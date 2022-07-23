Erdoğan: Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, fabrika işçileri ile bir araya geldiği programda, " Kayseri'den, içimizde bozgunculuk yapan gafillere sesleniyorum. Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masa başı oyunlarına harcamak, fildişi kulelerinden ahkam kesmek yerine Ankara'nın dışına çıkın" dedi.

?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye geldi. Erdoğan, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fırın fabrikasındaki işçilerle bir araya geldi. İşçiler 'Sen bizim babamızsın' pankartı açtı. İşçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu güzel atmosferde bizleri buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Dünyamız son yarım asrın en büyük ekonomik sarsıntılarından birini yaşıyor. Koronavirüs salgınıyla başlayan kriz Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren çatışmalarla daha da derinleşti. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyon, insanlığın öncelikli meselelerinden biri haline geldi. Bugün Amerika'dan Almanya'ya gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyonun yanı sıra gıda, sağlık ve enerji gibi sorunlarla boğuşuyor. Bu ülkelerin hemen hepsinde enflasyon oranları son 40-50 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Dünyanın geri kalanını sömürerek kendilerine refah ve güvenlik düzeni kuranlar ilk defa hayatın ve ekonominin gerçekleri ile yüzleşmeye başladı" diye konuştu.

'MUHALEFETİN BASKILARINA RAĞMEN EKONOMİDE KONTAK KAPATTIRMADIK'Koronavirüs salgınına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın günlerinde vatandaşlarını adeta ölüme terk edenler bugün giderek ağırlaşan hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında da aynı çaresizliği, aynı kayıtsızlığı sergiliyor. Bize senelerdir örnek gösterilen devletlerin küresel tehditler karşısında nasıl bocaladıklarını, rüzgarın önündeki yaprak misali nasıl sağa sola savrulduklarını hep beraber görüyoruz. Küresel ekonomide yaşanan bu fırtınadan maalesef bizde ister istemez etkileniyoruz. Döviz kurunda ve enflasyonda görülen tırmanma bu etkilerin başında geliyor. Bu menfi gelişmelerin insanımızın günlük hayatında yol açtığı olumsuzlukları gayet iyi biliyoruz. Bir kısmı küresel dalgalanmalardan, bir kısmı bölgesel gerilimlerden, bir kısmı da içimizdeki tamahkarlardan kaynaklanan bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz, çabalıyoruz. Milletimizin sıkıntılarının istismarını yapmaktan başka bir iş bilmeyenler 5 yıldızlı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken biz milletimizin derdine derman olacak tedbirler geliştiriyoruz. Salgın döneminde önceliğimizi insanın sağlığıyla birlikte işini de kurmasına verdik. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık. Her kesimden insanımıza geniş bir yelpazede verdiğimiz destek ve teşviklerle ekonominin çarklarının kesintisiz dönmesini sağladık" ifadelerini kullandı.Bu yılki ihracat rakamlarını açıklayan Erdoğan, "İhracatta 126 milyar doları geçtik. Yıl sonunda inşallah 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız. Turizmde de beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz. Şu anda İstanbulumuzun otelleri ful dolu. Antalya hakeza öyle. Bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi. İhracatla birlikte istihdamda da önemli bir ivme yakaladık. Öyle ki istihdamda tarihimizin en büyük rakamı olan 31 milyon sayısına yaklaştık. Tarımda açıkladığımız yüksek alım fiyatları ve desteklerle üreticilerimizin ve çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik" dedi.'VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'Ülke için çalıştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 20 yılda olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023 senesinde de vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Denizi geçen Türkiye'yi derede boğma hesabı yapanların hesaplarını bir kez daha kursaklarında bırakmak için sizlerden destek istiyorum. Hakkari 'den Edirne 'ye kadar 81 vilayetimizin tamamında fabrikalarımız harıl harıl çalışıyorlar. İşçilerimiz alınteri döküyor. Nakliyecilerimiz ürün taşıyorlar. Allah aşkına şu Kurban Bayramı 'nda caddelerin halini görmedik mi? Otomobillerden geçilmiyordu. Nakliye TIR'larından geçilmiyordu. Bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye'nin ekonomideki hareketliliğini, bereketini gösteriyor. Türkiye'yi sadece kendi sığ dünyalarından ibaret sananlar sabah-akşam yalan üretirken sanayicisiyle, emekçisiyle çiftçisiyle, tüccarıyla ülkemiz büyümeye, güçlenmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.'BOZGUNCULUK YAPAN GAFİLLERE SESLENİYORUM'Ukrayna depolarında bekleyen tahılların ihracı için sözleşme imzaladıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ekonomiyle beraber dış politika ve diplomaside de Türkiye'nin ağırlığı günden güne artıyor. Dün İstanbul'da bu konuda önemli, bir başarıya imza attık. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracını temin edecek anlaşmanın imza törenini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile birlikte gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız. Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Liderler dahil her seviyede yaptığımız görüşme ve temasların müjdeli haberlerini çok uzak olmayan bir zamanda almayı ümit ediyoruz. Kayseri'den içimizde bozgunculuk yapan gafillere sesleniyorum. Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masa başı oyunlarına harcamak, fildişi kulelerinden ahkam kesmek yerine Ankara'nın dışına çıkın. İşçinin, esnafın, iş adamının arasına karışın. İşte Elazığ'da karıştınız. Emekli memur hanım cevaplarını verdi. Ne dedi? 'Ben elimdeki torbayla evime gidiyorum. Ben halimden memnunum. Siz içeriye cevap yetiştireceğinize dışarıya cevap yetiştirin' dedi. Mesela Kayseri'ye gelin. 20 yılda nereden nereye ulaştığını, sanayisinin hangi seviyelere çıktığını görün. Kayseri'de sanayicimizin üretim için yer bulamaz oldu. Kayseri'ye yeni bir organize sanayi kuracağız."