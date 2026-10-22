Fransa'da yeni protestolar öncesi alarm! Askerler sahaya iniyor - Son Dakika
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Fransa'da yeni protestolar öncesi alarm! Askerler sahaya iniyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 Ekim’deki şiddet ve yağma olaylarının arkasında Cumhuriyet’i devirmeyi amaçlayan organize aşırı sol grupların bulunduğunu öne sürdü. Hükümet, 24 Ekim’deki yeni protestolar öncesinde güvenlik önlemlerini artırırken, askerlerin kamu binalarını ve hassas noktaları koruması planlanıyor.

Fransa’da hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına karşı düzenlenen gösterilerde yaşanan şiddet olaylarının ardından hükümet yeni önlemler alıyor. Macron, olayların “isyancı nitelikte” olduğunu savundu.

ELYSEE’DE GÜVENLİK TOPLANTISI

Hükümet, 17 Ekim gösterilerinde yaşanan şiddet ve yağma olaylarının ardından, 24 Ekim’de yapılması planlanan yeni protestolar öncesinde güvenlik önlemlerini artırıyor. Macron, Paris’teki Elysee Sarayı’nda Başbakan Sebastien Lecornu, ilgili bakanlar ve istihbarat birimlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda olayların neden önlenemediği ve alınacak yeni önlemler ele alındı.

Fransa'da yeni protestolar öncesi alarm! Askerler sahaya iniyor

“ÖNGÖRMEDE EKSİKLİKLER YAŞANDIĞI AÇIK”

Toplantının ardından açıklama yapan Macron, “Geçtiğimiz cumartesi günü olayların önceden öngörülmesinde eksiklikler ve beklenmedik gelişmeler yaşandığı açık” dedi ve güvenlik birimlerinin hazırlıklarında yetersizlikler olduğunu kabul etti. Macron’un verdiği bilgiye göre olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Birkaç bin kişi gözaltına alındı, yüzlerce kişi de cezaevine gönderildi.

Fransa'da yeni protestolar öncesi alarm! Askerler sahaya iniyor

“CUMHURİYET’İ DEVİRMEYİ AMAÇLIYORLAR” İDDİASI

Şiddet olaylarının arkasında organize aşırı sol grupların olduğunu iddia eden Macron, “Geçtiğimiz cumartesi günü, Cumhuriyet’i devirmeyi amaçlayan organize aşırı sol grupların gerçekleştirdiği siyasi, hatta isyancı nitelikte eylemlerle karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı. Macron, bu grupların planlı ve son derece tehlikeli biçimde hareket ettiğini ileri sürdü. Yağma ve diğer suçların ise ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa'da yeni protestolar öncesi alarm! Askerler sahaya iniyor

GÖSTERİLERE YASAK TALİMATI

Macron, sendikaların düzenlemediği gösterilerin mümkün olan her yerde yasaklanmasını istedi. Sendika yürüyüşleri için ise alternatif güzergahlar belirlenebileceğini açıkladı. Macron, “Genel tavsiyemiz, önümüzdeki günlerde gösteri düzenlenmemesidir. Kuruluşların başvurularında valilikler alternatif güzergahlar önerecek. Sendikal kuruluşlar tarafından düzenlenmeyen gösterileri ise mümkün olan her yerde yasaklayacağız” dedi. Macron, ek güvenlik önlemlerini değerlendirmek için 23 Ekim’de kendi başkanlığında Savunma Konseyi’nin toplanacağını da duyurdu.

Fransa'da yeni protestolar öncesi alarm! Askerler sahaya iniyor

SARI YELEKLİLER İÇİN KARAR ŞEHİR ŞEHİR VERİLECEK

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Sarı Yelekliler hareketinin gösterilerinin yasaklanıp yasaklanmayacağı sorusuna, kararların şehir şehir verileceği yanıtını verdi. Bregeon, gösteri yasaklarına karşı idare mahkemelerinde dava açılabileceğini hatırlattı.

“İSTİHBARATI SİYASİ AMAÇLA KULLANMIYORUZ”

Hükümetin Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisini şiddet olaylarıyla ilişkilendirmesinin ardından, istihbaratın siyasi amaçla kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. Bregeon, “Başbakan ve İçişleri Bakanı istihbarat birimlerini siyasi amaçlarla kullanmıyor” diyerek bu iddiaları reddetti.

Fransa'da yeni protestolar öncesi alarm! Askerler sahaya iniyor

ASKERLER HASSAS NOKTALARI KORUYACAK

İçişleri Bakanlığı, polis teşkilatına gönderdiği talimatla hafta sonu görev yapacak güvenlik personelinin oranının yüzde 60'tan yüzde 75'e çıkarılmasını istedi. Güvenlik hazırlıkları kapsamında özel müdahale birliklerinin yanı sıra zırhlı araçlar, helikopterler ve toplumsal olaylara müdahale araçlarının da hazır tutulması öngörülüyor. Askerlerin göstericilere müdahale etmek yerine kamu binalarını ve hassas noktaları koruması planlanıyor. Böylece polis ve jandarmanın toplumsal olaylara odaklanması amaçlanıyor.

Fransa'da yeni protestolar öncesi alarm! Askerler sahaya iniyor

BAŞSAVCI: SİYASİ AMAÇ BEYAN EDEN OLMADI

Paris Başsavcısı Laure Beccuau, başsavcılığın ilk aşamada işlem yaptığı dosyalarda 557 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yaklaşık 300 kişinin adli makamlara sevk edildiğini belirten Beccuau, bu kişilerden hiçbirinin siyasi amaçla hareket ettiğini beyan etmediğini söyledi.

İŞLETMELERE 50 BİN EUROYA KADAR FAİZSİZ KREDİ

Hükümet, 17 ve 18 Ekim’deki olaylarda zarar gören işletmeler için destek önlemleri açıkladı. Buna göre işletmeler, kamu yatırım bankası Bpifrance aracılığıyla 50 bin euroya kadar, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli kredi için başvuru yapabilecek. Faaliyetini durdurmak ya da azaltmak zorunda kalan işletmelere kısa çalışma desteği verilecek.

Fransa'da yeni protestolar öncesi alarm! Askerler sahaya iniyor

ÇALIŞANLARA ÜCRET DESTEĞİ

Çalışamayan personele brüt ücretinin yüzde 60'ı, asgari ücretle çalışanlara ise yüzde 100'ü ödenecek. 250'den az çalışanı olan ve destek şartlarını karşılayan işletmelerde bu ödemelerin maliyetini tamamen devlet üstlenecek. İşverenlerin sosyal güvenlik primleri 12 aya kadar ertelenebilecek. Ağır zarar gören ve 50'den az çalışanı olan işletmeler için özel destek fonu kurulacak. Esnaf ve zanaatkarlara ise bin 500 euroya kadar acil yardım yapılabilecek.

Fransa'da yeni protestolar öncesi alarm! Askerler sahaya iniyor

PROTESTOLAR EYLÜLDE BAŞLAMIŞTI

Eylülde eğitim koşullarına yönelik tepkilerle başlayan protestolar, hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine ilişkin talepler eklenince ülke geneline yayıldı. 17 Ekim’deki gösterilerde birçok kentte polisle çatışmalar çıkmış, iş yerleri yağmalanmış, araçlar ve kamu binaları ateşe verilmişti.

Fransa'da yeni protestolar öncesi alarm! Askerler sahaya iniyor

26 EKİM’DE TARAFLARLA GÖRÜŞME

Macron, bir gün önceki açıklamasında şiddetin hiçbir biçimde kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, “Hiçbir şiddet meşru değildir. Ne sözlü ne fiziksel, ne mallara ne de insanlara yönelik” demişti. Öğrencilerin ve diğer toplumsal kesimlerin taleplerinin şiddet olaylarından ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Macron, hükümetin 26 Ekim’de öğrenci ve öğretmen temsilcileri, sendikalar, işveren örgütleri ve yerel yönetimlerle görüşeceğini açıklamıştı.

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Kaynak: İHA
Emmanuel MacronGüvenlikPolitikaEkonomiHükümetFransaParisDünyaKamuSon Dakika

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