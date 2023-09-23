Fransa'da sokaklar yeniden karıştı! Polis, araca saldıran kalabalığı silahını çekerek dağıttı - Son Dakika

Fransa'da sokaklar yeniden karıştı! Polis, araca saldıran kalabalığı silahını çekerek dağıttı

Son Güncelleme: 24.09.2023 00:55

Fransa'da başkent Paris ve bazı kentlerde ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolar düzenlendi. Paris'teki gösterilerde öfkeli kalabalık, kovaladığı bir polis aracına sert cisimlerle vurmaya başladı. O sırada araçtan inen bir polis ise silah çekerek saldırıyı durdurmaya çalıştı.

Fransa'da işçi sendikaları ve siyasi partilerin de aralarında olduğu 100'ün üzerindeki kurumun çağrısıyla ülke genelinde farklı kentlerde eylemler düzenlendi. Gösterilerde eylemciler, ülkedeki ırkçılık ve polis şiddetini protesto etti. Başkent Paris'te bir polis aracını kovalayan göstericiler, araca sert cisimlerle saldırmaya başladı. Araçtan çıkan polis memuru, kalabalığa silahını doğrultarak saldırıyı önlemeye çalıştı.

MİLLETVEKİLİ DE KATILDI

Paris'te Kuzey Garı'nda başlayan gösteri, Clichy Meydanı'nda son buldu. Binlerce kişinin yürüdüğü gösteriye sarı yelekliler, Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) partili milletvekili Rachel Keke ve 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden Adama Traore'nin kız kardeşi Assa Traore de katıldı. Polis şiddetinin ve ırkçılığın son bulması çağrısı yapan göstericiler ayrıca, kamusal özgürlüklerin korunması talebinde bulundu. Protestocular, faşizm ve polisi karşıtı sloganlar attı.

Fransa'da Irkçılık ve Polis Şiddeti Karşıtı Gösteriler

"IRKÇILIĞI VE POLİS ŞİDDETİNİ DURDURUN"

Göstericiler, "Mülteciler, Müslümanlar, Romanlar ve oturum belgeleri olmayanlar fazladan değil. Fazladan olan ırkçılık", "Irkçılığı ve polis şiddetini durdurun" yazılı pankartlar ve Fransa'da polisin karıştığı olaylarda hayatını kaybeden vatandaşların resimlerini taşıdı.

Fransa'da Irkçılık ve Polis Şiddeti Karşıtı Gösteriler

POLİS ARACINA SALDIRDILAR

Öte yandan bazı göstericiler bir bankanın camını kırdı ve yabancı cisimlerle bir polis aracına saldırdı. O esnada arabadan çıkan bir polis memuru ise silah çekerek saldırıyı durdurmaya çalıştı. Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, polis aracına yapılan saldırıyı kınadığını ve olayda yaralanan polislerin yanında olduğunu belirtti.

Fransa'da Irkçılık ve Polis Şiddeti Karşıtı Gösteriler

"DÜZENSİZ GÖÇMENLERE, POLİS ŞİDDET UYGULUYOR"

Göstericilerden 26 yaşındaki Camille Khodja, AA muhabirine, sokakta yaşayan düzensiz göçmenlere yönelik ciddi bir polis şiddetinin olduğunu söyledi. Khodja, devlet eliyle uygulanan bir ırkçılık hakkında konuşulması gerektiğini ifade etti.

Fransa'da Irkçılık ve Polis Şiddeti Karşıtı Gösteriler

"HER GÜN POLİS ŞİDDETİNE ŞAHİT OLUYORUZ"

Eylemci Vincent Hyacinthe ise göçmen ve iltica talebinde bulunanların polis şiddetinin mağduru olma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesinde bulundu. Hyacinthe, "Her gün polis şiddetine şahit oluyoruz." diyerek, ırkçılık ve polis şiddeti arasında bağlantı olduğunu ifade etti.

Fransa'da Irkçılık ve Polis Şiddeti Karşıtı Gösteriler
Kaynak: AA

Fransa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa'da sokaklar yeniden karıştı! Polis, araca saldıran kalabalığı silahını çekerek dağıttı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Çağdaş Atan, Serdar Gürler'in kaçırdığı golü değerlendirdi: İlk kez böyle bir gol kaçırdı
00:33 Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeniler evlerini toplu halde yakıyor
00:19 Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey'den BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma: Artık sizden bıktık
23:48 Dubois, Galatasaray'da 1 yılda yaptığını RAMS Başakşehir'de sadece 2 maçta yaptı
23:34 Okan Buruk'tan maç sonrası bir garip açıklama: Golü yüzük nedeniyle yedik
22:48 Maça damga vuran Ziyech, ikinci maçında siftah yaptı
22:15 Mauro Icardi, Süper Lig Tarihinde Rekor Kırdı!
22:18 Domuza ateş ederken arkadaşını öldürdü
21:57 Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti
21:53 Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2023 01:06:45. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da sokaklar yeniden karıştı! Polis, araca saldıran kalabalığı silahını çekerek dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement