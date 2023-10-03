Fransa, Ermenistan'a askeri teçhizat göndermeyi kabul etti - Son Dakika

Fransa, Ermenistan'a askeri teçhizat göndermeyi kabul etti

Son Güncelleme: 03.10.2023 22:25

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan'a savunmasına yönelik askeri teçhizat göndermek için gelecekte anlaşmalar imzalamayı kabul ettiğini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ülkesinin Ermenistan'a savunmasına yönelik askeri teçhizat göndermek için gelecekte anlaşmalar imzalamayı kabul ettiğini duyurdu.

"ERMENİSTAN İÇİN TEYAKKUZDAYIZ"

Colonna ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ortak basın toplantısı düzenledi. Fransa'nın Ermenistan'a desteğinin devam edeceğini belirten Colonna, ülkesinin Ermenistan'ın toprak bütünlüğü konusunda teyakkuzda olacağını vurguladı.

Fransa, Ermenistan'a askeri teçhizat göndermek için harekete geçti
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna

ASKERİ TEÇHİZAT GÖNDERECEKLER

Colonna, Fransa'nın Ermenistan'ın savunmasını sağlayabilmesine yönelik bu ülkeye askeri teçhizat göndermek için gelecekte anlaşmalar imzalamayı kabul ettiğini belirtti.

KÜSTAH AĞRI DAĞI PAYLAŞIMI

Bakan Colonna ayrıca, ziyareti sırasında sosyal medya hesabı üzerinden Ağrı Dağı'nın fotoğrafını paylaşarak, "Ermenistan'a geri döndüm, ilk ziyaretimden 5 ay sonra. Dostluk, destek ve dayanışma" ifadelerine yer verdi. Ağrı Dağı'nı Ermenistan toprağıymış gibi gösteren Colonna, sosyal medyada yoğun tepki aldı.

Fransa, Ermenistan'a askeri teçhizat göndermek için harekete geçti

MACRON KÜSTAH AÇIKLAMALARA İMZA ATMIŞTI

Öte yandan Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrası skandal açıklamalara imza atan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bugün Azerbaycan'la suç ortaklığı yapan bir Rusya, bu manevraları her zaman destekleyen bir Türkiye ve sınır tanımayan ve Ermenistan'ın sınırını tehdit eden bir (Azerbaycan) hükümet var." ifadesini kullanmıştı.

"FRANSA BU BÖLGEDEN NE KADAR UZAK OLSA O KADAR İYİ"

Macron'un küstah açıklamalarına Bakü yönetimi sert tepki göstererek, "Fransa'nın İslam ve Azerbaycan karşıtı politikaları ve iç işlerimize kabul edilemez müdahalesi gösteriyor ki, Fransa bu bölgeden ne kadar uzak olsa bölge için o kadar iyi olur." yanıt vermişti.

PUTİN, ERMENİSTAN'A AYAK BASARSA TUTUKLANACAK

Ermenistan Parlamentosu, Rusya'nın ciddi uyarılarına rağmen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kuruluş belgesi olan Roma Statüsü'nü bugün onayladı. Oylamada 60 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 14 milletvekili ise reddetti. Alınan kararla birlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhtemel bir Ermenistan ziyaretinde tutuklanması gerekecek.

Kaynak: AA

Ermenistan, Fransa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa, Ermenistan'a askeri teçhizat göndermeyi kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa, Ermenistan'a askeri teçhizat göndermeyi kabul etti - Son Dakika
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