G20 Zirvesi, Brezilya'da başladı - Son Dakika
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Politika

G20 Zirvesi, Brezilya'da başladı

G20 Zirvesi, Brezilya\'da başladı

Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı.

18.11.2024 17:48
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Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden ülkelerden liderlerin açlık, sosyal adalet, iklim değişikliği, enerji dönüşümü ve uluslararası kurumların reformu gündemleriyle bir araya geldiği G20 Zirvesi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi, liderlerin Rio de Janeiro'da zirveye ev sahipliği yapan Modern Sanatlar Müzesi'ne intikali ve Brezilya Devlet Başkanı Lula de Silva'nın liderlere hitabıyla başladı.

Zirveye eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve alanında Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından karşılandı. Zirvede Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

İlk kez Brezilya'da gerçekleştirilen ve Afrika Birliği'nin daimi üye olarak katıldığı ilk zirve olan G20 Rio Zirvesi'nde katılımcı devlet ve hükümet başkanları, bugün ve yarın "Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele", "Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu" ve "Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji" öncelikli gündemleriyle bir araya gelecek.

Dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil eden 20 ülkenin liderleri, Brezilya'nın dönem başkanlığında "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" temasıyla gerçekleştirilen zirveye Afrika Birliği, Avrupa Birliği, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Endonezya, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Meksika, Kanada, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye ile ev sahibi Brezilya katılıyor.

Zirve çerçevesinde liderler, ilk gün Açlık ve Yoksullukla Mücadele Küresel İttifakı'nın lansmanı ve Küresel Yönetişim Reformu başlıklı oturumlarda yer alacak. İlk gün ayrıca Brezilya Devlet Başkanı ve eşi tarafından liderler için resmi resepsiyon verilecek.

Zirvenin ikinci gününde ise "Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji" ile G20 dönem başkanlığının Brezilya'dan Güney Afrika'ya devir töreninin de gerçekleştirileceği kapanış oturumu gerçekleştirilecek.

Zirvenin ikinci gününde liderler arası ikili görüşmeler de yapılacak. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika G20 Zirvesi, Brezilya'da başladı - Son Dakika

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