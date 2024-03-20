Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, Avrupa'daki İlk Siyahi Lider Olarak Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, Avrupa'daki İlk Siyahi Lider Olarak Seçildi

Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, Avrupa\'daki İlk Siyahi Lider Olarak Seçildi

Galler Başbakanı Mark Drakeford'un görevden çekilmesinin ardından yapılan oylama sonucunda Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, ülkenin yeni başbakanı seçildi. Gething, Avrupa'da siyahi bir lider olarak tarihe geçti. Yeni başbakanın ismi, İngiltere Kralı III. Charles'a onay için gönderilecek ve kabinesini atamaya başlayacak.

20.03.2024 19:57  Güncelleme: 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galler'de Başbakan Mark Drakeford'un görevden çekilmesinin ardından parlamentoda yapılan oylama ile Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, ülkenin yeni başbakanı seçildi. Gething, Avrupa'daki ilk siyahi lider olarak kayıtlara geçti.

Galler'de Başbakan Mark Drakeford'un 5 yıllık görev süresinin dolmasının ardından dün görevden çekilmesinin ardından parlamentoda yeni başbakan seçilmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucu 60 sandalyeli parlamentodan 27 oy alan 50 yaşındaki Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Avrupa'daki ilk siyahi lider olarak kayıtlara geçen Gething'in ismi, onay için İngiltere Kralı III. Charles'a gönderilecek. Kral Charles'ın onayının ardından Gething, yemin edecek ve kabinesini atamaya başlayacak.

Gething, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, Drakeford'a Galler için yaptıklarından dolayı teşekkür ederek, "Bugün, iç karartıcı derecede tanıdık bir modelin ortaya çıkmasını da bekleyebiliriz: sosyal medyada taciz, kibar bir dille gizlenmiş ırkçı mecazlar. İnsanlar gerekçelerimi sorguluyor ve evet, hala milliyetimi sorgulayacak ya da inkar edecekler, diğerleri ise neden 'ırk kartını oynadığımı' sorguluyor. Bu insanlara bir kez daha söylüyorum, kendi kimliğiniz bir kez bile sorgulanmamış veya sizin geride kalmanıza neden olmadığında kimliğinizi umursamamak çok kolaydır" dedi.

Öte yandan Birleşik Krallık'ta şu anda görev yapan 4 başbakandan 3'ü göçmen kökenli olurken, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hindistan, İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Pakistan, Gething, ise Zambiya kökenli. - CARDIFF

Kaynak: İHA

İşçi Partisi, Galler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, Avrupa'daki İlk Siyahi Lider Olarak Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:49 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın
18:59 Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
18:32 Rize’de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı Rize'de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
17:24 Antalya’da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Antalya'da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:23 Yunan F-16’sı Ege Denizi’ne düştü Yunan F-16'sı Ege Denizi'ne düştü
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 20:42:35. #1.13#
SON DAKİKA: Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, Avrupa'daki İlk Siyahi Lider Olarak Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement