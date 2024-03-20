Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, Avrupa\'daki İlk Siyahi Lider Olarak Seçildi

Galler'de Başbakan Mark Drakeford'un görevden çekilmesinin ardından parlamentoda yapılan oylama ile Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, ülkenin yeni başbakanı seçildi. Gething, Avrupa'daki ilk siyahi lider olarak kayıtlara geçti.
Galler'de Başbakan Mark Drakeford'un 5 yıllık görev süresinin dolmasının ardından dün görevden çekilmesinin ardından parlamentoda yeni başbakan seçilmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucu 60 sandalyeli parlamentodan 27 oy alan 50 yaşındaki Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, ülkenin yeni başbakanı oldu.
Avrupa'daki ilk siyahi lider olarak kayıtlara geçen Gething'in ismi, onay için İngiltere Kralı III. Charles'a gönderilecek. Kral Charles'ın onayının ardından Gething, yemin edecek ve kabinesini atamaya başlayacak.
Gething, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, Drakeford'a Galler için yaptıklarından dolayı teşekkür ederek, "Bugün, iç karartıcı derecede tanıdık bir modelin ortaya çıkmasını da bekleyebiliriz: sosyal medyada taciz, kibar bir dille gizlenmiş ırkçı mecazlar. İnsanlar gerekçelerimi sorguluyor ve evet, hala milliyetimi sorgulayacak ya da inkar edecekler, diğerleri ise neden 'ırk kartını oynadığımı' sorguluyor. Bu insanlara bir kez daha söylüyorum, kendi kimliğiniz bir kez bile sorgulanmamış veya sizin geride kalmanıza neden olmadığında kimliğinizi umursamamak çok kolaydır" dedi.
Öte yandan Birleşik Krallık'ta şu anda görev yapan 4 başbakandan 3'ü göçmen kökenli olurken, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hindistan, İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Pakistan, Gething, ise Zambiya kökenli. - CARDIFF
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