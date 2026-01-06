Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye geçiyor: Yuvamıza dönüyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye geçiyor: Yuvamıza dönüyoruz

Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti\'ye geçiyor: Yuvamıza dönüyoruz
06.01.2026 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi'nden geçen yıl istifa eden eski Grup Başkanvekili ve Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından yarın AK Parti grup toplantısında partiye katılacağını açıkladı. "Yuvamıza dönüyoruz" diyen Şahin ile birlikte İrfan Karatutlu ve Hasan Ufuk Çakır da AK Parti saflarına geçecek.

Gelecek Partisi'nden ayrıldıktan sonra yoluna bağımsız devam eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından AK Parti grup toplantısında partiye katılacağını duyurdu. Şahin'le birlikte İrfan Karatutlu ve Hasan Ufuk Çakır'ın da AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKACAK

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Şahin, AK Parti'ye katılım kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşme sonrası netleştiğini belirtti. Yarınki grup toplantısında üç milletvekilinin rozetlerini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı öğrenildi.

"AK PARTİ BENİM GENÇLİK YUVAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sıcak karşılandığını ifade eden Şahin, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Sayın Cumhurbaşkanımızla sürece, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma ve siyasetin genel gidişatına dair düşüncelerimizi paylaştık. AK Parti benim gençlik yuvam. 17 yıl burada siyaset yaptım. Bugün geldiğimiz noktada artık itiraz etme zamanı değil; bölgedeki krizleri ve dünyadaki konjonktürel gelişmeleri dikkate alarak iç cephede birlikte olma zamanı."

Şahin, kararlarının temel motivasyonunun Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç olduğunu vurgulayarak, "Güçlü bir liderlikle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği altında güçlü bir Türkiye için birlikte mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun da kendi yuvamızda olması gerektiğini görüyoruz" dedi.

"CHP ADINA DEĞİL, GELECEK PARTİSİ ADINA SEÇİLDİK"

CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin AK Parti'ye geçmesine yönelik eleştirilerle ilgili de konuşan Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Biz CHP adına değil, Gelecek Partisi adına seçildik. 2023 seçimlerinde bir siyasi iş birliği yapıldı ve bu iş birliği çerçevesinde Meclis'e girdik. Gelecek Partisi'nde siyaset yapma imkânı kalmayınca da ayrıldık. Bu siyasette ilk örnek değil."

İsa Mesih Şahin, Gelecek Partisi'nden istifa ederken yaptığı açıklamada, partinin kuruluş iddiasından uzaklaştığını savunmuş; kimlik bunalımı, konjonktürel ittifaklar ve ben merkezli siyaset anlayışı nedeniyle artık yeni bir gelecek tasavvuru sunamadığını ifade etmişti.

AK PARTİ'YE KATILACAK DİĞER İSİMLER

Yarınki grup toplantısında AK Parti'ye katılması beklenen diğer isimler ise şöyle:

İrfan Karatutlu (DEVA Partisi'nden istifa etti)

Hasan Ufuk Çakır (CHP'den kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildikten sonra istifa etti)

İSA MESİH ŞAHİN KİMDİR?

İsa Mesih Şahin 1982 yılında Osmaniye'de doğdu. Ortaokulu Osmaniye İmam Hatip Lisesi'nde liseyi Osmaniye-Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okudu. Üniversite eğitimini 2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Kadıköy'de kendisine ait hukuk bürosunda serbest avukatlık yaptı.

2013-2015 yılları arasında Kadıköy-Kozyatağı İdman Yurdu Spor Kulübü başkanlığını üstlendi. Kızılay Kadıköy Şubesi'nde genel sekreterlik yaptı.

Üniversite eğitimi sırasında 2003 yılında AK Parti Kadıköy Gençlik Kolları'na katıldı. 2014-2018 döneminde partinin Kadıköy ilçe başkanlığı görevini yürüttü. 9 Kasım 2019 tarihinde AK Parti'den istifa etti.

12 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulunda yer aldı. 8 Ocak 2020'de partinin İstanbul İl Başkanlığını kurdu ve kurucu ilk başkanı olarak görev yaptı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 2. seçim bölgesinde Millet İttifakı kontenjanından CHP listesinden 7. sıra milletvekili adayı oldu. 28. dönem milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

19 Temmuz 2025 tarihinde Gelecek Partisi'nden istifa etti.

İsa Mesih Şahin, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye geçiyor: Yuvamıza dönüyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 2009kilic 2009kilic:
    kAtıldı değil. Buişin ismi satın alındı. 16 9 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    HER ŞEY ASLINA RÜCU EDER 17 4 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    ahmet hocam sizde katılın bu iş bitsin. 8 1 Yanıtla
  • Adem Sevindik null Adem Sevindik null:
    Yakında mecliste de futboldaki gibi transfer sezonu açılır 7 1 Yanıtla
  • 149614 149614:
    Anayasa değişikliği hazırlığı başladı. Daha birçok Milletvekili geçiş sağlayacak. 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat
Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
ABD’den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz ABD'den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
23:15
Domenico Tedesco gözünü Galatasaray’a dikti
Domenico Tedesco gözünü Galatasaray'a dikti
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:20
Süper Kupa’da finalin adı belli oldu Fenerbahçe, Samsunspor’u 2 golle geçti
Süper Kupa'da finalin adı belli oldu! Fenerbahçe, Samsunspor'u 2 golle geçti
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 06:04:53. #7.11#
SON DAKİKA: Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye geçiyor: Yuvamıza dönüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.