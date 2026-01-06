Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti\'ye geçiyor: Yuvamıza dönüyoruz

Gelecek Partisi'nden ayrıldıktan sonra yoluna bağımsız devam eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından AK Parti grup toplantısında partiye katılacağını duyurdu. Şahin'le birlikte İrfan Karatutlu ve Hasan Ufuk Çakır'ın da AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKACAK

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Şahin, AK Parti'ye katılım kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşme sonrası netleştiğini belirtti. Yarınki grup toplantısında üç milletvekilinin rozetlerini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı öğrenildi.

"AK PARTİ BENİM GENÇLİK YUVAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sıcak karşılandığını ifade eden Şahin, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Sayın Cumhurbaşkanımızla sürece, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma ve siyasetin genel gidişatına dair düşüncelerimizi paylaştık. AK Parti benim gençlik yuvam. 17 yıl burada siyaset yaptım. Bugün geldiğimiz noktada artık itiraz etme zamanı değil; bölgedeki krizleri ve dünyadaki konjonktürel gelişmeleri dikkate alarak iç cephede birlikte olma zamanı."

Şahin, kararlarının temel motivasyonunun Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç olduğunu vurgulayarak, "Güçlü bir liderlikle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği altında güçlü bir Türkiye için birlikte mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun da kendi yuvamızda olması gerektiğini görüyoruz" dedi.

"CHP ADINA DEĞİL, GELECEK PARTİSİ ADINA SEÇİLDİK"

CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin AK Parti'ye geçmesine yönelik eleştirilerle ilgili de konuşan Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Biz CHP adına değil, Gelecek Partisi adına seçildik. 2023 seçimlerinde bir siyasi iş birliği yapıldı ve bu iş birliği çerçevesinde Meclis'e girdik. Gelecek Partisi'nde siyaset yapma imkânı kalmayınca da ayrıldık. Bu siyasette ilk örnek değil."

İsa Mesih Şahin, Gelecek Partisi'nden istifa ederken yaptığı açıklamada, partinin kuruluş iddiasından uzaklaştığını savunmuş; kimlik bunalımı, konjonktürel ittifaklar ve ben merkezli siyaset anlayışı nedeniyle artık yeni bir gelecek tasavvuru sunamadığını ifade etmişti.

AK PARTİ'YE KATILACAK DİĞER İSİMLER

Yarınki grup toplantısında AK Parti'ye katılması beklenen diğer isimler ise şöyle:

İrfan Karatutlu (DEVA Partisi'nden istifa etti)

Hasan Ufuk Çakır (CHP'den kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildikten sonra istifa etti)

İSA MESİH ŞAHİN KİMDİR?

İsa Mesih Şahin 1982 yılında Osmaniye'de doğdu. Ortaokulu Osmaniye İmam Hatip Lisesi'nde liseyi Osmaniye-Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okudu. Üniversite eğitimini 2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Kadıköy'de kendisine ait hukuk bürosunda serbest avukatlık yaptı.

2013-2015 yılları arasında Kadıköy-Kozyatağı İdman Yurdu Spor Kulübü başkanlığını üstlendi. Kızılay Kadıköy Şubesi'nde genel sekreterlik yaptı.

Üniversite eğitimi sırasında 2003 yılında AK Parti Kadıköy Gençlik Kolları'na katıldı. 2014-2018 döneminde partinin Kadıköy ilçe başkanlığı görevini yürüttü. 9 Kasım 2019 tarihinde AK Parti'den istifa etti.

12 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulunda yer aldı. 8 Ocak 2020'de partinin İstanbul İl Başkanlığını kurdu ve kurucu ilk başkanı olarak görev yaptı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 2. seçim bölgesinde Millet İttifakı kontenjanından CHP listesinden 7. sıra milletvekili adayı oldu. 28. dönem milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

19 Temmuz 2025 tarihinde Gelecek Partisi'nden istifa etti.