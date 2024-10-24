Gündüz: "Cumhur İttifakı'nın araladığı tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmemeli" - Son Dakika
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Politika

Gündüz: "Cumhur İttifakı'nın araladığı tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmemeli"

Gündüz: "Cumhur İttifakı\'nın araladığı tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmemeli"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhur İttifakı ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrılarını olumlu değerlendirdiklerini belirterek, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban...

24.10.2024 13:53
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhur İttifakı ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrılarını olumlu değerlendirdiklerini belirterek, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz" dedi.

Dernek Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhur İttifakı ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrılarını değerlendirdi. Bu çağrıların Türkiye için hayati önem taşıdığını dile getiren Gündüz, ülkenin etrafı ateş çemberiyken içeride birlik olmanın vakti olduğunu kaydetti. Gündüz, " Türkiye Yüzyılı'na girdiğimiz bu dönemde etrafımızın ateş çemberi olduğu, devletimize karşı sinsi planlar güden dış mihrakların olduğu bir zamandan geçiyoruz. Bin yıllık kardeşliğimizin olduğu Anadolu topraklarında hep birlikte yaşadık. Anadolu kapısının açıldığı ilk günden Viyana kapılarına dayandığımız güne kadar, Kut'ül-Amere Zaferi'nden Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon Kocatepe'de ve İzmir'de düşmana karşı top yekün mücadele ettik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte başlattığı Türkiye Yüzyılı yürüyüşü devam etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim salı günü yapılan açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'den sonra savaşı Lübnan'a taşıdığını ve bölgesel bir savaş tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Türkiye'nin kara yolu ile Lübnan'a iki buçuk saat mesafede olduğunu belirtip asıl hedefin Türkiye olduğunu açıkladı. Bu tehlike karşısında iktidar, muhalefet çekişmesini bir kenara bırakıp, Türkiye ekseni etrafında toplanma ve iç cepheyi tahkim etme çağrısı yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından hemen sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) grubu ile sırayla tokalaşmıştı. Basın mensupları tarafından DEM Parti ile tokalaşması sorulan Bahçeli, 'Dünyada barışı isterken, kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım' ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli bu tokalaşmadan sonraki hafta grup toplantısında bebek katili PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a 'Örgüte silah bırakma talimatı verip terörün bittiğini ilan etsin' çağrısını yapmıştı. Bahçeli'nin açıklamasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz' ifadelerini kullandı. Bahçeli Türkiye'nin gelecek yüzyıllara barış ve huzur içinde girmesi için adeta ömrünü adamıştır. ve bilge lider Bahçeli; 'İçeride farklı siyasi fikirlerimiz olabilir ama milli birlik ve beka açısından dışarıya karşı içeride güven verici bir görüntü oluşturmamız lazım. Tehlike büyük, kendi iç cephemizi sağlama almamız lazım. Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil, ortak aklı çalıştırmaya, dürüst ve samimi adımlara, dış dayatmalara kapalı durmaya, bin yıllık kardeşliği daha kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır, olmalıdır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, terör örgütüdür" diyerek tüm samimi duygularını ifade etmiştir. Unutmayalım ki dış mihrakların ve içerideki hainlerin desteği ile komşudaki ateşin ülkemize sıçramasını engellemek hepimizin zorunlu sorumluluğudur. Biliyoruz ki bu yalnızca iktidarın yapabileceği, altından tek başına kalkabileceği bir yük değil. Bu nedenle gelecek güzel günleri arzulayan herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi ve sürecin ilerlemesi için destek sunması gerekiyor" dedi.

TUSAŞ saldırısını kınadı

Başkan Gündüz, TUSAŞ saldırısının zamanlamasının manidar olduğunu belirterek, "Ülkemizi terör belasıyla yıllardır uğraştıran nifak tohumları eken dış odaklara karşı, terörün belini kırarak lider ülke Türkiye hedefi ile Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edelim. 23 Ekim 2024 tarihinde göz bebeğimiz TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birlik ve beraberlik ruhuyla son terörist etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemiz devam edecek" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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