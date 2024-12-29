Güney Kore'de 179 kişiye mezar olan uçak kazasının ardından 7 günlük ulusal yas ilan edildi - Son Dakika
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Politika

Güney Kore'de 179 kişiye mezar olan uçak kazasının ardından 7 günlük ulusal yas ilan edildi

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Güney Kore'de iniş sırasında duvara çarpıp infilak ederek 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edildi. 2002 yılından bu yana ülkede meydana gelen "en ölümcül kaza" olarak adlandırılan kazada uçağın kara kutuları da bulundu.

29.12.2024 15:32  Güncelleme: 17:59
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Güney Kore'de Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inerken duvara çarparak infilak eden uçakta bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetti. 2002 yılından bu yana ülkede yaşanan "en ölümcül kaza" olarak adlandırılan kazanın ardından Güney Kore hükümeti, 7 günlük ulusal yas ilan etti.

Güney Kore'de 179 kişiye mezar olan uçak kazasının ardından 7 günlük ulusal yas ilan edildi

ÜLKEDE BAYRAKLAR YARIYA İNECEK

Yas sürecinde hükümet ve resmi binalarda bayraklar yarıya indirilecek. Memurlar ise hayatını kaybeden vatandaşların anısına siyah kurdele takacak. Yetkililer, kazada hayatını kaybeden yolcuların yaşlarının 3 ila 78 arasında değiştiğini, çoğunluğunun 40, 50 ve 60'lı yaşlarda olduğunu belirtti. Uçakta 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların çoğunun Güney Koreli olduğu ifade edilirken şimdiye kadar 22 kişinin cansız bedeninin kimlik tespiti yapıldı.

Güney Kore'de 179 kişiye mezar olan uçak kazasının ardından 7 günlük ulusal yas ilan edildi

KARA KUTULAR BULUNDU

Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü alanda yürütülen çalışmalarda enkazdan hem uçuş hem de ses kayıtlarını içeren kara kutuların bulunduğu ve kara kutuların kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturmaya yardımcı olacağı bildirildi.

Güney Kore'de 179 kişiye mezar olan uçak kazasının ardından 7 günlük ulusal yas ilan edildi

DÜNYA LİDERLERİNDEN GÜNEY KORE'YE TAZİYE MESAJLARI

Kazanın ardından dünya liderlerinden taziye mesajları geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Güney Kore'de çok sayıda ölümle sonuçlanan korkunç bir uçak kazası haberini aldık. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum." dedi.

Güney Kore'de 179 kişiye mezar olan uçak kazasının ardından 7 günlük ulusal yas ilan edildi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Güney Kore'ye başsağlığı diledi. Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok'a taziye mesajı gönderen Çin Devlet Başkanı, "Çin hükümeti ve halkı adına kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimi gönderiyorum, yaralılara da acil şifa diliyorum." dedi.

Güney Kore'de 179 kişiye mezar olan uçak kazasının ardından 7 günlük ulusal yas ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, "Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan kazaya ilişkin trajik haberi aldık. Kaybedilen her bir hayat ölçülemez bir trajedidir. Ukrayna halkı ve şahsım adına kederli ailelere, Kore halkına ve Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok'a en içten taziyelerimi sunuyorum. Acınızı paylaşıyoruz ve bu kederli günlerinde Kore halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'de 179 kişiye mezar olan uçak kazasının ardından 7 günlük ulusal yas ilan edildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Muan'daki uçak kazasının görüntülerini gördüğümde çok üzüldüm. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Kore Cumhuriyeti'ne en derin taziyelerimi sunuyorum. Avrupa bu kederli gününüzde yanınızdadır." diyerek taziye dileklerini sundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de mesajında, "Güney Kore'de gece meydana gelen uçak kazası haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Güney Kore ve Tayland halkına ve sevdiklerini kaybeden herkese en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Güney Kore\'de 179 kişiye mezar olan uçak kazasının ardından 7 günlük ulusal yas ilan edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güney Kore'de 179 kişiye mezar olan uçak kazasının ardından 7 günlük ulusal yas ilan edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Şevki Sünger:
    Arap ülkelerinde olsaydı bizde yas ilan ederdik. 12 3 Yanıtla
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