HDP'li milletvekili Ömer Öcalan, olaylı yürüyüş sonrası polis teşkilatını hedef alarak konuştu: Yapılandırılmasında rol oynayacağız

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den ayrılmasının yıl dönümünü kutlamak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürüyüş düzenlenmek istendi. Ancak HDP'li isimlerin de katıldığı yürüyüşe polis müdahale etti.

ARBEDEDE HDP'Lİ VEKİLİN AYAĞI KIRILDI

Olayda 20 kişi gözaltına alınırken, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in yaşanan arbede bacağının kırıldığı sonrasında hastaneye kaldırıldı.

ÖMER ÖCALAN: POLİS TEŞKİLATININ YAPILANDIRILMASINDA ROL OYNAYACAĞIZ

Öte yandan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yapılan yürüyüş sonrası açıklamalarda bulundu. Polis teşkilatının yapılandırmasında rol oynayacaklarını iddia eden Öcalan, "Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız." dedi.

"EL KOL HAREKETİ YAPMA BANA"

Polislerle kısa bir tartışma da yaşayan HDP'li Ömer Öcalan, "Ben milletvekiliyim. El, kol hareketi yapma bana." diyerek tepki gösterdi.

İSTANBUL'DA 51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da ise Kadıköy, Beyoğlu ve Esenyurt'ta yürüyüş yapmak isteyenlere karşı polis ekipleri önlem aldı. Kadıköy'deki yürüyüşe HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da katılarak basın açıklaması yaptı.

Yürüyüşün izinsiz olduğu yönündeki uyarılara uymayan Kadıköy'de 19, Beyoğlu'nda 23 ve Esenyurt'ta 9 kişi, polis ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı. Gözaltındaki 51 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.