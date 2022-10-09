HDP'li milletvekili Ömer Öcalan, olaylı yürüyüş sonrası polis teşkilatını hedef alarak konuştu: Yapılandırılmasında rol oynayacağız - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li milletvekili Ömer Öcalan, olaylı yürüyüş sonrası polis teşkilatını hedef alarak konuştu: Yapılandırılmasında rol oynayacağız

09.10.2022 21:23

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenmek istenen ve HDP'li isimlerin de katılım gösterdiği bir yürüyüşe polis müdahale etti. 20 kişi gözaltına alınırken, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in da ayağı kırıldı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ise polis teşkilatını hedef alarak, "Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den ayrılmasının yıl dönümünü kutlamak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürüyüş düzenlenmek istendi. Ancak HDP'li isimlerin de katıldığı yürüyüşe polis müdahale etti.

ARBEDEDE HDP'Lİ VEKİLİN AYAĞI KIRILDI

Olayda 20 kişi gözaltına alınırken, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in yaşanan arbede bacağının kırıldığı sonrasında hastaneye kaldırıldı.

ÖMER ÖCALAN: POLİS TEŞKİLATININ YAPILANDIRILMASINDA ROL OYNAYACAĞIZ

HDP'li milletvekili Ömer Öcalan polis teşkilatını hedef aldı: Yapılandırılmasında rol oynayacağız

Öte yandan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yapılan yürüyüş sonrası açıklamalarda bulundu. Polis teşkilatının yapılandırmasında rol oynayacaklarını iddia eden Öcalan, "Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız." dedi.

HDP'li milletvekili Ömer Öcalan polis teşkilatını hedef aldı: Yapılandırılmasında rol oynayacağız

"EL KOL HAREKETİ YAPMA BANA"

Polislerle kısa bir tartışma da yaşayan HDP'li Ömer Öcalan, "Ben milletvekiliyim. El, kol hareketi yapma bana." diyerek tepki gösterdi.

HDP'li milletvekili Ömer Öcalan'dan polis teşkilatını hedef aldı: Yapılandırılmasında rol oynayacağız

İSTANBUL'DA 51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da ise Kadıköy, Beyoğlu ve Esenyurt'ta yürüyüş yapmak isteyenlere karşı polis ekipleri önlem aldı. Kadıköy'deki yürüyüşe HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da katılarak basın açıklaması yaptı.

Yürüyüşün izinsiz olduğu yönündeki uyarılara uymayan Kadıköy'de 19, Beyoğlu'nda 23 ve Esenyurt'ta 9 kişi, polis ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı. Gözaltındaki 51 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li milletvekili Ömer Öcalan, olaylı yürüyüş sonrası polis teşkilatını hedef alarak konuştu: Yapılandırılmasında rol oynayacağız - Son Dakika


Son Dakika
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
21:22 Putin, Kırım Köprüsü'ne meydana gelen patlamayla ilgili suçluyu belirledi: Ukrayna istihbarat servisinin işi
21:23 HDP'li milletvekili Ömer Öcalan, olaylı yürüyüş sonrası polis teşkilatını hedef alarak konuştu: Yapılandırılmasında rol oynayacağız
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
21:10 Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 23:52:29. #1.13#
SON DAKİKA: HDP'li milletvekili Ömer Öcalan, olaylı yürüyüş sonrası polis teşkilatını hedef alarak konuştu: Yapılandırılmasında rol oynayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement