Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den ayrılmasının yıl dönümünü kutlamak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürüyüş düzenlenmek istendi. Ancak HDP'li isimlerin de katıldığı yürüyüşe polis müdahale etti.
Olayda 20 kişi gözaltına alınırken, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in yaşanan arbede bacağının kırıldığı sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yapılan yürüyüş sonrası açıklamalarda bulundu. Polis teşkilatının yapılandırmasında rol oynayacaklarını iddia eden Öcalan, "Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız." dedi.
Polislerle kısa bir tartışma da yaşayan HDP'li Ömer Öcalan, "Ben milletvekiliyim. El, kol hareketi yapma bana." diyerek tepki gösterdi.
İstanbul'da ise Kadıköy, Beyoğlu ve Esenyurt'ta yürüyüş yapmak isteyenlere karşı polis ekipleri önlem aldı. Kadıköy'deki yürüyüşe HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da katılarak basın açıklaması yaptı.
Yürüyüşün izinsiz olduğu yönündeki uyarılara uymayan Kadıköy'de 19, Beyoğlu'nda 23 ve Esenyurt'ta 9 kişi, polis ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı. Gözaltındaki 51 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Politika › HDP'li milletvekili Ömer Öcalan, olaylı yürüyüş sonrası polis teşkilatını hedef alarak konuştu: Yapılandırılmasında rol oynayacağız - Son Dakika