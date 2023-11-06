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Hamas, İsrail İstihbaratını Aldattı - Son Dakika

Hamas, İsrail İstihbaratını Aldattı

Son Güncelleme: 06.11.2023 22:44

İsrail'de İbranice yayın yapan Walla internet sitesi, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı öncesinde 18 ay boyunca İsrail istihbaratını aldattığını yazdı.

İsrail'de İbranice yayın yapan Walla internet sitesi, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı öncesinde 18 ay boyunca İsrail istihbaratını aldattığını yazdı.

Walla internet sitesinin haberinde, Hamas ve Filistinli grupların 7 Ekim sabahında düzenlediği "Aksa Tufanı" operasyonu öncesinde yürütülen "aldatmacaya" ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Hamas'ın operasyondan 18 ay önceki sürede, "eğitim videolarını kasıtlı olarak paylaştığı" belirtilen haberde, söz konusu grubun "gülünç ve profesyonellikten uzak" tatbikatlar düzenleyerek İsrail istihbaratını yanlış yönlendirdiği aktarıldı.

Hamas, tatbikat videolarını kasıtlı olarak paylaştı

Haberde, Hamas'ın, 7 Ekim öncesinde mensuplarının tatbikatlarına ilişkin kasıtlı olarak bilgiler ve videolar paylaşırken, İsrail istihbarat servislerini "rutin bir eğitim yaptığı" şeklinde yönlendirdiği belirtildi.

"Hamas, 18 ay boyunca aldatmaca yaparak sürpriz bir şekilde büyük bir saldırıya hazırlandı." ifadelerine yer verilen haberde, rutin halini alan tatbikatların Filistin medyasında da yayınlandığı kaydedildi.

İsrailli üst düzey komutanların, "teyakkuz durumuna geçmemeleri" için İsrail ordusunun ve istihbaratının bu şekilde "duyularının köreltildiği" kaydedildi.

Profesyonel olmayan tatbikatlar

Haberde Hamas'ın tatbikatlarında "denize doğru füzelerin fırlatıldığı, menzilin ölçüldüğü ve cephane eğitimlerinin verildiği" bilgisi yer aldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, uyguladığı "aldatma ve alıştırma operasyonu" kapsamında, tatbikat klipleri hazırladığı vurgulandı.

Tatbikat videolarında ateş çemberinden atlayan, yerde yuvarlanan, motosikletten veya arabalardan atlayan Hamas mensuplarının İsrail istihbaratı tarafından "saçma ve profesyonellikten uzak" bulunduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 159 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas, İsrail İstihbaratını Aldattı - Son Dakika


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