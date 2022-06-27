Hatay'a girişi engellenen Özdağ'a CHP'den destek: Bu rezalet kabul edilemez! Türkiye'yi dünyaya rezil eden bu kanunsuz emri acilen geri çekin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'nde yaptığı "Suriye sınırına gidip ilk mayını döşeyeceğiz" açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özdağ'ın çıkışına sert tepki gösterip, girişimin engelleneceğini duyururken, bugün Hatay'a giden Zafer Partisi konvoyu şehre girişinde jandarma tarafından durduruldu.

ÖZDAĞ'DAN HATAY VALİSİ'NE TEPKİ: ANAYASAL SUÇ İŞLİYORSUN

Kendisini şehre sokmayan Hatay Valisi'ne "Anayasal suç işliyorsun. Hatay'da her türlü etkinliği engelleyebilirsin. Ancak Hatay'a girişi engelleyemezsin. Hatay'a girişimizi engellemen Anayasa ihlali. Bugünün yarını var. 'İçişleri Bakanı öyle emretti' açıklaması seni mahkemede kurtarmaz" sözleriyle tepki gösteren Özdağ, vatandaşları destek için şu an bekletildiği benzinliğe davet etti.

"HER SİYASİ PARTİ BU YASAĞA TEPKİ GÖSTERMELİDİR"

Tüm siyasi partilere de çağrı yapan Ümit Özdağ, attığı tweet'te "Zafer Partisi'nin Hatay'a girişini engelleyen Hatay Valisi, anayasal suç işliyor ve anayasayı ihlalden yargılanacak! Bu kanunsuz emir kaldırılana kadar buradayız! Zafer Partisi'ne uygulanan yasak yarın diğer partilere de yapılacaktır. Her siyasi parti buna tepki göstermelidir!" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN ÖZDAĞ'IN ÇAĞRISINA YANIT: BU KANUNSUZ EMRİ ACİLEN GERİ ÇEKİN

Zafer Partisi lideri Özdağ'ın çağrısına destek mesajları yağarken, valiliğin yasak kararına bir tepki de CHP'den geldi. Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir milletvekilinin bir siyasi parti liderinin gerekçe ne olursa olsun bir kente sokulmaması nedir? Bu rezalet kabul edilemez! İlgili makamları; Türkiye'yi dünyaya rezil eden, Anayasaya açık aykırı bu kanunsuz emri acilen geri çekmeye davet ediyoruz" dedi.

ADALET PARTİSİ: YASA DIŞI BU UYGULAMAYI ŞİDDETLE KINIYORUM

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz de, Zafer Partisi'nin Hatay'a girişinin engellenmesini kınadı. Öz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Toplantı yapmak üzere Hatay il teşkilatını ziyarete giden Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Prof Dr Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla emniyet görevlileri tarafından il sınırından geri çevrildiği haberini büyük bir endişe içinde öğrenmiş bulunuyorum. Hiçbir yasal gerekçe olmaksızın seyahat özgürlüğünün kısıtlanması Anayasal bir hakkın ihlalidir ve suçtur. Makam gücü kullanmak suretiyle yapılan bu yasa dışı uygulamayı şiddetle kınıyorum."

MUHARREM İNCE DE YASAĞA TEPKİ GÖSTERDİ

Hatay Valiliği'nin yasak kararına ilk tepki verenlerden biri de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ydi. İnce yaptığı paylaşımda "Sayın Ümit Özdağ Zafer Partisi'nin Genel Başkanıdır, milletvekilidir. Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur. Engelleri derhal kaldırın, yanındayım" ifadesini kullandı.