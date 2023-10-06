HDP Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı Volkan Bora ile ilişkisi ortaya çıktı - Son Dakika

HDP Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı Volkan Bora ile ilişkisi ortaya çıktı

HDP Milletvekili Semra Güzel\'in PKK\'lı Volkan Bora ile ilişkisi ortaya çıktı
Son Güncelleme: 06.10.2023 15:19

HDP Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Bora ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırıldı. Güzel'in tutuklu yargılandığı davada, teröristin annesi Songül Bora tanık olarak dinlendi. Songül Bora, Semra Güzel'in gelini olduğunu ve oğlu Volkan Bora ile söz yaptıklarını belirtti. Güzel ise aileyle bağının hiç kopmadığını ve taziye sürecini birlikte geçirdiklerini ifade etti.

PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, tutuklu yargılandığı davada, ölen teröristin annesi Songül Bora, tanık olarak dinlendi. Songül Bora, Semra Güzel'in gelini olduğunu, oğlu Volkan Bora ile söz yaptıklarını, o dönem oğlunu görmek için ondan yardım istediğini söyledi. Semra Güzel de aileyle bağının hiç kopmadığını, taziye sürecini de birlikte geçirdiklerini belirtti.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkınca hakkında fezleke hazırlanan ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel, geçen yıl 2 Eylül'de sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Mahkemece tutuklanan Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'OĞLUMU GÖRMEK İÇİN ORAYA BİRLİKTE GİTTİK'

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Güzel ve avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme heyeti başkanı, terörist Volkan Bora'nın annesi Songül Bora'nın tanık olarak dinleneceğini bildirdi. SEGBİS ile duruşmaya katılan Songül Bora, Semra Güzel'in kendisinin gelini olduğunu, oğlu Volkan Bora ile Güzel'in sözlendiğini söyledi. Bora, 5 yıldır oğlunu görmediği için Güzel'den yardım istediğini iddia etti. Diyarbakır'dan Şırnak'a gidip, oradan sınırı geçtiklerini belirten Songül Bora, "Semra Güzel Kürtçe biliyordu, bu nedenle birlikte gittik. Sınırdan geçtikten sonra bir minibüse bindik, 10-15 dakika gittikten sonra araçtan indik. 2 kişi yanımıza geldi, bizi aldılar. 1-2 saat kadar yol gittik. O arada gözlerimiz bağlıydı. Üzerlerinde silah vardı. Telefonlarımız da alındı. Bu kişiler ile Semra konuştu. Oğlum Volkan Bora'nın orada olmadığını söylemişler Semra'ya; ancak ben yine de beklemek istedim. Sabah yine 'Burada değil' dediler. Akşam 17.00 gibi yanıma oğlum geldi. Biraz oturduktan sonra çevreyi gezdik, fotoğraf çektik. Oğlumla konuştuk. Bizden başka sivil yoktu. 2 gece kaldık. Dönerken bizi yine bir araca bindirdiler ve aldıkları yere bıraktılar" dedi.

'AİLEYLE ARAMDAKİ BAĞ HİÇ KOPMADI'

Tanık beyanının ardından söz alan sanık Semra Güzel şunları kaydetti:

"Songül Bora, dil bilmediği için ben yardımcı oldum. Çünkü yer ve yol bilmiyorduk. İfadesinde benim aleyhime bir şey olmadığını düşünüyorum. Keşke bu şekilde karşılaşma olmasaydı. Benim aileyle aramdaki bağ hiçbir zaman kopmadı. Malatya'ya da sık sık gidip gelirdim. Taziye sürecini de birlikte geçirdik. O dönem çekilme süreci olduğu için gazeteciler de oraya bırakılırdı. Bir annenin oğlunu görme isteğini söyledim. Kişiler gelip, bizimle diyalog kurdu." Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika HDP Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı Volkan Bora ile ilişkisi ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı Volkan Bora ile ilişkisi ortaya çıktı - Son Dakika
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