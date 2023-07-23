HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Saldırının sebebi ve arkasındaki güçler açığa çıkartılmalıdır - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Saldırının sebebi ve arkasındaki güçler açığa çıkartılmalıdır

23.07.2023 15:06

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıya ilişkin, 'Kime yapılırsa yapılsın bu tür saldırının kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Olayın sebebi ve arkasındaki güçler açığa çıkartılmalıdır' dedi. Yapıcıoğlu, saldırının ibadet sırasında yapıldığını söyleyerek, soruşturmanın sürdüğünü ve olayın bir an önce açığa çıkmasını istediklerini belirtti.

HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, İl Sekreteri Sacit Pişgin'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı ülke gündeminde bomba etkisi yarattı. Saldırgan gözaltına alınırken Pişgin'in cenazesi bugün kalabalık bir grup tarafından defnedildi.

HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in cenazesi binlerce kişinin katılımıyla defnedildi

"ARKASINDA HANGİ GÜÇLER VARDIR BİLMİYORUZ"

Öte yandan bu sabah HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bıçaklı saldırının ardından parti binasını ziyaret etti. Bina önünde kurulan taziye çadırında partililerle görüşen Yapıcıoğlu, başsağlığı diledi. Yapıcıoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada saldırının ibadet sırasında yapıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktaran Yapıcıoğlu, "Bu olay henüz çok taze. Sebebi nedir, yapan kimdir, ne amaçla yapmıştır, arkasında hangi güçler vardır bilmiyoruz. Emniyet ve adliye işini yapıyor. Arkasında her kim varsa bütün yönleriyle bu olayın bir an önce açığa çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in cenazesi binlerce kişinin katılımıyla defnedildi

"KABUL EDİLEBİLİR BİR TARAFI YOK"

Yapıcıoğlu, seçimler öncesinde de benzer saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu: "14 Mayıs seçimlerinden önce Mersin milletvekili adayımızın seçim bürosuna bombalı saldırı yapıldı. Seçim standımızda bekleyen kardeşlerimize silahlı, bıçaklı, sopalı saldırılar oldu. O gün yeterince güçlü bir tepki verilebilseydi belki bugün daha acı olan bu hadise yaşanmayacaktı. Umarım bir daha yaşanmaz. Bu seferki hadiseye siyaset dünyasından güçlü tepkiler geldi, gelmeye devam ediyor. Kime yapılırsa yapılsın bu tür saldırının kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu saldırıların devam etmemesi için mutlaka herkesin kendine düşeni yapması gerekiyor."

HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in cenazesi binlerce kişinin katılımıyla defnedildi
Sacit Pişgin

"BEYHUDE UĞRAŞIYORSUNUZ"

Yapıcıoğlu, toplum için çabalamaya devam edeceklerini ifade ederek, "Bizi durdurmaya çalışanlara buradan şu mesajı vermek istiyorum; beyhude uğraşıyorsunuz. İnşallah ne bizi meşru dairenin dışına çekebileceksiniz, ne bizim gözümüzü korkutabileceksiniz ne de bizi hizmetlerimizden geri koyabileceksiniz. Bu asla mümkün değildir" dedi.

HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in cenazesi binlerce kişinin katılımıyla defnedildi

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Ardından Pişgin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak parti önüne getirildi. Burada partililerden helallik alındıktan sonra cenaze toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı'na getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişinin katılımıyla Pişgin son yolculuğuna uğurlandı. Pişgin'in cenaze törenine AK Parti Adana Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Adana Valisi Süleyman Elban ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.S. (71) gözaltına alınmıştı.

HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in cenazesi binlerce kişinin katılımıyla defnedildi
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in cenazesi binlerce kişinin katılımıyla defnedildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Mehmet Aydın: Tabi ki hemen , zannediyorum sende çok beklersin Sinan ATEŞ in katli hukuk ve kamu vicdanını aydınlattı ya evet siz ve bir çok mevzu da aydınlanır Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • sait acar: İpin bir ucu elinizde,istediğiniz gibi at oynatın. Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • ökkeş Kalem: İşinize geldimi adelet hadi len Cevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Bu tür saldırıların kabul edilebilir bir tarafı yok HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Bu tür saldırıların kabul edilebilir bir tarafı yok

Salih Demir, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Saldırının sebebi ve arkasındaki güçler açığa çıkartılmalıdır - Son Dakika


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