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HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti - Son Dakika
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HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti

TBMM Genel Kurulu'nda konuşmasına 12 askerimizin şehit olduğu saldırılara tepki gösterip "Memleketimizin huzuruna kurşun sıkanları ve kardeşliğimize yönelik her türlü terör eylemini lanetliyorum" ifadelerini kullanarak başlayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı ise Meclis'te tansiyonu yükseltti. CHP'li milletvekilleri Yapıcıoğlu'nun sözlerine sert tepki gösterdi.

26.12.2023 - 09:54,  Güncelleme: 10:21
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Genel Kurulda 2024 yılı bütçesi üzerinde şahsı adına söz alan HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucunda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

"HER TÜRLÜ TERÖR EYLEMİNİ LANETLİYORUM"

Yapıcıoğlu, Çorum, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Sinop, Tokat, Yozgat ve Zonguldak illerine ateş düştüğünü belirterek, "Memleketimizin huzuruna kurşun sıkanları ve kardeşliğimize yönelik her türlü terör eylemini lanetliyorum. Milletimizin huzurunu ve kardeşliğini hedef alan kurşundan daha ağır sözleri de kınıyorum. Birliğimize sıkılan her kurşun siyonizme ve küresel emperyalizme hizmettir" diye konuştu.

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun 'özerklik' çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti

HÜDA PAR LİDERİNDEN TARTIŞMA YARATAN "ÖZERKLİK" ÇIKIŞI

Genel kuruldaki atışmaların ardından konuşmasına devam eden HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, konuşmasının bir bölümünde partisinin programında yer alan "eyalet sistemi" ve "özerklik" ile ilgili ifadeleri okudu. Yapıcıoğlu, "Bakınız, bizim siyaset anlayışımız… Biz sizin bildiğiniz siyasetçilerden değiliz. Biz size benzemeyiz. Biz, bize saldırıldığında bile efendiliğimizi bozmayız. Biz buraya geldiğimizde bir şey söyledik. Bütçeyle ilgili söylediklerimiz tutanaklardadır. Biz buraya söylediğimizde, son sözümü bağlarken şunu söyledim ben: Biz eğriye eğri, doğruya doğru söyleriz. Biz bütçenin eksiklerini de söyledik, yanlışlarını da söyledik, ileriye doğru atılmış adımların olduğunu da söyledim. Sizin gibi tarafgirlik yapan bir siyaset anlayışı; bu mu doğru yoksa sizinki mi? Bunu kamuoyunun takdirine sunuyorum. Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz." diye konuştu.

MECLİS'TE TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

HÜDA PAR liderinin sözleri Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden olurken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tepki gösterdiği Yapıcıoğlu sözlerine şöyle devam etti; "Lütfen, eğer siz okuduğumuzu anlamıyorsanız, o zaman buralarda oturmayın. Eğer siz okuduğunuzu anlıyor, bile bile çarpıtıyorsanız diyecek sözüm yok, kendinize yakışanı yapıyorsunuz."

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu\'nun "özerklik" çıkışı Meclis\'te tansiyonu yükseltti
YORUMLAR (8)
  • Serkan Basar: bak sen haddini bilmeze nelerde söylemeye cürret ediyor Yanıtla 120 120
  • salihb: Bu ülkede ne eyalet ne özerklik. Bütün bir toprak olarak idare şekli en iyisi. aksini isteyene vatan haini olarak damga vurulabilir düşüncesindeyim Yanıtla 125 37
  • Yusuf Develi: Kimin ortağıydı bu Yanıtla 91 36
  • Eski Tüfek.: Kamuoyunu meşgul edip ,ekonomi ve hayat pahalılığı gündeme gelmesin diye ortaya atılan ,yeni gündem oluşturma çabası... Bir hafta da bu konu ile meşgul oluruz artık... Bir sonraki gündem için de birşeyler bulunur artık....az bile bize ,hak ediyoruz. Yanıtla 72 11
  • Muhammet Topaloğlu: Şehit cenazelerinin geldiği bu günlerde bu konuyu açmak nedir kirli siyasetine alet etme şehitlerimizi zaten özgürsün meclistesin her türlü hakka sahipsin bu ülkenin kaymağını benden çok yediğine bahse girerim ne özerkliği be adam! Yanıtla 60 13
  • Osman Senel: Zihniyeti bozuk terör seviciler Yanıtla 37 21
  • Selim Kayisi: Kimin ortağı buuuuuuu Yanıtla 4 4
  • Semih Özhan: Niye şaşırıyorsunuz ki karşı çıkan chp de özerklik diyordu şimdi neye karşı çıkıyor al birini vur ötekine hepsi aynı Yanıtla 0 0

Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis Tv, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun 'özerklik' çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti - Son Dakika
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