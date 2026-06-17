Hukuksuzluk Uyarısı: CHP İl Başkanlarına Destek - Son Dakika
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Hukuksuzluk Uyarısı: CHP İl Başkanlarına Destek

Hukuksuzluk Uyarısı: CHP İl Başkanlarına Destek
17.06.2026 18:42
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Özgür Özel, tedbir kararı olanların il başkanlarını görevden alamayacağını belirtti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden filan alamazlar. Hele hele disipline sevk yapıp, oy verme hakkını kimsenin alamazlar. Olacak iş değildir. Dört başı mamur bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğumuzu açıkça ifade etmek lazım" dedi.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün 74 il başkanımız ve aramızda olamayan 7 il başkanımızın yerine o 8 ilden kurultay delegelerimizin temsilci arkadaşları buradaydılar. 81 ilden toplanan 1004 delegemizin iradesini temsil eden imzaları genel merkez binamızdaki butlan yönetimine sundular. Tamamı noter huzurunda, usulüne uygun olarak verilmiş bu imzalarla ilgili bir de dosya teslim ettik kendilerine. Dosya, Türkiye'deki 34 kamu hukukçusu profesör ve doçentin altında imzalarını attıkları bir metin içeriyor. Metnin özeti şudur; 'Verilmiş olan tedbir kararı, kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez, aksine zorunlu kılar. Bir an önce kongre yapılmalıdır' diyor. Bu alanda karar verecek olan hakimleri yetiştiren hocalar bunlar ve Türkiye'de bu alandaki herhangi bir hocanın farklı bir görüşü de yok. Ayrıca dosyamız ekinde hem bu hocalarımızın hem farklı akademisyenlerin bu konuya yönelik olarak yazdığı makaleleri, uluslararası dergilere yolladıkları yayınları da koyduk. Çünkü Türkiye, bu konuda bir ilki deneyimliyor. Bu konuda farklı düşünen kimse yok. Farklı düşünen tek kimse, Kemal Bey'i ki kendisi 'Ben hukukçu arkadaşlara soruyorum' diyor, yönlendiren hukukçu arkadaş ya da arkadaşlar. Onlar diyorlar ki 'Her şeyi yaparız, kurultay yapamayız.' Oysa hukukçular diyor ki 'Tedbirle gelen kurultay yapar, başka bir şey yapmamalıdır. Başka bir şey yapması yanlıştır.'" ifadelerini kullandı.

'SEÇİLMİŞ İL BAŞKANLARININ ARKASINDAYIZ'

Tedbir kararının sonuç doğurmaması gereken bir karar olduğunu savunan Özel, "Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden filan alamazlar. Hele hele disipline sevk yapıp, oy verme hakkını kimsenin alamazlar. Olacak iş değildir. Dört başı mamur bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğumuzu açıkça ifade etmek lazım. Biz burada il başkanlarımızla toplantımızı yaptık. Toplantının belli bir evresinde bu karar çıktı ve bu karar bizim kararlılığımızı hiç değiştirmedi. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanan, kazanmayı bilen, kazanmayı öğrenen, yenilgiye alışmayan, partiyi muhalefetten kurtarıp iktidara taşıyacak olan kadrolarıyız. Buna inanmış il başkanlarımızla birlikte yol yürüyoruz. Şimdi arkadaşlar teknik çalışmayı yapacaklar. Kendi görevden alınan, yönetimi ile alınan ya da oradaki örgütün fesh edildiği illere yönelik olarak ayrı ayrı çalışmaları yapacağız. Ama buradaki il başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlarıdır, buradaki il başkanları iktidar yürüyüşümüzün il başkanlarıdır. Nasıl ki Genel Başkan'a bina lazım değilse, Genel Başkan neredeyse genel merkez orasıysa, il başkanlığımız örneğin Adana il başkanımız neredeyse orasıdır. Tabii ki Adana'da baba ocağımızı kimseye kolay kolay verme niyetinde değiliz. Tüm partililerimizi görevden alınan il başkanlıklarımıza davet ediyorum. Görevden alınan il başkanlarımız ve il başkanlıklarımıza partililerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ayrıca da bir ile gittiğimizde o ilde, bu 81 ilden bugün burada olan arkadaşlarımız neredeyse benim için il başkanlığı orasıdır, il başkanı da odur. Seçilmiş il başkanlarının arkasındayız" dedi.

'BİZ YOLDAŞLARIMIZIN KOLUNDAN ÇIKMAYIZ'

Özel, mahkemenin butlan kararı dahi il başkanlarının seçildiği kongreleri ortadan kaldırmadığını söyleyerek, "İl başkanlarımız oradadır. O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor; bu karar gayrimeşrudur, hukuksuzdur. Biz yeni bir yola çıkıyoruz. O yol bize birinciliği getirdi. Biz o yoldan dönmeyiz. O yoldaşlarımızın kollarından çıkmayız. O arkadaşlarımızın yanındayız. Tüm CHP'lileri illerinde görevden alınan il başkanlıklarına davet ediyoruz. İl başkanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Komşu iller olarak dayanışmamızı göstereceğiz. Genel merkez olarak dayanışmamızı göstereceğiz. Parti içindeki darbeye teslim olmadık, olmayacağız" diye konuştu.

'9 ARKADAŞIMIZIN CHP MİLLETVEKİLİ MEVCUDİYETİ SÜRÜYOR'

Özel, 8 milletvekilinin disipline sevki ile ilgili de "Yüksek Disiplin Kurulu'ndan böyle bir karar çıkması, işte partimizde atanmış arkadaşların liyakatini, hukuka saygısını, nasıl parti yönettiklerini gösteriyor. Biz iyi ve liyakatli yöneten, doğru tarafta duranlar olarak gerekli başvurumuzu yarın YDK Toplantısı bittikten sonra, iç hukuk yolları tükenince yargıya yaparız. Arkadaşlarımızın da Yargıtay'daki durumları düzelir. Yargıtay, bu şartlar altında yerindelik ve içerik denetimi yapmaksızın partilerden gelen kararı oraya uyguluyor. Biz toplantıya girerken Meclis'in sitesinde arkadaşlarımız grubumuzda görünüyorlardı. Görünmeye devam edecekler. Meclis'in yerleşik uygulaması budur. 9 arkadaşımızın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak gruptaki mevcudiyetleri sürüyor. Haklarında bir karar verilip kesinleşene karar da sürecek" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hukuksuzluk Uyarısı: CHP İl Başkanlarına Destek - Son Dakika

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