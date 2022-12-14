İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza aldığı 53. madde ne diyor? İşte ayrıntılar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. İmamoğlu 53. madde gereğince aldığı ceza kesinleşirse siyasi yasaklı olacak. Ayrıca şu haklardan da yoksun kalacak:
* Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda,
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların
denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
* Seçme ve seçilme ehliyetinden (…)(11)
* Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
* Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi
veya denetçisi olmaktan,
* Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine
tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.
İmamoğlu'nun avukatları kararı istinaf için Bölge Adliye Mahkemesine götürecek. Ardından dava Yargıtay'a gidecek. Son sözü Yargıtay söyleyecek. Yargıtay'da karar onaylanırsa İmamoğlu, seçme ve seçilme hakkını kaybedecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından yeniden sandığa gidilmiş, 23 Haziran 2019'da yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu bir kez daha başkan seçilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekim 2019'da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine katılmak için Fransa'ya giden İmamoğlu'yla ilgili isim vermeden, "Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti. İmamoğlu da üstü kapalı olarak, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı. "Seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleri üzerine YSK'nın suç duyurusuyla dava açılmıştı.
Son Dakika › Politika › İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza aldığı 53. madde ne diyor? İşte ayrıntılar... - Son Dakika