İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza aldığı 53. madde ne diyor? İşte ayrıntılar... - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza aldığı 53. madde ne diyor? İşte ayrıntılar...

14.12.2022 18:39

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasına da karar verilirken Bölge Adliye ve Yargıtay süreçlerinin ardından karar kesinleşecek. TCK. 53. maddenin uygulanması halinde İmamoğlu, siyasi yasaklı olacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. İmamoğlu 53. madde gereğince aldığı ceza kesinleşirse siyasi yasaklı olacak. Ayrıca şu haklardan da yoksun kalacak:

İmamoğlu'nun ceza aldığı 53. madde ne diyor? İşte ayrıntılar

* Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda,

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların

denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

* Seçme ve seçilme ehliyetinden (…)(11)

* Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

* Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi

veya denetçisi olmaktan,

* Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine

tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

İmamoğlu'nun ceza aldığı 53. madde ne diyor? İşte ayrıntılar

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İmamoğlu'nun avukatları kararı istinaf için Bölge Adliye Mahkemesine götürecek. Ardından dava Yargıtay'a gidecek. Son sözü Yargıtay söyleyecek. Yargıtay'da karar onaylanırsa İmamoğlu, seçme ve seçilme hakkını kaybedecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza aldığı 53. madde ne diyor? İşte ayrıntılar...

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından yeniden sandığa gidilmiş, 23 Haziran 2019'da yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu bir kez daha başkan seçilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekim 2019'da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine katılmak için Fransa'ya giden İmamoğlu'yla ilgili isim vermeden, "Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti. İmamoğlu da üstü kapalı olarak, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı. "Seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleri üzerine YSK'nın suç duyurusuyla dava açılmıştı.

YORUMLAR
500
TBB Başkanı Sağkan: Ülkem Adına Üzgünüm, Ama Hiç Umutsuz Değilim TBB Başkanı Sağkan: Ülkem Adına Üzgünüm, Ama Hiç Umutsuz Değilim CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu davası hakkında açıklama CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu davası hakkında açıklama

Ekrem İmamoğlu, Yargıtay, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza aldığı 53. madde ne diyor? İşte ayrıntılar... - Son Dakika


Son Dakika
18:31 6 yaşında evlendirilme skandalı davasında Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:26 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza aldığı 53. madde ne diyor? İşte ayrıntılar...
18:25 Hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu'na bir destek de Davutoğlu'ndan: Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız
18:17 Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis kararı sonrası konuştu: Mücadelemiz daha güçlü başlıyor
18:04 İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararı sonrası Almanya gezisini iptal eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye dönüyor
17:56 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
17:33 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek videosu: Adalet, adalet, adalet!
17:22 Almanya'ya giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, yargılanan İmamoğlu'na telefondan destek verdi
17:15 6. Sivil Strateji Sempozyumu, İstanbul'da gerçekleştirildi
17:12 Hapis cezası ve siyasi yasakla yargılanan İmamoğlu'nun çağrısı sonrası Saraçhane'deki İBB binasının önü tıklım tıklım doldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2022 18:41:25. #1.12#
SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza aldığı 53. madde ne diyor? İşte ayrıntılar... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement