İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi

14.07.2022 12:35

İstanbul, şiddetli yağış nedeniyle sele ve taşkınlara teslim olduğunda tatiline devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameralar karşısına geçerek kendisine yöneltilen tepkilere yanıt verdi. İmamoğlu, görevlilerle birlikte sel bölgesinde çalışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gönderme yaparak, "Ben çizmemi alt yapı çalışması yaparken giyiyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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