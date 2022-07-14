İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
14.07.2022 12:35
İstanbul, şiddetli yağış nedeniyle sele ve taşkınlara teslim olduğunda tatiline devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameralar karşısına geçerek kendisine yöneltilen tepkilere yanıt verdi. İmamoğlu, görevlilerle birlikte sel bölgesinde çalışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gönderme yaparak, "Ben çizmemi alt yapı çalışması yaparken giyiyorum" ifadelerini kullandı.
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14.07.2022 12:48:12. #1.13#
SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi - Son Dakika