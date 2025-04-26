İBB\'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin yakalandığı bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

53 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürüyor. Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

KAMERALARI BANTLAYAN İSMİ DE ALDILAR

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve diğer yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptığı oteldeki kameraların toplantıdan önce korumalar tarafından bantlandığını gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde oteldeki güvenlik kameralarını bantlayarak İmamoğlu ve 'para kasaları' olduğu iddia edilen isimlerin görüntülerinin alınmasını engelleyen koruma Çağlar Türkmen de yakalanarak gözaltına alındı.

MURAT ONGUN'UN EŞİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya ve tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da var.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN TAM LİSTESİ