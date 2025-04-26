İBB\'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin yakalandığı bildirildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
53 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürüyor. Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
KAMERALARI BANTLAYAN İSMİ DE ALDILAR
Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve diğer yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptığı oteldeki kameraların toplantıdan önce korumalar tarafından bantlandığını gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde oteldeki güvenlik kameralarını bantlayarak İmamoğlu ve 'para kasaları' olduğu iddia edilen isimlerin görüntülerinin alınmasını engelleyen koruma Çağlar Türkmen de yakalanarak gözaltına alındı.
MURAT ONGUN'UN EŞİ DE GÖZALTINDA
Gözaltına alınanlar arasında, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya ve tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da var.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN TAM LİSTESİ
- Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı
- Turan Aydoğan – CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018–2023)
- Şafak Başa – İSKİ Genel Müdürü
- Zeynep Ayten Gözde Ongun – Murat Ongun'un Eşi
- Elçin Karaoğlu – İBB Boğaziçi İmar Müdürü
- Turgut Tuncay Önübilgin – İBB Eski Genel Sekreteri
- Murat Yazıcı – İBB Eski Genel Sekreteri
- Mehmet Çakılcıoğlu – İBB Eski Genel Sekreteri
- Arif Gürkan Alpay – İBB Genel Sekreter Yardımcısı
- Fatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili
- Begüm Çelikdelen – İSKİ Genel Müdür Yardımcısı
- Ramazan Gülten – İBB İmar Şube Müdürü
- Hakan Aplak – İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü
- Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü
- Onur Soytürk – İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü
- Engin Ulusoy – İBB Eski Zabıta Daire Başkanı
- Murat Sevil – İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı
- Nurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı
- Serap Öbekci – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
- İhsan Yılmaz – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
- Ali Akyüce – İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı
- Adem Şanlısoy – İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı
- Naim Erol Özgüner – İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı
- Kadriye Kasapoğlu – Murat Ongun'un Özel Kalemi
- Melih Geçek – İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi
- Erdinç Çolak – Kültür A.Ş. GMY
- Onur Aldı – Kültür A.Ş. GMY
- Hakan Karaköse – Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı
- Yakup Üner – Danışman – İBB Mühendisi
- Hülya Kırlıkova – Kültür A.Ş. Çalışanı
- Yeşim Özay – Kültür A.Ş. Çalışanı
- Oya Özman – Kültür A.Ş. Çalışanı
- Mustafa Kemal Özgençiz – Kültür A.Ş. Çalışanı
- Onur Can Tekbaş – Kültür A.Ş. Çalışanı
- Faik Özberk – Kültür A.Ş. Çalışanı
- Gökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
- Metin Bal – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
- Songül Car – İSPER Uzman
- Fikret Şimşek – İş Adamı
- Yılmaz Şimşek – İş Adamı
- Dursun Balcıoğlu – Eski İBB yöneticisi - İş Adamı
- Rasim Kaya – İş Adamı
- Mete Mağden – İş Adamı
- Meral Çakır – Mali Müşavir
- Cevat Kaya – Emekli
- Mehmet Şahin – Emlak Danışmanı
- Çağlar Türkmen – Güvenlik
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)