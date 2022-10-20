İçişleri Bakanı Soylu, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Toplantısında konuştu: (3) - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Toplantısında konuştu: (3)

20.10.2022 20:54
İçişleri Bakanı Soylu, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Toplantısında konuştu: (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nesil olarak, gelecek nesillerimize Cumhuriyet'in birinci asrının bilançosunu bırakacağız. Güçlü bir devlet, büyük bir Türkiye, etrafındaki coğrafya ve dünyadaki ilgi alanlarını etki alanlarına döndürmüş bir Türkiye, haksızlıklara meydan okuyan bir ülke var." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nesil olarak, gelecek nesillerimize Cumhuriyet'in birinci asrının bilançosunu bırakacağız. Güçlü bir devlet, büyük bir Türkiye, etrafındaki coğrafya ve dünyadaki ilgi alanlarını etki alanlarına döndürmüş bir Türkiye, haksızlıklara meydan okuyan bir ülke var." dedi.

Soylu, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir otelde düzenlenen, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı'nda, ülkede milyonlarca erkeğe, kadına şiddet konusunda bilgi verdiklerini, uyuşturucuyla mücadelede özellikle çocuk ve gençlere bunun sonucunun nereye varabileceğine yönelik programlar yaptıklarını söyledi.

Sadece "olay olsun ve olduktan sonra da aydınlatmaya çalışalım" gibi bir mantık içerisinde olmadıklarını belirten Soylu, "Bazen birçok kampanyayı bir arada yürütüyoruz. Geçen yıl neredeyse 50 milyona yakın AFAD eğitim kampanyası yaptık. Bu yıl yine 60 bin AFAD tatbikatı yaptık, gerçekleştirdik ve devam ediyoruz. Bunlar ülkede ilk kez gerçekleştirilen tatbikatlar. İlk kez bazı kurumların bir araya gelerek gerçekleştirdiği tatbikatlar. Bunlar bir taraftan devlet mekanizmasının, kurumlarımızın, milletimizin bu konularla karşı karşıyla kaldığında nasıl hareket edeceğimizi ortaya koyuyor ve farkındalık da oluşturmaya çalışıyor. Mekanizmanın işlemesini sağlıyoruz." diye konuştu.

Bundan sonraki çalışmalarının da aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Biz Cumhuriyet'in birinci asrının çocuklarıyız. Ama bir farkımız var. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci asrını da Allah nasip ederse hep beraber göreceğiz. Bize Cumhuriyet'in birinci asrını emanet edenlere, bu ülkeyi kuranlara, bu ülkenin özgürlük ve hürriyet mücadelesini verenlere dua ediyoruz. Bize bir bilanço bıraktılar. Yok edilmeye çalışılan bir ülkenin nasıl bağımsızlığına ulaşabileceğinin bir bilançosunu bıraktılar. Biz de nesil olarak, gelecek nesillerimize Cumhuriyet'in birinci asrının bilançosunu bırakacağız. Güçlü bir devlet, büyük bir Türkiye, etrafındaki coğrafya ve dünyadaki ilgi alanlarını etki alanlarına döndürmüş bir Türkiye, haksızlıklara meydan okuyan bir ülke var. Kişi başına gelir seviyesi 2 bin dolardan 10 bin dolara çıkarsa da komşuluğunu, tarihsel duruşunu, medeniyet değerlerini, milli duruşunu unutmayan bir Türkiye var. Gün geçtikçe altyapısını tamamen yapıp bitiren bir Türkiye var. 21. yüzyılın, geleceğin altyapısını gelecek nesillere ve geleceğin Türkiye'sine hazırlayan bir ülke, bir bilanço bırakacağız. 100 yıl sonra dönüp diyecekler ki, etrafındaki coğrafyada Suriye, Irak, Yemen, Libya, Lübnan, İran, Afganistan, Pakistan gibi sürekli istikrarsızlaştırılmak istenen ülkeler varken, ABD ve Avrupa'nın burnunu hiç çıkarmadığı Balkanlar varken Türkiye, sürekli kendi trendini yukarı doğru götüren, dünyada herhangi bir problem olduğu zaman bu problemin çözümü için kendisine müracaat edilen bir ülke oldu."

Türkiye'nin, kim ne derse desin terör koridoru oluşturmak isteyenlere müsaade etmeyeceğine dikkati çeken Soylu, ambargolardan yılmayan bir Türkiye tablosunun birinci asrın bilançosu olacağını söyledi.

Soylu, amaçlarının 100 yıl sonra bakıldığında, bir gurur abidesi olarak Türkiye'yi yapabileceklerinin en üst seviyesine taşımak olduğuna işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'nün devletin en önemli mekanizmasını yok etmek için bütün güçlü devletlerle ittifak halinde Türkiye'ye saldırdığı bir dönemde, Türk Devleti'nin bütün kurumlarını, bütün işleyişini ayakta tutabilmek için ortaya konulan gayreti ve mücadeleyi takdir ediyorum. Bunun tarihimizce de takdir edileceğine inanıyorum. Özellikle etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya örnek olabilecek bir çalışmayı, işleyişi ve kurumların nasıl bir ülkede meydana getirilebileceğinin örneğini verdiğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Yapmak istedikleri devletin ayakta duran mekanizmasını ortadan kaldırabilmekti. Bunu sağlayamadılar ve bunu başaramadılar. Tam tersi daha güçlüsünü tahkim ederek inşallah Cumhuriyet'in ikinci asrında, bizden sonraki nesle hem güçlü bir devleti hem güçlü bir Türkiye'yi hem de bütün dünyaya sözünü hüküm olarak geçirebilecek bir milleti ve altyapısını bırakabilme kabiliyetini hep beraber sağlarız."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından toplantıya katılanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Toplantısında konuştu: (3) - Son Dakika

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