İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiç endişe etmeyin, göreceksiniz, hep beraber göreceğiz, 2023'ten sonra yürüyen bir Türkiye değil, Tayyip Erdoğan liderliğinde koşan bir Türkiye ile bütün dünyaya bu ülkenin yüzünü göstereceğiz." dedi.

Bakan Soylu, Trabzon'un Sürmene ilçesinde iş insanı Mehmet Ali Kancıoğlu tarafından yaptırılacak 16 derslikli "Saniye-İlyas Kancıoğlu Özel Gereksinimli Bireyler Okulu"nun temel atma törenine katıldı.

Hizmet yapmanın herkese nasip olmayacağını belirten Soylu, böylesi anlamlı bir hayır işini üstlenen Kancıoğlu ve ailesine teşekkür etti.

Soylu, ilçede hayırseverler tarafından yapılan bazı işleri de anlatarak, "Hayırda yarışan bir millet olarak, bu konuda sadece kendimize ve gelecek nesillerimize değil, dünyaya da örnek olan bir anlayışı ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve insanlık konusunda dünyaya örnek olan anlayışı çerçevesinde, yaklaşık 15 gün önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gittiklerini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Dünyada bu konuda bir numara olduğumuzu söylemek isterim. Sadece milli gelirine oranla değil, yaptığı yardımın büyüklüğü açısından da nicelik olarak da dünyada insani yardım içerisinde Türkiye Amerika'dan zengin değil, Almanya'dan zengin değil ama Allah bu millete öyle yüce gönüllülük vermiş ki gönlü zengin. Dünyanın her tarafına ulaşabilecek bir kabiliyete sahip. Biz buradan yapılan yardımları trenlerle götürmeye yetişemiyoruz. Uçaklarla, hava köprüsüyle götürmeye yetişemiyoruz. Orada da bir sistem kurduk. Orada da dağıtmaya yetişemiyoruz. Çadırları kurmaya yetişemiyoruz, 30 bine yakın çadır..."

Allah'tan Pakistan halkına yardımcı olmasını niyaz eden Soylu, "Milletimiz dünyanın her yerinde. Buradan Bangladeş'e kadar, Arakan'a kadar, Filistin'e kadar, Yemen'e kadar, Lübnan'a kadar, her tarafa kadar elinden gelen bütün desteği ortaya koyan bir anlayışı sergilemektedir. Böyle bir milletin evladı olmaktan, böyle bir milletin sorumluluğunu taşımaktan, insanlığın ne olduğunu bütün dünyaya gösteren anlayışı ortaya koyan bir milletin evladı olmaktan büyük onur duyuyoruz." dedi.

Soylu, konuşmaların ardından, protokol üyeleri ve özel gereksinimli bireylerin de katılımıyla butona basarak, gelecek eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanan ve yöre mimarisine uygun inşa edilecek okulun temelini attı.

"Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız"

Bakan Soylu, daha sonra, Köprübaşı ilçesinde yapımı tamamlanan "Hatice-Aslan Aksoy Anaokulu"nun açılış törenine katıldı.

Soylu, merhum Aslan Aksoy'un güzel hasletlerine dikkati çekerek, Aksoy'un eşi Hatice Aksoy, oğlu Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve diğer aile fertlerine yaptıkları güzel hizmet için teşekkür etti.

"İyilik medeniyeti, bizim milletimizin de ülkemizin de en önemli vasıflarından birisidir. Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız." ifadesini kullanan Soylu, Suriye, Bangladeş ve Yemen'de yaşanan sorunları çeşitli örneklerle anlattı.

Soylu, dünyanın en büyük ekonomik krizlerinden birinin de Lübnan'da yaşandığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Lübnan'da 0-2 yaş arasındaki çocukların sütle buluşmaları imkansız hale gelmiş. Sadece bir dünya lideri değil, dünyaya vicdanı da vadeden, ahlakın, iyiliğin, çalışkanlığın, kardeşliğin ne olduğunu anlatmaya çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız, bana bir talimat verdi. Dedi ki 'Lübnan'daki 0-2 yaşındaki çocukların bütün süt ihtiyacını biz karşılayacağız.' O günden itibaren bizim iyilik gemilerimiz Mersin'den kalkar, Lübnan'a gider. 15 gün önce AFAD Başkanımız Lübnan'daydı. Orada tarif şöyle, 'Denizin ötesinde bir hayırlar ülkesi var, adı Türkiye. Denizin ötesinde bir hayırlar milleti var, adı Türk milleti. Denizin ötesinde bir lider var, hayır lideri, adı Recep Tayyip Erdoğan'dır.' Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi görevleri yaparsanız yapın, isterse azametinizden dünya korksun, isterse gücünüzden herkes titresin ama en iyi güç iyiliktir ve bu millet, bu karakterde bir millettir Allah'a hamdolsun."

Dünyada yaşanan savaşlar nedeniyle milyonlarca insanın başka ülkelere gitmek durumunda kaldığını, bunun bir örneğinin de Ukrayna'daki savaşta görüldüğünü belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Sadece siyaset uğruna, Avrupa'nın belki de insanlığa en yakışmayan karakterlerinden birisi olan yabancı düşmanlığını bu ülkeye nakşetmek isteyenler, sadece bir tek oy uğruna memleketimizi farklı göstermeye, insanlarımızı farklı göstermeye, bizi bir ırkçılığın içerisine koymaya ve bizi esas itibarıyla biraz önce anlatmaya çalıştığım o güzel karakterimizden ayırmaya çalışıyorlar. Biz Müslümanız. Hiç kimse Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi'ni unutmasın, hiç kimsenin zihninden çıkmasın. Biz bu topraklarda, etrafımızdaki bütün coğrafyanın karşı karşıya kaldığı sıkıntıların sorumluluğunu yaşayan bir milletiz. Bugüne kadar kimseye sırtımızı dönmedik."

Soylu, Pakistan'a 30 bin çadır gönderdiklerini yineleyerek, "Tam 250 bin gıda paketi gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 100 bin çadır gönderilecek. Bu milletin gayretleriyle, emekleriyle trenler gidiyor, uçaklar gidiyor. Hiçbir şeyimiz eksilmiyor, hiç merak etmeyin. Her şeyimiz daha fazlalaşıyor. Her sıkıntıya girdiğimizde o insanların duaları ve Cenab-ı Allah'ın mükafatıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu işe devam edeceğiz." dedi.

Bakan Soylu, açılışın ardından davetlilerle birlikte okulu gezdi.

Araklı ilçesinde yapımı tamamlanan yeni Hükümet Konağı ve Belediye hizmet binasının da açılışını gerçekleştiren Soylu, milletin emrine amade olduklarını söyledi.

"Tayyip Erdoğan ve Türkiye yeni başlıyor." ifadesini kullanan Soylu, "Dünyada ekonomik kriz var. Etkilenmiyor muyuz? Etkileniyoruz ama tecrübesiyle, bilgisiyle, o dünyayı avucu gibi bilen anlayışıyla birlikte onlar patinaj yapmaya ve bu krizin altında debelenmeye çalışacaklar, göreceksiniz Türkiye buradan büyük bir fırsat üretecek, zengin, güçlü ve büyük bir Türkiye olarak yoluna devam edecek." diye konuştu.

Bakan Soylu, ilçede yapılması planlanan yatırımları da sıralayarak, "Hiç endişe etmeyin, göreceksiniz, hep beraber göreceğiz, 2023'ten sonra yürüyen bir Türkiye değil, Tayyip Erdoğan liderliğinde koşan bir Türkiye ile bütün dünyaya bu ülkenin yüzünü göstereceğiz." dedi.