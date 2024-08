Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Devletin ve milletin iradesinden daha güçlü bir irade yok olamaz"

"Halen böyle olduğunu bilip de böbürlenen, kibirlenen bir eşkıya varsa bize söyleyin"

VAN - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldiğinden beri 'şehir eşkıyası' diye tabir ettikleri organize suç örgütleri ile ilgili tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da bunlara göz açtırmadıklarını belirterek, "İçişleri ailesi olarak buradayız. Devletin ve milletin iradesinden daha güçlü bir irade yok olamaz. Halen böyle olduğunu bilip de böbürlenen, kibirlenen bir eşkıya varsa bize söyleyin" dedi.

Öğle saatlerinde Van'a gelen güvenlik birimleriyle 'Huzur Toplantısı' düzenleyen Bakan Yerlikaya, daha sonra Vali Valiliğine geçti. Burada Vali Ozan Balcı ile bir süre görüşen Bakan Yerlikaya, yürütülen çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bugün Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanının da katılımıyla Van'da İçişleri ailesinin bütün mensuplarıyla 'Huzur Toplantısı' yaptıklarını belirten Yerlikaya, "Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğumuz huzur toplantılarının aynısını burada da yaptık. Dört saate yakın birlikte titizlikle çalıştık. Valimizin, güvenlik birimlerimizin sunumlarını aldık. Biz göreve geldiğimizden beri bu kabine döneminde bakanlık olarak hedeflerimizi ve bu hedeflerimizin Van'da nereden nereye geldiğini tespit ediyoruz, talimatlarını veriyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu şehrimizde valimizin koordinasyonunda tüm güvenlik birimlerinin, aynı şekilde başta başsavcılık, yani adliye olmak üzere devletin diğer tüm ilgili kurum ve kuruluşları ile birlikte bir uyum, bir ahenk içerisinde çalışıldığını, büyük bir heyecan olduğunu görmüş olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Ben valimizin şahsında bu güzelliği, bu huzuru yakalamalarından ötürü bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

"Mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suçta yüz 11 civarında bir düşmenin olduğunu görüyoruz"

Asayişle ilgili, yani kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili birkaç hususu paylaşmak istediğini de dile getiren Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Kişilere karşı işlenen 10 en önemli suç. Yani yılbaşından 15 Ağustos'a kadar olan dönemi, geçmiş dönemle kıyasladığımız zaman kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde bir civarında bir azalmanın ama mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suçta yüz 11 civarında bir düşmenin olduğunu görüyoruz. Her zaman da buna gittiğimiz her yerde ifade ediyoruz. İçişleri ailesi olarak bizim görevimiz, önce suç işlenmesini önlemek, yani suç olay sayısını düşürmek, sonra ikinci görevimizde bir suç işlenmişse bunu bir an önce aydınlatıp açıklığa kavuşturup götürüp adalete teslim etmek. Dolayısıyla olay sayılarının azalması ile ilgili rakamları paylaşarak cümlelerimi devam ettirmek istiyorum. Kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta aydınlatma oranımız yüzde 98.9. Peki mal varlığına karşı aydınlatma olayları, Türkiye'de aydınlatma oranı yüzde yetmiş yedi Van'da yüzde 82. Tabi biz bunun daha da yukarıya çıkmasını arzu ediyoruz ama bazı örnekler vermek isterim. Bakın aynı dönemde yani bu yılın 1 Ocak'ından bugüne kadar olan dönemi geçen yılla kıyasladığımız zaman, geçen yıl oto hırsızlığı Van'da beş günde bir oto hırsızlığı olurken şu anda öyle azalmış ki 23 günde bir oto hırsızlığı olur hale getirmişiz. Yani geçen sene 42, bu yıl sadece bu dönemde 10 oto hırsızlığı gerçekleşmiş. Aynı şekilde otodan yapılan hırsızlık geçen yıl 37, bu yıl 14. Motosiklet hırsızlığı 18'den 8'e düşmüş. Evden hırsızlığı paylaşalım. Evden hırsızlık geçen yıl aynı dönemde yüz seksen altı iken bu yıl aynı dönemde yüz otuz ikiye düşmüş. Dolandırıcılıkla ilgili daha çok çalışmamız lazım. O da biliyorsunuz bu çevrim içi dünya ile ilgili. Sadece Van'da değil, Türkiye'nin her yerinde biz bu 15 Eylül'den itibaren dolandırıcılıkla ilgili özel bir başlık açmaya kararlıyız. Ruhsatlı silahla ilgili 831 şahıs Van'da yakalamışız. Bunlarla birlikte 609 silah yakalanmış, her biri ile ilgili işlemler devam ediyor. Tabii burada şunu söylemek istiyoruz, tüm Türkiye'de ruhsatsız silahla ilgili biz aman vermemekte kararlıyız ve bununla ilgili meclisimiz açıldığı zaman bu cezanın yani ruhsatsız silah bulundurmanın ve taşımanın caydırıcılığı ile ilgili yeni bir mevzuat çalışmamız olduğunu da tekraren hatırlatmakta yarar var."

"Hep beraber devletin ve milletin iradesinden daha güçlü bir irade yok olamaz"

"Organize suçlarla ilgili, göreve geldiğimizden beri şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz yani suç işlemekte kibirlenenler diye ifade ettiğimiz ama hukuki tanımı organize suç örgütleri ile ilgili tüm Türkiye'de olduğu gibi Van şehrimizde bu bunlara göz açtırmıyoruz ve 16 operasyonda 10 organize suç örgütü çökertildi, 89 tutuklu 53 de adli kontrol olduğunu da burada ifade etmek istiyorum ama ben vatandaşlarıma en son söyleyeceğim şimdi söyleyeyim" diyen Yerlikaya, "Başta bu tüm suç ve suç türlerini azaltmak ve aydınlığa kavuşturup bunları yakalamakla ilgili olsa da bu organize suç örgütleri ile ilgili uyuşturucu ile ilgili göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile ilgili ekranları başında bizi izleyen Vanlı kardeşlerinden bakanları olarak özetle şu ricada bulunmak istiyorum, bize haber verin. Gördüğünüz, duyduğunuz, bildiğiniz, işittiğiniz doğru olup olmadığını hiç araştırmayın. 112 elinizin altında hiç isminizi biz sormuyoruz. Şurada küçük bir suç türü olduğunu duyduk. Şurada bir uyuşturucu satıcısı olduğu bahsediliyor, organize suç örgütü olduğu yani biz bundan rahatsızız, tedirginiz ne derse desin. Bakın biz İçişleri ailesi olarak buradayız. Hep beraber devletin ve milletin iradesinden daha güçlü bir irade yok olamaz. Halen böyle olduğunu bilip de böbürlenen, kibirlenen bir eşkıya varsa bize söyleyin. 3-4 ay biz buradaki bu büyük uyumun bereketiyle valimiz, jandarmamız, emniyetimiz, cumhuriyet başsavcımız ve onun kıymetli arkadaşlarıyla beraber otururlar, devlet olarak hukuk devletinin gereğini bu 10 organize suç örgütüne nasıl yaptılarsa bilin ki bilinmesini isterim ki onu da en kısa zamanda gerçekleştireceklerdir. Burada biz onların desteği, onların bize duaları yüzü suyu hürmetine hep büyük bir aşkla heyecanla çalışıyoruz ve onlardan gelen ihbarlarda fevkalade önemsiyoruz" dedi.

"PKK/KCK bölücü terör örgütü ile ilgili kırsalda ve şehirde 4 bin 254 operasyon düzenledik, 24 terörist etkisiz hale getirildi"

Terör örgütleriyle ilgili rakamları da paylaşan Bakan Yerlikaya, "PKK/KCK bölücü terör örgütü ile ilgili kırsalda ve şehirde 4 bin 254 operasyon düzenledik, 24 terörist etkisiz hale getirildi. 160 tutuklu, yapılan bu gözaltılardan sonra 142 de değerli arkadaşlar adli kontrol olduğunu da söylemek istiyoruz. FETÖ ve DEAŞ ile ilgili biraz rakam vermek istersek, FETÖ ile ilgili 20 operasyon, bir tutuklu 20 adli kontrol. Yine DEAŞ ile ilgili yapılan 11 operasyonda 2 tutuklu ve bir adli kontrol olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Tabi biz bölücü terörü başta olmak üzere terör örgütlerinin tamamıyla ilgili ülke içinde İçişleri, ülkemizin dışında hemen komşu ülkelerde Milli Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatımızla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten büyük bir kararlılık, azimle ve müthiş bir aşkla şevkle çalışıyoruz. Dolayısıyla biz bu coğrafyada yani Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bu güzel şehirlerinde, ilçelerinde, köylerinde artık bakın bir tane kapalı yayla ve meramız şükürler olsun yok, daha az zaman evvel biz Van'dan hakarete geçtik ve Cilofeste katıldık. O yaylada otuz bine yakın insanımızla beraber halay çektik, türküler, şarkılar söyledik, beraber eğlendik ve aynı buna benzer Hakkari'de olduğu gibi ben biliyorum ki Van'da da, Van'ın ilçelerinde de ta Iğdır'a varıncaya kadar bu coğrafyada artık insanlar birlik, beraberlik ve kardeşliğimize pusu kuran terör örgütünü istemiyor. ve terör örgütü ile ilgili onların talimatları gereği bakın biz 22 yıldan beri Cumhurbaşkanımızın hükümetleri döneminde geldiğimiz nokta bir de şimdiki ulaşmış olduğumuz noktayı herkes çok çok iyi fark ediyor. Kapalı yolumuz yok, kapalı meramız yaylamız yok. Az önce hayvan varlığını valimizden brifing alırken bize paylaştı. Buralara öyle bir bereket gelecek ki yaylalarımızda artık bizim hayvancılıkla ilgili varlıklarımız Allah'ın izniyle hem bu coğrafyamıza hem de tüm Türkiye'mize ve geçmişte olduğu gibi tekrar ihracat çok rahat bir şekilde yapabilir hale getireceğimizi. Biz yürekten inanıyoruz" dedi.

Uyuşturucuyla mücadele

"Zehir tacirleri, uyuşturucuyla mücadelede Van'da yine bu zaman diliminde 11,3 ton uyuşturucu madde, 180 bin yine uyuşturucu madde, 1,1 milyon kök, bunları güvenlik birimlerimiz aldı" ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kırılımının toplamı adet olarak 180 bin adet, ton olarak 11,3 ton. Peki kaç operasyon yaptık. Bu zaman diliminde imal ve ticaretle ilgili yapmış olduğumuz 372 operasyonda 280 tutuklu 80 adli kontrol. Bir de kullanıcılık başta olmak üzere bir başlık var, orada tabii tutuklama oranı biraz daha düşük, 25 tutuklu, 4 adli kontrol. Van'da yılbaşından bugüne geçen yıla kıyasladığımız zaman 305 tutuklama ve 84 adli kontrol olduğunu söylemek istiyorum. Bir NARVAS projemiz var. Az önce ifade ettiğim gibi uyuşturucu ile ilgili arz ve talep cephesinde millet güvenlik birimlerimizi adli birimlerle beraber seferberlik ruhuyla hareket etmesi lazım. Onun volümünü de hep beraber biz yukarıya çektiğimizde, inanıyoruz ki bu tutuklamalar hep yukarıya doğru çıkıyor. 112'ye gelen uyuşturucuyla ilgili gelen ihbarların tamamı bir yazılım sistemimiz var. Bu proje İstanbul'dan doğdu. Orada pilot çalışma yapıldı ve Türkiye'ye şamil edildi. Gelen bu ihbarların tamamı Van haritası üzerinde mahalle, sokak, cadde bunlar işleniyor ve oradan gelen ihbarların bugünden geçmişe ve geleceğe doğru bir projeksiyon yapılıyor ve bizim verimliliğimiz daha da artıyor. O yüzden ben vatandaşlarımızdan, kıymetli Vanlı kardeşlerimden ihbarla ilgili bize çok ama çok yardımcı olmalarını rica ediyorum. Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile ilgili biliyorsunuz göreve geldiğimizden beri düzensiz göçle istikrarlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Peki Van'daki rakamları verelim. Önce Van'daki düzenli göçmen sayılarını verelim. Beş bin iki yüz altmış kayıtlı yasal yabancı var . Bunun bin dört yüz otuzu Suriyeli, bin iki yüz altmış sekiz ikamet isimli oturum izinli olan ve iki bin beş yüz altmış üç uluslararası koruma noktasında olan yabancılar var. Düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik ki bizim bu noktadaki bütün ülke idare amirliğimizin, kolluğumuzun performans ölçütlerinin ilk beşin içerisinde yer alan göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile çalıştığım görev süresi boyunca kaç tane yakaladın? Daha önceki döneme göre sahaya sıkı basıp daha fazla ne kadar aldın? Bunu soruyoruz ve bu rakamları alıyoruz. Bakın, Van'da valimizin koordinasyonunda adli birimlerle beraber yedi yüz altmış altı operasyon yapılmış, dört yüz yetmiş üç tutuklama var, iki yüz altmış dokuz adli kontrol var. Bu noktada biz vatandaşlarımızın var olan desteğinin daha da artması beklentimiz. Sınırlarımızdan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısını sizlerle paylaşıyoruz. Elli beş bin üç yüz altmış bir, iki yüz doksan beş kilometre bizim şehrimizin İran hududu var. Bu huduttan engelleyip tespit ettiğimiz rakam bu. Yakalanan düzensiz göçmen, beş bin dokuz yüz on dört, üç bin dört yüz ikisini sınır dışı etmişiz. Bir mobil göç noktası aracımız var. Biliyorsunuz Türkiye'de iki yüz yetmiş rakamına ulaştık. Bu rakamı az önce valimizle görüştük. Kısa zaman içerisinde göç idaresi başkanıyla görüşecek, dört artarak beş rakamına ulaştıracağız. Kaçakçılıkla ilgili rakam verelim. Yine Van'da bir serhat şehrimiz olduğu için üç bin iki yüz yetmiş altı operasyon yapıldı. Burada bir tutuklu, on üç adli kontrol var. Ele geçirilen malzemeleri saymayayım ama ele geçirilen malzemelerle birlikte altmış milyon altı yüz doksan altı milyon lira vergi kaybını önlemiş olduk. Böyle güzel bir şehre, Doğu Anadolumuzun kalbi böyle büyük bir şehre gelince biraz da eli boş gelmememiz lazım. Güvenlik hizmetlerimizle ilgili trafik ve önleyici asayiş devriye sayılarımızı arttırıyoruz. Yakında buraya dört çarpı dört yüz elli araç. Bunun ellisi jandarmamıza bunun yüzünü emniyetimize vereceğiz. İnşallah bu araçlar getirdiğinde hemşerilerimizle birlikte bunun açılışını yapacağız. Bu vilayetimiz yerine İpekyolu Caddesi üzerinde biliyorsunuz yüz seksen dört dönüm Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzden alınıp da millet bahçesi yapılması ile ilgili milletvekillerimizin, özellikle teşkilatımızın ve valimizin ve şehrimizin de büyük bir beklentisiydi. Burayla ilgili hem millet bahçesi, sadece o yüz seksen dört dönemin dört dönümüne geçmişi, bugünü ve geleceğin hepsini özümseyen modern bir mimariyle Van'ımıza yakışan bir hükümet binası, yani valilik binasını önümüzdeki yılın ilk aylarında yapmakta Allah'ın izniyle kararlıyız."