İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti

İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
07.01.2026 23:07  Güncelleme: 23:26
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin AK Partili Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu öne sürülen alanda izinsiz yapı yaptığı iddiası iki belediye ekiplerini karşı karşıya getirdi. Akşam saatlerinde yaşanan gerginlikte polis ekipleri müdahalede bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası'nda daha önce hizmet binası ve otopark olarak kullanılan alanda, Kuşadası Belediyesi'nin yeni bir yapı çalışmasına başladığı iddia edildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alanın kendi mülkiyetlerinde olduğunu belirterek çalışmaları durdurmak ve yapıyı yıkmak istedi.

TANSİYON YÜKSELDİ, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Hazırlanan demirlerin kesildiği sırada Kuşadası Belediyesi ekipleri de alana geldi. Akşam saatlerinde tarafların karşı karşıya gelmesiyle gerginlik arttı. Yaşanan sözlü tartışmaların arbede boyutuna ulaşması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, taraflar arasında barikat oluşturarak müdahalede bulundu.

İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti

"HERHANGİ BİR MAHKEME KARARI, İDARİ YAZI YA DA AÇIK BİR YASAL DAYANAK GÖSTERİLMEDİ"

Kuşadası Belediyesi, yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "AK Partili Çerçioğlu Kuşadası halkının hizmet hakkına saldırdı. Utanç veren uygulama tarihe kara bir leke olarak geçti. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi'nin halka hizmet için yaptığı alana akşam saatlerinde zabıta gücüyle girerek fiili işgal gerçekleştirdi. Çirkin saldırıya karşı koymaya çalışan Kuşadası Belediyesi bürokratları ve ekipleri ise, hakaret ve fiziki saldırıya uğradı.

İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Kuşadası Belediyesi'nin vatandaşlara hizmet amacıyla yapımı devam eden alanına çok sayıda personelle birlikte saldırıda bulundu. Kuşadası halkının hizmet hakkı gasp edildi. Herhangi bir mahkeme kararı, idari yazı ya da açık bir yasal dayanak gösterilmeksizin gerçekleştirilen bu müdahale, Kuşadası Belediyesi'nin ve Kuşadası halkının iradesini gasp etti. Kuşadası halkının hizmet alma hakkına apaçık bir saldırı niteliği taşıyan ve tarihe kara bir leke olarak geçen bu uygulama AK Partili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kişisel çıkarları, şahsi hesaplaşmaları ve siyasi hedefleri doğrultusunda ne kadar zalimleşebileceğini bir kez daha ortaya çıkardı. İşgale direnenler fiziki saldırıya uğradı.

İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti

"HUKUK KAVRAMI DEVRE DIŞI BIRAKILDI"

Müdahale sırasında ortamın gerildiği, Kuşadası Belediyesi bürokratlarının baskı altına alındığı, sözlü hakaretler ve fiziksel temasa varan davranışların yaşandığı görüldü. Kamu gücü kullanılarak oluşturulan bu fiili durum, "hukuk" kavramının tamamen devre dışı bırakıldığını gösterdi. Emniyet direnenleri değil işgalcileri koruyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın söz konusu uygulamaya ilişkin herhangi bir talimatının bulunmadığının ortaya çıkması, müdahalenin keyfi niteliğini kesinleştirdi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bu utanç verici uygulamaya karşı koymaya çalışanları korumak yerine, iktidar yanlılarının bu çirkin davranışı sergileyenlerin işini kolaylaştırmaya çalışıyor. Emniyet güçlerinin sergiledikleri tavır, vatandaşlardan büyük tepki çekti."

İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Kaynak: ANKA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Kuşadası, Tansiyon, Politika, Aydın, Polis, Son Dakika

Son Dakika Politika İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti - Son Dakika

İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
