İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Aile Bakanı olacağı iddiaları - Son Dakika
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İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Aile Bakanı olacağı iddiaları

03.06.2023 11:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olan Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olacağı yönünde kulislerde iddialar dolaşıyor. Yiğitbaşı'nın özgeçmişi de haberde yer alıyor.

2022 yılının haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar Valiliği'ne atandı. Yiğitbaşı, bu atama ile Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu.

AİLE BAKANLIĞI'NIN BAŞINA GELİYOR

Aradan geçen 1 yılın sonunda Türkiye seçime gitti, oyların çoğunu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi kurmak üzere harekete geçti. Bu akşam yeni bakanların açıklanması beklenirken kulislerde ise birçok iddia dolaşıyor. Bunlardan birisi de Yiğitbaşı'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olacağı yönünde. Yiğitbaşı'nın eski bakan yardımcısı olması ise öne sürülen iddiaları kuvvetlendiren bir detay.

Kabine'nin açıklanmasına saatler kala kulisler bunu konuşuyor: İlk başörtülü vali, Aile Bakanı olacak

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 Ankara doğumlu olan Yiğitbaşı, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamladı.

Kabine'nin açıklanmasına saatler kala kulisler bunu konuşuyor: İlk başörtülü vali, Aile Bakanı olacak

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi ve Dr. öğretim üyesi olarak görev yaptı. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler verdi. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulundu. 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi, TRT belgeselde yayınlandı.

Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarı olan Yiğitbaşı, 2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak da görev yapan evli ve 3 çocuk annesi Kübra Güran Yiğitbaşı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Afyonkarahisar Valisi olarak atandı.

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Son Dakika Politika İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Aile Bakanı olacağı iddiaları - Son Dakika


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