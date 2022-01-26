İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! - Son Dakika

Haberler.com ÖZEL- Kar yağışının hayatı adeta durma noktasına getirdiği İstanbul'da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıda görüntülenmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya'nın sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun söz konusu görüntülerini paylaşması CHP'li vekillerin büyük tepkisini çekti. Tepki gösteren isimlerden biri de CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu oldu. Ancak İmamoğlu'nun görüntüyü doğrulamasının ardından Bekaroğlu, Betül Sayan Kaya'dan özür diledi.

"ACELE EDEREK BİR PAYLAŞIM YAPTIM"

Dün geceye damgasını vuran paylaşım sonrası Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'ye konuşan Bekaroğlu, özür paylaşımının perde arkasını anlattı. İmamoğlu'nun yemek yemesini normal karşıladığını ifade eden Bekaroğlu, "İstanbul'da çok büyük bir kar yağışı oldu, bir sıkıntı yaşandı. Bunu konuştuk, tartıştık doğal olarak. Fakat bir süre sonra medyada İBB Başkanı İmamoğlu'nun görevini yapmadığı, yemekte olduğu olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. Değişik kanallarda bu durumun yanlış olduğu söylendi. Ben de şahsen biraz acele ederek, özellikle mekan sahibinin 'Gece kapalıydık' açıklamasından sonra eleştirenlere, Betül Hanım'a 'Ayıptır, böyle bir şey yokmuş' diye yazdım." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE AÇIKLAMAYI DAHA ERKEN YAPSALARDI"

İBB Sözcüsü Ongun'u aradığını belirten Bekaroğlu, "Ertesi gün akşama doğru yine değişik kaynaklardan İmamoğlu'nun aslında balıkçıda olduğuna dair haberler çıktı. Murat Ağırel bu konuyu yazdı ve Başkan'ın orada olduğunu teyit ettiğini söyledi. Ben de İBB Sözcüsü Murat Ongun'u aradım, kendisi de yurt dışındaymış. Olayı doğrulayarak 'Evet, 18.00-19.00 saatleri arasında kendisi o mekandaydı. Önceden verilmiş bir sözü vardı' dedi. Sitem ettim tabii ki. Bunu açıklayabilirlerdi. O arada da Ekrem Başkan sosyal medyadan eleştirir bir şekilde açıklama yaptı. Keşke o açıklama sabah ya da akşam hemen yapılsaydı. Hiçbirimiz bu duruma düşmezdik." dedi.

"EKREM BEY'İN DEĞİL AMA DANIŞMANLARININ BEKLEMESİ OLMADI"

Yaşanan olayda İmamoğlu'nun değil danışmanlarının hatalı olduğunu söyleyen Bekaroğlu, şöyle devam etti: "Ben de durum ortaya çıkınca Betül Hanım'dan ve herkesten özür diledim. Tabii bizim CHP'liler böyle bir şeye düştüğümüz için üzüldüler. Kendi adıma onlardan da özür diledim. Yanlış anlayanlar da oldu, sanki Ekrem Bey yemek yediği için özür dilemişim gibi. Hayır, Ekrem Bey'in yemek yemesi gayet normal. Önceden söz vermiş. Onun bir yanlışı yok burada. O saatlerde büyük bir kar yağışı da yoktu. Ekrem Bey'in değil ama danışmanlarının beklemeleri olmadı. Birçok insan da benim durumuma düştü. Bu başkanın değil, danışmanların görevidir, yanlış yapmışlardır.

"ESAS REZALET İSTANBUL HAVALİMANI'NDAYDI"

Durumu AK Parti kendi hatalarını örtbas etmek için hemen kullandı tabii. Esas rezalet İstanbul Havalimanı'ndaydı. Büyük bir parayla yapıldı, Atatürk Havalimanı kapatıldı, 'Bizi kıskanıyorlar' dediler. İnsanlar çıkamadı oradan, Türkiye dünyaya kapandı. Turistler kartonların üzerinde yattı. Asıl onların konuşulması gerekiyordu, bunlar örtüldü. Biz de buna katkı sağladık. Gerçekten herkesten özür diliyorum. Çok rahatsız oldum bu düştüğümüz pozisyondan. Bunun nedeni de Ekrem Bey'in yemek yemesi değil danışmanlarının iyi bir iletişim yapamamalarıdır. 'Evet gitti, yemekteydi, şu saatte AKOM'a geldi' deselerdi hiçbir problem olmayacaktı.

"İNGİLİZ BÜYÜKEÇİ İLE YEMEK YEMESİ GAYET NORMAL"

Bir insanın yemeğe gitmesinden daha doğal ne olabilir? İngiliz büyükelçi Ankara'dan gelmiş, niye birlikte yemek yemesinler? İBB Başkanı 20 milyonluk kenti yönetiyor, kredi alıyor, davet ediliyor, misafir ağırlıyor. Bunda da bir anormallik yok. Problem, bu bilgilerin verilmemesidir. İhmal etmişler. Biz de ihmale kurban gittik. Burada kimsenin kötü niyeti de yok. Başkan da yoğundur tabii ki o akşam, krizi yönetiyordu. Sosyal medyada paylaşılanları görmemiş olabilir. Bunu danışmanların takip etmesi gerekirdi."

"ERDOĞAN BU İŞLERİ SİYASETİN ARACI HALİNE GETİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştiren Bekaroğlu, "Sayın Erdoğan ve adamları bu işleri siyasetin aracı haline dönüştürdüler. Bütün problemler burada. Bakın MYK'da 'Sezen Aksu eleştirisi çok fazla oldu' demiş adamları. 'Yok yok gayet iyi durumdayız, devam edin' demiş. Orada Hz. Adem ile Hz. Havva'ya hakaret edildiği için kıyametler kopmadı. Bunu siyasette verimli bir araç olarak gördüğü için kıyameti koparıyor. Bizim kadar Erdoğan da Kur'an-ı Kerim'i bilir. Ve Kur'an'da insanoğlunun nankör, cahil olduğu söylenir. Aksu'nun orada ne demek istediğini Erdoğan hepimizden iyi bilir ama işte bunu kullanıyor. Her kullanışta toplumdaki kutuplaşmayı derinleştirdiğinin farkında değil mi? Bir cumhurbaşkanı ülkenin her şeyden evvel iç barışını korumakla görevli değil mi?" ifadelerini kullandı.

"BETÜL HANIM YALAN KONUŞMUYORMUŞ, BENİM BİLGİM EKSİKMİŞ"

Bekaroğlu kendi partisinden eleştiri aldığı yönündeki söylemlere ise şöyle yanıt verdi: "Ben kimseye malzeme vermedim. Pişmanlık da söz konusu değil. Tam tersi AK Parti kanadı da 'Yanlışı çıkıp söyleyebilen, özür dileyebilen bir siyasetçi' demiştir benim için. Bunu kullanmak isteyen de olmuştur elbette. Herkes oturduğu yerden yazıyor. Ben dikkat ederim ama yanlışa düşersem de özrümü diliyorum. Hepimiz insanız. Kimsenin aracı, malzemesi değiliz. Bizim de şahsiyetimiz var. Birçok insan da beni aradı, sıkıntıya düştüklerini söylediler. Ben Betül Hanım'a 'Yalan konuşuyorsunuz' dedim. Demek ki yalan konuşmuyormuş, benim bilgim eksikmiş. Kim olursa olsun, haksızlıktan dolayı kendisinden özür diledim. Ekrem Bey'in yemeği ile ilgili bir şey demedim."