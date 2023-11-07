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İngiltere'de 72 yıl sonra ilk kral konuşması gerçekleştirildi - Son Dakika

İngiltere'de 72 yıl sonra ilk kral konuşması gerçekleştirildi

Son Güncelleme: 07.11.2023 16:52

İngiltere Kralı III. Charles, ülkede 72 sene sonra ilk kral konuşmasını yaptı. Charles konuşmasında, hükümetinin Orta Doğu'da barış ve istikrarı desteklemesi için uluslararası ortaklarla iş birliği içinde çalışacağını belirtti.

İngiltere Kralı III. Charles, ülkede 72 yıl sonra yapılan ilk kral konuşmasında, hükümetinin Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyeceğini vurguladı.

İngiltere'de 72 yıl sonra ilk kral konuşması: Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyeceğiz

İNGİLTERE'DE 72 YIL SONRA İLK KRAL KONUŞMASI

İngiltere'de 72 yıl sonra ilk Kral konuşması yapıldı. İngiltere Kralı III. Charles, yeni yasama yılı açılış töreni kapsamında Lordlar Kamarası'nda Başbakan Rishi Sunak tarafından hazırlanan hükümet programını okudu. Konuşmasına annesi Kraliçe Elizabeth'i anarak başlayan Kral III.Charles, "Sevgili annem, merhum Kraliçe'nin bu ülkeye bıraktığı hizmet ve bağlılık mirasının bilincinde olarak 70 yıldan fazla bir sonra ilk Kral konuşmasını yapıyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de 72 yıl sonra ilk kral konuşması: Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyeceğiz

"HÜKÜMETİM DAHA İYİ BİR GELECEK İNŞA EDECEK"

Kral III. Charles, "Hükümetim her açıdan gelecek nesillerin çıkarları doğrultusunda uzun vadeli kararlar almaya çalışacak. Hükümetim bu uzun vadeli kararları alarak bu ülkeyi değiştirecek ve daha iyi bir gelecek inşa edecek. Bakanlarımın odak noktası, ekonomik büyümenin artırılması olacak. Hükümetim enflasyonu düşürmek, ailelerin yaşam giderlerini hafifletmek, işletmelerin yeni iş ve yatırımları finanse etmesine yardımcı olmak için çalışmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

İngiltere'de 72 yıl sonra ilk kral konuşması: Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyeceğiz

"ORTA DOĞU'DA BARIŞ VE İSTİKRARI DESTEKLEYECEĞİZ"

Kral Charles İngiliz hükümetinin Ukrayna'yı desteklemek, NATO'yu güçlendirmek, en acil güvenlik sorunlarına çözüm bulmak, Gazze'ye insani yardımın kolaylaştırılması ve Orta Doğu'da barış ve istikrarın desteklenmesi için uluslararası ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışacağını vurguladı.

İngiltere'de 72 yıl sonra ilk kral konuşması: Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyeceğiz

PROTESTO EDİLDİ

Kral III. Charles konuşmasının ardından Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası'ndan oluşan İngiliz parlamentosunun bulunduğu Westminster Sarayı'ndan ayrıldı. Kral Charles'ın geçişi sırasında Parlamento Meydanı yakınında bir grup, "Benim Kralım Değil" yazılı pankart taşıyarak slogan attı. Öte yandan, İngiltere'de son Kral konuşması, 1951'de Charles'ın büyükbabası George VI tarafından yapılmıştı.

İngiltere'de 72 yıl sonra ilk kral konuşması: Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyeceğiz
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İngiltere'de 72 yıl sonra ilk kral konuşması gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de 72 yıl sonra ilk kral konuşması gerçekleştirildi - Son Dakika
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