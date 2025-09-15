İsrail\'in saldırıları uluslararası hukuku hiçe sayıyor

İsrail'in Gazze başta olmak üzere bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla ilgili Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Berat Akıncı, "Dünya 5'ten büyüktür mottosu çok önemli. Uluslararası hukuk 5 ülkenin sözüne bağlı olmamalı. Güçlünün haklı değil de, haklının haklılığını koruyabilecek bir sisteme biran önce evrilmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının şiddeti her geçen gün artarken Tel Aviv'in ne uluslararası hukuku ne de toplumsal baskıyı tanıdığı görülüyor. Gazze'deki savaşın başladığı Ekim 2023'ten bu yana sınır tanımayan İsrail ordusu geçtiğimiz hafta da Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas merkezini hedef aldı. İsrail'in bu tutumu, uluslararası hukuku yok sayarken Birleşmiş Milletler' in İsrail'in saldırılarına adeta göz yumması ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünün önemini bir kere daha gösterdi.

Konuyla ilgili Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İsrail'in yayılmacı politikaları Trump'ı Ortadoğu'ya hapsediyor"

İsrail ve Filistin arasında barış masasının kurulamadığına, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İsrail'in güdümüne girdiğini belirten Doç. Dr. Berat Akıncı, "ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığa geldiğinde savaşları bitireceğim demişti. Bu kurulan barış masaları neden İsrail ve Filistin arasında kurulamıyor. Neden İsrail'in kural tanımazlığına 'Dur' denilmiyor. Bütün herkesin sorduğu şey bu. ABD bütün dünyadaki savaşları durdurma noktasındayken neden Gazze'deki bu insanlık dramını durdurma noktasında ayak diretiyor. Maalesef İsrail'in güdümüne girmiş bir ABD görüyoruz. İsrail'in bölgeye yönelik yayılmacı politikalarını kayıtsız şartsız destekleyen bir ABD görüyoruz. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Çünkü Donald Trump'ta aslında Ortadoğu prangasından kurtulup Asya-Pasifik'e yani Çin'e odaklanmak istiyor. İsrail'in şuandaki hükumeti, yayılmacı politikalarıyla Donald Trump'ı Ortadoğu'ya hapsediyor. Trump'ta bundan kurtulmak istiyor ama İsrail'in temel tezlerinin de kabul görmesini istiyor. Bu iki durum arasında sıkışmış Trump ve Amerika Birleşik Devletleri dış politikasını görüyoruz. Kısa vadede İsrail-Filistin anlaşmasını görmemiz mümkün gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

"Küresel vicdan artık çığırından çıkmış"

İsrail'in artık diplomasiden anlamadığını, müdahale gerektiğini belirten Akıncı, "İsrail'in bu noktadaki isteklerini ne Hamas'ın ne Filistin'deki insanların ne de bölge ülkelerin kabul etmesi mümkün değil. İsrail sadece Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de durmayacak. Biliyoruz ki Arzı Mevud dedikleri vadedilmiş toprakları alıncaya kadar durmayacak. Kendi hükumetlerindeki bakanlarda bunu söylüyor sadece çok fazla dile getirmiyor. Geçtiğimiz günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı. Artık diplomasının getireceği kazanımların sonuna geldik. Bir şekilde diplomasiyle bu iş artık olmuyor. İsrail, diplomasiden, sözlerden, kınamalarda anlayacak, dize gelecek bir ülke değil. İsrail'e ciddi manada müdahale edilmesi gerekiyor. ya Amerika Birleşik Devletleri durdurması gerekiyor ya da küresel vicdan artık çığırından çıkmış vaziyette" diye konuştu.

"İsrail'e özenenler çıkarsa onları nasıl durduracağız"

İsrail'in hukuk tanımazlığını örnek alacak başka ülkelerinde olabileceğini, o zaman uluslararası hukukun çökebileceğine değinen Doç. Dr. Akıncı, şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı bile kendi ülkesinde İsrail'in bu hukuk tanımazlığı konusunda eleştirilere maruz kalıyor. Hollanda'da bakanlar istifa ediyor. İsrail'in hukuk tanımazlığından örnek alabilecek devletlerde çıkabilirse onları nasıl durduracağız. İnsanlar veya ülkeler 'İsrail bunu yaptı, biz niye yapmayalım' dediğinde bunun karşısına çıkabilecek bir sistem var mı? Birleşmiş Milletler'in daimi üyelerinden herhangi birisi 'hayır' oyu kullandığında ne kadar uluslararası hukuka aykırı da olsa maalesef İsrail, bu hukuksuzluğa devam edebiliyor."

"Yeni bir sisteme evrilmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce söylediği 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü hatırlatan ve Türkiye'nin temel tezlerinin ne kadar önemli olduğuna da değinen Akıncı, "Türkiye'nin temel tezleri ne kadar önemli bir kere daha görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü ne kadar önemli bir kere daha gördük. Siz, küresel barışı, adaleti, uluslararası hukuku 5 tane ülkenin ağzına bırakamazsınız. Uluslararası hukuku çiğnetmeyecek, bir yerde haksızlık olduğunda güçlünün haklı değil de, haklının haklılığını koruyabilecek bir sisteme biran önce evrilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ADANA