İsrail ordusundan diplomatlara uyarı ateşi - Son Dakika
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Politika

İsrail ordusundan diplomatlara uyarı ateşi

İsrail ordusundan diplomatlara uyarı ateşi
21.05.2025 17:51
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İsrail ordusu, Cenin'deki mülteci kampına giden yabancı heyete uyarı ateşi açtı, yaralanma yok.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na gelen aralarında Türk diplomatın da bulunduğu yabancı heyete uyarı ateşi açtı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, heyetin izin verilen rotadan saptığı öne sürülürken, yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, aralarında Türkiye, İngiltere, Kanada, Fransa, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği'nden diplomatların bulunduğu heyetin Batı Şeria'nın Cenin kentindeki mülteci kampına ziyareti sırasında havaya ateş açtı. Cenin Mülteci Kampı'nın girişinde bulunan diplomatlar, ateş açılması üzerine bölgeden uzaklaştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun heyeti "korkutmak" amacıyla ateş açtığı, yaralanan olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail işgal güçlerinin Cenin'e ziyaret gerçekleştiren ziyaret sırasında diplomatik heyeti hedef alarak düzenlediği vahşi saldırıyı en sert şekilde kınamaktadır. Heyet, işgalci güçlerin Filistin halkına karşı sürdürdüğü ihlalleri gözlemlemek, değerlendirmek ve belgelemek amacıyla resmi bir görev üstlenmiştir. Bu kasıtlı ve hukuka aykırı eylem, uluslararası hukukun ve 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nde yer alan diplomatik ilişkilerin temel ilkelerinin açık ve ağır bir ihlalini teşkil etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası topluma özellikle hedef alınan diplomatların ülkelerine bu korkunç ihlale karşı net ve kararlı bir duruş sergileme çağrısında bulunuldu.

Filistin medyası, heyette Mısır, Ürdün, Fas, Avrupa Birliği, Portekiz, Çin, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Türkiye, İspanya, Litvanya, Polonya, Rusya, Türkiye, Japonya, Romanya, Meksika, Sri Lanka, Kanada, Hindistan, Şili, Fransa, İngiltere ve diğer ülkelerden çok sayıda temsilcinin yer aldığını aktardı.

İsrail ordusu: "Heyet yasak bölgeye girdi"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu heyetin onay verilen rotadan saparak yasak bir bölgeye girdiği iddia edildi. Bunun üzerine bölgede konuşlu olan İsrail askerlerinin ateş açtığı, can kaybı olmadığı belirtildi. Olayın ardından Batı Şeria Tümeni Komutanı Tuğgeneral Yaki Dolf'un soruşturma başlattığı aktarıldı. Ordunun yaşanan olumsuzluktan dolayı üzüntü duyduğu kaydedildi. - CENİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Dış Politika, Batı Şeria, Diplomasi, Politika, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

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