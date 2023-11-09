İYİ Parti'de ortalık yangın yeri! Akşener'in Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz'a kapıyı gösterdiği iddia edildi

CHP'de 13 yıllık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Arkadan hançerlendim" sözlerine partisinin grup toplantısında yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken ifadeler kullanarak kendisinin de parti içinde ihanete uğradığını ima etti. "En fazla naz edilen, sözü kesilen, akıl verilen, en fazla parmak sallanan genel başkan benim. Allah nasip ederse o parmakları tek tek kıracağım" ifadelerini kullanan Akşener'in milletvekili Ümit Dikbayır'ı banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle ticari parasal ilişki kurmakla, Uğur Poyraz'ı ise arkadan iş çevirmekle suçladığı öne sürüldü.

AKŞENER'İN KÜRSÜDE SARF ETTİĞİ SÖZLER DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin dünkü grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP kurultayında sarf ettiği "Sırtımdan hançerlendim" sözlerine tepki gösterirken bir yandan da kendi partisinde yaşananlara ilişkin bilgiler verdi.

"KAZIK ATAN HERKESİ SİLMEZSEM ADIMI DEĞİŞTİRECEĞİM"

Akşener konuşmasında Akşener'in dikkat çeken sözleri şu şekilde: "En fazla naz edilen, sözü kesilen, akıl verilen, en fazla parmak sallanan genel başkan benim. Allah nasip ederse o parmakları tek tek kıracağım. Toprak bizde, iklim bizde, su bizde ama parayı başkaları kazanıyor. Bu eğri düzeni mutlaka değiştireceğiz. İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim.

"YOLSUZLUĞUN EN MİNİĞİ DAHİ OLSA GEREĞİNİ YAPMAYAN NAMERTTİR"

İyiler Hareketi her türlü pisliğin, güç kullanımının, garibanı ezen anlayışın ve abidik gubidik yapıp cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur. Garibanın hakkına giren, bir taraftan insanların emeği karşılığı aç gezdiği Türkiye'de saray rejiminin getirdiği yolsuzlukların, israfların, cebellezilerin en miniği dahi olsa gereğini yapmayan namerttir.

AKŞENER, DİKBAYIR VE POYRAZ'I MI HEDEF ALDI?

Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre Akşener bu sözleriyle İYİ Parti içinde haftalar devam eden krize dair detaylar verdi. Akşener'in hedefindeki iki ismin salonda yaptığı konuşmayı ayakta alkışlayan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Ankara Milletvekili Uğur Poyraz olduğu ifade edilirken, Akşener'in Dikbayır'ı banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle ticari parasal ilişki kurmakla, Uğur Poyraz'ı ise arkadan iş çevirmekle suçladığı öne sürüldü. Akşener'in dünkü sözleriyle kapıyı gösterdiği Dikbayır ve Poyraz'ın İYİ Parti'den ayrılmasının da gündeme gelebileceği konuşuluyor.