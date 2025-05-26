İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Destici\'yi ziyaret etti
26.05.2025 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, BBP Genel Başkanı Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Destici, Dervişoğlu ile iyi bir iletişimleri olduğunu belirterek, "Onun için kendisine genel başkan olduktan sonra bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştuk. Kendisi de bugün ona istinaden bir nezaket ziyaretinde bulundular. Hem hasret giderdik hem güzel bir istişarede bulunduk" dedi.

'BAZI ALANLARDA HEMFİKİR OLDUĞUMUZU MÜŞAHEDE ETTİK'

Müsavat Dervişoğlu ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile mazi birlikleri olduğunu belirterek, "Gençlik yıllarında aynı yapının içinde birlikte çalıştık. Birbirimizin dertleriyle hemhal olan insanlarız ikimiz de. Dolayısıyla birbirimizin de birbirimizin görüşlerinin de yabancısı değiliz. Ayrıca konum itibarıyla birbirimize çok yakın olmamıza rağmen gecikmiş bir ziyareti bugün gerçekleştirdik. Memleketin birçok önemli konusunda da böyle asgari müştereklerden ziyade azami mutabakatlarda bir ve beraber olduğumuzu biliyorum. O sebeple bu ziyarette; ifade ettikleri gibi hem bir görevi yerine getirmiş olduk hem hasret giderdik hem de Türkiye'nin ve Türkiye'nin ilgi alanlarına giren coğrafya üzerindeki görüşlerimizi, kaygılarımızı ifade ettik. Bazı alanlarda hemfikir olduğumuzu da müşahede ettik. Bu görüşmeleri sıklıkla gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU: SÜRECİ ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müsavat Dervişoğlu, "Bu, Terörsüz Türkiye sürecinin, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük eseri olduğu hususunu ben ilk defa duydum. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet'in bir savunucusuyum. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye hiçbirimizin reddedemeyeceği bir kavramdır. Ama Terörsüz Türkiye diyerek teröristlerin yol göstericiliğinde tanzim edilmiş süreci endişeyle karşılamamak da mümkün değildir. Bu konuyla alakalı endişelerimi defaatle ifade ettim, dile getirdim. Ben her çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında, akabinde de yaptığım yurt gezilerde bu kaygıları ifade ediyorum. Sayın Genel Başkanın da yine benzer kaygıları sıklıkla dile getirdiğine şahitlik ediyorum. Onun için siyaseten bir sıkışmışlığın içine girmeyelim; oldukça açık ve netiz. Bizler müktesebatımız ve siyasi tavrımız, tarzımız, meşrebimiz itibarıyla şeffaf şahsiyetleriz. Kapalı kapılar ardında ikimizin de yapacağı bir pazarlık yoktur" dedi.

DESTİCİ: TERÖR ÖRGÜTÜNDEN DAHA TEHLİKELİ OLAN SİYASİ BÖLÜCÜLÜKTÜR

Destici ise Müsavat Dervişoğlu ile partileri, ittifakları ayrı olsa da hassasiyetlerinin aynı olduğunu belirterek, "Yani vatan, millet kavramı, ezan, bayrak mevzu olduğunda bizim kaygılarımız ortaktır. Hepimiz Terörsüz Türkiye istiyoruz. 40 yıldır zaten askerimiz, polisimiz, devletimiz bunun mücadelesini veriyor. ve elhamdülillah bu mücadeleden de başarılı çıkmıştır. ve devletimiz, ordusu ve güvenlik güçleri eliyle de büyük bir zafer kazanmıştır. Bunun sonucunda da PKK silah bırakacağını ve kendini feshedeceğini açıklamıştır; pazarlıksız, müzakeresiz ve şartsız. Şimdi bunu bekliyoruz. Fakat işte DEM Parti sözcülerinden gelen açıklamalar başka şeyler söylüyor. İşte Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı'da yapılan toplantı başka bir şey söylüyor. PKK'nın sözde kongresinin sonrası açıklanan bildiri başka şeyler söylüyor. Yani siyasi bölücülüğe devam ediliyor. Bizim için, ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için bize göre silahlı terör örgütünden daha tehlikeli olan siyasi bölücülüktür. ve DEM Parti terörü lanetlemediği sürece, terör örgütlerini lanetlemediği sürece ve 'Mezopotamya' ya da 'Anadolu halkları' ifadesi yerine; 'Biz bu büyük Türk milletinin bir parçasıyız; Kürt'ü ile Türkmen'i ile. İşte rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrak bizim de bayrağımızdır. İstiklal Marşı bizim de bağımsızlık marşımızdır. Türkçe hepimizin ortak dilidir; devletin resmi dilidir, eğitim dilidir.' Bunları ağızlarından net duymamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İYİ Parti, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

18:26
ABD’li üst düzey isimden ’Hamas, ateşkesi kabul etti’ iddiasına yalanlama
ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
17:53
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
17:05
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
00:22
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı
Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
00:07
MİT Başkanı Kalın’dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
23:53
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
23:50
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
23:13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 18:40:58. #7.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.