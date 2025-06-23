İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özel\'i ziyaret etti
23.06.2025 20:15
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü. Özel ve Özdağ, görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özel, Dervişoğlu'nun geçen haftaki randevu talebinin her iki tarafın yoğun programı nedeniyle gerçekleşemediğini belirterek, Dervişoğlu'na Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e yönelik taziye dilekleri nedeniyle teşekkür etti.

'İDDİALAR KADAR YANITLARIN DUYULMASI DA ÖNEMLİ'

Ardından soruları yanıtlayan Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın etkin pişmanlık ve masumiyet karinesine dikkat çeken 'Hukuka aykırı deliller yok hükmündedir' şeklindeki ifadesinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Aslında Sayın Feti Yıldız'ın söylediklerine bağlı bir soruşturma süreci yaşanıyor olsa; daha önce de kendisinin 'tutuklu yargılamanın istisna', 'tutuksuz yargılamanın genel kaide' olduğuna ilişkin görüşlerini de görmüştük. Bunlar uygulanıyor olsa kimsenin ne yargılanmaktan, ne yargıdan kaçmaktan ya da hukuka uygun toplanmış delillere itiraz etmek gibi bir pozisyonu olmaz. Bugün yapılan iş; bir gizli tanık müessesesinin ortaya konması, oradan atılan iftiraların daha sonra bazı kişilerin aileleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla tehdit edilerek 'Buna uygun ifadeler ver' diye zorlanması, 'Öyle duydum, böyleymiş, tahmin ediyorum' gibi ifadelerin sanki somut bir delile ulaşılmışcasına bir karalama ve itibarsızlaştırma kampanyasına dönüşmüş olması; aslında ilk gün elde olmayan kanıtların halen elde edilememiş olup, kazıyarak kanıt üretme, kanırtarak ifadeye zorlama yönteminin ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Sayın Feti Yıldız'ın çerçevesinde bir yargılama yapılıyor olsa, buna kim niye itiraz etsin? O zaman biz bir tek şey talep etmeye devam ederiz. İddialar kadar yanıtların da kamuoyu tarafından duyulması çok önemlidir. Bu konuda Meclis kapanmadan bir yasal düzenleme yapılacak olursa, iki satır 'Bu tip yargılamalarda tarafların karşılıklı kabulü durumunda basın-yayın organları canlı yayın yapabilirler' denildiğinde bizim korkacak, çekinecek, utanacak hiçbir şeyimiz yok. Biz Ekrem Başkanın masumiyetine, haklılığına kefalet koymuşuz. Bu noktadaki pozisyonumuz son derece açıktır."

'MECLİS BAŞKANININ AÇIKLAMALARI ÇELİŞKİLİ'

Özel, bir basın mensubunun, 'Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa hakkında, 'En ideali 400'ü aşkın vekille Meclis'te kabul edilmesi' ifadelerini kullandı. AK Parti'nin 400 vekili bulması halinde yeni anayasayı halka sormadan Meclis'ten geçirebileceği anlamına mı geliyor bu?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Numan Bey'in değerlendirmesi, daha önce partisinin '400 milletvekili de olsa biz anayasa değişikliğini bir milletimize götürür, onun da rızasını alırız' şeklindeki yaklaşımından çelişkili bir tutumdur. Anayasa değişikliği yapılacaksa üzerinde bütün toplumun mutabakat sağlayacağı, herkesin 'tamam' diyeceği, tam bir mutabakatla geçmiş maddelerin geçmişte hızla anayasaya dercedildiği durumlar vardır, bunlar önemlidir. Ama bu kadar anayasa ihlallerinin söz konusu olduğu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kapatılmasının bile teklif edilebildiği süreçler yaşanmışken AYM'nin kararlarına birinci derece mahkemeleri direniyorken, bu kadar açık anayasa ihlalleri ortadayken '400 milletvekiliyle anayasayı değiştirelim. Referandum da olmasın' yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir. Partisinin daha önce ifade ettiği, '400'ün üzerinde de oy alsa anayasa değişikliği referanduma gitmelidir' tutumundan ayrışmasını doğru bulmam."

'KINANACAKSA AMERİKA VE TRUMP KINANACAK'

Özel, bir basın mensubunun, 'ABD'nin İran'a yönelik saldırısına Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Saldırılar kimden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Tepkimizi net biçimde ortaya koyuyoruz' dedi. ABD'nin ismini söylemedi. Bu tepkisini nasıl buldunuz?' sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Partisinin olay olduğu andan itibaren koyduğu tepkilerle uyumlu, gizli özne kullanmış yine. Bu saldırıyı yapıyorlar, saldırıyı doğru bulmuyorlar. Kim yapıyor bu saldırıyı? Gizli özne. Hatta Ömer Çelik'e sorarsan ne oluyorsa İsrail yapıyor, İsrail yüzünden oluyor. Amerika'dan uçaklar kalktı B-2'ler, 6 bin mili havada yakıt ikmali yaparak geldiler. Uluslararası hukuka aykırı biçimde bombalama yaptılar ve döndüler. Yapan Amerika. Kınanacaksa Amerika ve Trump kınanacak. Trump'ı kınıyorum. Trump'ı kınamayan Erdoğan'ı da kınıyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti - Son Dakika

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