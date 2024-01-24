İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının, Buğra Kavuncu olduğunu duyurdu.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda İstanbul, Sakarya ve Balıkesir Büyükşehir belediyeleri ile bazı il ve ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.

Kavuncu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu duyuran Akşener, "Buğra Kavuncu 'bana bonservisim sende' demişti. Ben de bonservisini bana verenleri asla zor yerlere göndermem. Kavuncu bana gelerek 'ben İstanbul'u almak, başarmak ve yönetmek için istiyorum' dedi. Bir mecburiyet, bir aday yokluğundan ziyade Buğra Kavuncu 'aday olmak istiyorum' dedi. Ben de 'peki' dedim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Buğra Kavuncu'dur." diye konuştu.

Akşener'in kürsüye davet ettiği Kavuncu, adaylığının bugün açıklanacağından haberinin olmadığını belirterek, görevin, her şeyin üstünde olduğunu söyledi.

Bugün partisi için, yarın ise ülke için en zor görevleri üstlenmenin şuuruyla yetiştiğini vurgulayan Kavuncu, "O günler geldiğinde, dostluklar, vefalar birilerine olan vefalar, bunların hepsi rafa kalkar, söz konusu devlet ise gerisi teferruattır." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, kendi seçim bölgesinden büyükşehir belediye başkanı adayı oldu. Sakarya büyükşehir belediye başkanı adayı ise İYİ Parti'nin eski il başkanı Selçuk Kılıçaslan oldu.

Şeref Menteşe'nin Tokat, Alper Yağcı'nın Afyonkarahisar, Erhan Ciğer'in Amasya, Nihal Tümen'in ise Karaman Belediye Başkanı adayları olduğu kaydedildi.

Meral Akşener, İYİ Parti'nin bazı ilçe belediye başkan adaylarını da açıkladı.

Buna göre; Adana Pozantı Belediye Başkanı adayı Adem Aydın, Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanı adayı İkbal Nedret Özbek, Amasya Taşova Belediye Başkanı adayı Ahmet Özdemir, Amasya Merzifon Belediye Başkanı adayı Eriş Gül, Çanakkale Çan Belediye Başkanı adayı Mustafa Kılıç, Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı adayı Fercan Kodak, Çanakkale Kepez Belediye Başkanı adayı Didem Güner, Isparta Yalvaç Belediye Başkanı adayı Mustafa Kodalı, Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkanı adayı Mehmet Ali Taşkale, Kocaeli Darıca Belediye Başkanı adayı Özhan Aşkın Öztürk, Manisa Akhisar Belediye Başkanı adayı Hüseyin Ali Doğan, Muğla Milas Belediye Başkanı adayı Mehmet Çayırlı, Sakarya Hendek Belediye Başkanı adayı Fatih Bayındır, Tokat Erbaa Belediye Başkanı adayı Melike Tepecik ve Ankara Sincan Belediye Başkanı adayı Fatih Koca oldu.

Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu'nun adaylığı ile İYİ Parti'nin 5 milletvekili, belediye başkanı adayı olarak açıklandı.

Ayyüce Türkeş Taş Adana Büyükşehir, Yüksel Selçuk Türkoğlu Bursa Büyükşehir ve Ümit Özlale ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu.