İzmir'de İsrail bayrağına basıp başına silah dayayan Pakistan uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

İzmir'de bir eline Türk bayrağı alıp İsrail bayrağının üstüne de basan Pakistan uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSRAİL BAYRAĞINA BASIP BAŞINA SİLAH DAYADI

Olay, önceki gün Konak ilçesinde meydana geldi. Kiraladığı aracı yol ortasına bırakan ve ayağının altında İsrail bayrağı bulunan Pakistan uyruklu Muhammad N., bir elinde Türk bayrağı tutarken başına da tabanca dayadı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibinin yanı sıra özel harekat polisleri de sevk edildi.

3 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Trafik akışı durdurulurken, yolun ortasına bıraktığı kiralık aracın firma yetkilisi de adrese geldi. Ekiplerinin uzun süreli ikna çalışmalarına olumlu cevap vermeyen Muhammad N., kiraladığı aracın firma yetkilisi tarafından yaklaşık 3 saatlik çabaların ardından ikna edilmesi sonucu silahını yere bırakarak teslim oldu.

TUTUKLANDI

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammad N., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.