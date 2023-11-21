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İzmir'de İsrail bayrağına basıp başına silah dayayan Pakistan uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

İzmir'de İsrail bayrağına basıp başına silah dayayan Pakistan uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

İzmir'in Konak ilçesinde İsrail bayrağının üstüne basıp bir elinde de Türk bayrağı tutarak başına silah dayayan, 3 saatin ardından ikna edilen Pakistan uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21.11.2023 - 18:30,
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İzmir'de bir eline Türk bayrağı alıp İsrail bayrağının üstüne de basan Pakistan uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de İsrail bayrağına basıp başına silah dayayan Pakistan uyruklu şahıs tutuklandı

İSRAİL BAYRAĞINA BASIP BAŞINA SİLAH DAYADI

Olay, önceki gün Konak ilçesinde meydana geldi. Kiraladığı aracı yol ortasına bırakan ve ayağının altında İsrail bayrağı bulunan Pakistan uyruklu Muhammad N., bir elinde Türk bayrağı tutarken başına da tabanca dayadı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibinin yanı sıra özel harekat polisleri de sevk edildi.

İzmir'de İsrail bayrağına basıp başına silah dayayan Pakistan uyruklu şahıs tutuklandı

3 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Trafik akışı durdurulurken, yolun ortasına bıraktığı kiralık aracın firma yetkilisi de adrese geldi. Ekiplerinin uzun süreli ikna çalışmalarına olumlu cevap vermeyen Muhammad N., kiraladığı aracın firma yetkilisi tarafından yaklaşık 3 saatlik çabaların ardından ikna edilmesi sonucu silahını yere bırakarak teslim oldu.

İzmir'de İsrail bayrağına basıp başına silah dayayan Pakistan uyruklu şahıs tutuklandı

TUTUKLANDI

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammad N., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de İsrail bayrağına basıp başına silah dayayan Pakistan uyruklu şahıs tutuklandı
İzmir'de İsrail bayrağına basıp başına silah dayayan Pakistan uyruklu şahıs tutuklandı
İzmir'de İsrail bayrağına basıp başına silah dayayan Pakistan uyruklu şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İzmir'de İsrail bayrağına basıp başına silah dayayan Pakistan uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de İsrail bayrağına basıp başına silah dayayan Pakistan uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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