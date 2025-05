Kalben Çocuk Köyü Projesi Lansmanı Töreni

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kalben Çocuk Köyü projesi lansmanına katıldı

Bakan Göktaş: "2002 yılında koruyucu aile yanında yetişen çocuk sayımız 505 iken bugün bu sayı 10 bin 617"

İSTANBUL - Kalben Derneği'nin yıllardır hayalini kurduğu Kalben Çocuk Köyü projesi, devlet koruması altındaki çocuklara doğayla iç içe bir yaşam alanı sunmaya hazırlanırken, projenin lansmanı 21 Mayıs'ta İstanbul Sarıyer'de bulunan bir salonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Devlet koruması altındaki çocukların sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Kalben Derneği, Kalben Çocuk Köyü projesini düzenlediği lansman ile tanıtırken etkinlik, gençlik korosunun sahne performansıyla başladı. Devlet opera sanatçısı Zafer Erdaş'ın da müzikleriyle renk kattığı gecede ayrıca tiyatro sahnesinde sanatçılar Bennu Yıldırımlar, Yetkin Dikinciler, Şenay Gürler, Veda Yurtsever, Mahperi Mertoğlu ve Tayfun Eraslan sergiledikleri temsille izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Lansmana katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Kalben Derneği'ne ve projeye destek veren kişi ve kurumlara teşekkürlerini ileterek, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik bu tür kapsayıcı projelerin önemine dikkat çekti. Kalben Derneği Kurucu Genel Başkanı Pelin Çalışkanoğlu, Kalben Çocuk Köyü'nü hayata geçirdikleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını belirtti.

Kalben Çocuk Köyü, çocukların yaz aylarında doğayla bağ kurabilecekleri, sosyal becerilerini geliştirebilecekleri ve anı biriktirebilecekleri bir ortam sunmayı amaçlıyor. Proje, Türkiye'de çocuk refahına yönelik iyi uygulama örneklerinden biri olmayı da hedefliyor.

Lansmanda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu güzel tanıtım programında sizlerle bir araya geldiğimiz için ayrıca gururluyuz. Çocuklarımıza güvenli bir ortamda gelişmelerini sağlayacak çocuk köyünün tanıtım programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabi böylesi kıymetli bir projenin arkasında çok güçlü bir ekip var. Başta Sayın Başkan, Pelin Çalışkanoğlu Ekşi başta olmak üzere herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü siz burada bazı arkadaşları saydınız sayabildiğiniz kadar. Ama bir gönüllü ordusu var. Ben herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Koruyucu aile olmanın ne kadar hayati bir önemi olduğunu vurgulayan Göktaş, "Kıymetli misafirler çocuklarımız gerçekten çok güzel bir performans sergilediler. Bizler bu akşam onların ne kadar mutlu, güvenli ve özgüvenli yetiştiklerini gördük. Bu az önceki performanslarından dolayı çocuklarımızı da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Koruyucu aile olmanın ne kadar hayati bir konu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Çocukların sevgi dolu, güvenli ve destekleyici bir aile ortamında büyümelerini sağlamak, onların sadece bugününü değil yarını da inşa etmektir. Bu anlamda bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 'Çocuk Köyü' de tam da bu anlayışın ürünüdür. Koruma altındaki çocuklarımız burada bulunan dört çocuk eviyle doğayla iç içe bir kamp ortamında eğlenerek öğrenerek vakit geçirip geçirebilecekler." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nde Ekinlik Adası'nda sağlayacak pek çok etkinliğin hayata geçeceğini ifade eden Bakan Göktaş, "Marmara Denizi'nde Ekinlik Adası'nda kurulan bu köyde çocuklarımızın sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak pek çok etkinlikler hayata geçecek. Ben gerçekten gurur duyuyorum. En son az önce bahsettiniz. Bugünlere gelene kadar çok badireler atlatıldı. Bunlardan bir tanesi de orasının elektrik bağlantısının olmayışıydı. Nasıl bağlanacağı büyük bir soru işaretiydi. Fakat bugün geldiğimiz nokta çok değerli. Defaatle gelmeye çalıştık ama fırtına kopmuştu gelememiştim. Çok badire atlatıldığını özellikle belirtmek istiyorum. Çocuklarımızın keyifle vakit geçirebileceği çok güzel bir ada ortaya çıktı. Sizler inandınız ve bunu başardınız. Öncelikle ben sizleri çok gönülden tebrik etmek istiyorum. Bu vesileyle çocuklarımız, hayata dokunacak daha fazla faaliyet gerçekleştirecek." şeklinde konuştu.

Yaz tatillerinin önemine değinen Göktaş, "Devlet koruması altındaki çocuklarımız için gerçekten bu süreç çok daha farklı. Bizler elimizden geldiği kadar hiçbir çocuğumuzu tatilden mahrum bırakmamaya gayret ediyoruz. Özellikle göreve geldiğimizden bugüne, Bakan Yardımcımız bu işin koordinasyonunu çok sağlam bir şekilde yapmakta ama diğer yandan elbette bunları çeşitlendirmek, dağ, deniz diğer ortamlarda bulunmaları ve özellikle bir ada ortamı da bence çok keyifli. O minvalde de çocuklarımızı yıl boyunca desteklemek ve onları hiçbir şeyden mahrum bırakmamaya gayret gösteriyoruz." dedi.

2002 yılında koruyucu aile yanında yetişen çocuk sayısı 505 iken bugün 10 bin 617 sayısına ulaştığını dile getiren Bakan Göktaş, "Türkiye'nin dört bir yanında 1185 çocuk evi ve 119 çocuk evleri sitesi ile 15 bin 264 çocuğumuza bizler bire bir destek sağlıyoruz. Bu desteklerle çocuklarımız, eğitimden spora, sanattan teknolojiye her alanda başarı hikayeleri yazıyor. Teknofest'e katılan çocuklarımız ayrıca milli sporcularımız da bunların en güzel örneklerinden. Diğer yandan Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz 'Gönül Elçileri Koruyucu Aile' projemiz aslında çok değerli. 2002 yılında koruyucu aile yanında yetişen çocuk sayımız 505 iken bugün bu sayı 10 bin 617. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Koruyucu aile seferberliğine devam edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Göktaş, "Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Lütfen koruyucu aile seferberliğine devam edelim. Gerçekten çocuklarımızın aile yanında büyümesi çok daha farklı oluyor. Bizler bu modelin yaygınlaştırılmasıyla daha fazla çocuğumuza dokunmak istiyoruz. 'Gönül Elçileri' projemiz UNICEF tarafından örnek alınan projelerin başında yer alıyor. Biz Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nda bu projemizi bütün dünyaya tanıtma imkanı bulduk, Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde. Bu modelimiz gönül elçileri projemiz şu anda birebir hem Azerbaycan'da hem Özbekistan'da uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla ilgili sözlerine değinen Bakan Göktaş, "Yarın iki günlük 'Uluslararası Aile Forumu'na' ev sahipliği yapıyoruz. 23 bakan olmak üzere 28 ülkeden farklı katılımcılarımız var. Bakanlara biz de bu koruyucu aile modelimizi anlatmaya devam edeceğiz ama biz istiyoruz ki ülkemizde de seferberliğe devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Gözlerini dünyaya açan her evladımızın hayatının her anında, yanında olacağımız bir sistem kurduk.' Biz de bakanlık olarak bu söze sadık kalarak her çocuğumuzun üstün yararını gözeterek çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı'nda da hayata geçirdiğimiz her politika ve faaliyette çocuklarımıza öncelik veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, güçlü çocuk, güçlü ailede ve sevgi ortamında büyür. Biz de güçlü aile, güçlü toplumun ve güçlü Türkiye'nin temelidir diyoruz." şeklinde konuştu.

"Kalben Çocuk Köyü" vizyonuna değinen Bakan Göktaş, "2025 Aile Yılı'nın vizyonu, her çocuğun güvenle büyüdüğü, haklarına erişebildiği, sevgi dolu bir aile ortamına sahip olduğu bir Türkiye'dir. Bunu hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. 'Kalben Çocuk Köyü' işte bu vizyonun yaşayan bir örneği. Bu dernek 2016 yılında çok kıymetli başkanımızın da inisiyatifleriyle ve bizzat kendi hikayesiyle başlatılan bir proje ve çocuklarımıza kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği anda neler başarabileceğini de bizzat bire bir kendisi örneği." dedi.

Konuşması sonrası Bakan Göktaş'a Kalben Derneği Kurucu Genel Başkanı Pelin Çalışkanoğlu tarafından plaket takdim edildi.