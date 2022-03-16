Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek - Son Dakika

Cumhur İttifakı'nın Meclis'e sunduğu seçim düzenlemesini değerlendiren Karamollaoğlu, düzenlemeyle iktidarın kendi sonunu getireceğini kaydetti.

ÇANAKKALE MESAJI İLE BAŞLADI

Karamollaoğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

" Çanakkale'de bir destan yazılmıştır. Dünyanın en büyük deniz filolarına sahip ülkeler o bölgeyi geçememiştir ve gitmek zorunda kalmışlardır. Bu şunu gösteriyor, ecdadımız yeri geldiğinde destan yazmayı becerebilmiştir. Onların torunları da yeri geldiğinde destan yazabilecek kabiliyete sahiptir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Almanya'ya gittiğimizde oradaki arkadaşlarımızın çabalarıyla da Türk asıllı iki parlamenterle görüşme fırsatımız oldu. Onlar bizi tanımaktan memnun oldular biz de onları tanımaktan memnun olduk.

"VATANDAŞ YOLA DEVAM EDEMİYOR"

Seçim Kanunu'nda da bir değişiklik tekrar gündeme getirildi ama ne dersek diyelim ülkenin en önemli meselesi ekonomi. Çok açık bir şekilde görülüyor ki bu iktidar ekonomiyi idare edemiyor. Aldıkları kararlar vatandaşların sorununu çözemiyor. Her gün problemler büyüyor desek yanlış olmaz.

Başka meselelerle bu konu gündemden düşürülmeye çalışılsa da ekonomi önem arz ediyor. Özellikle akaryakıt fiyatları en çok can acıtan konu.

Erdoğan'ın bir sözü vardı 'Durmak yok yola devam' diye. Vatandaş yola devam edemiyor.

2022 yılı Ocak ayında dış ticaret açığı 2021 yılının aynı ayına göre %234,9 arttı. Cari açık son 4 yılın zirvesinde! İhracatın ithalatı karşılama oranı %63,2'ye kadar geriledi. Oysa geçen yıl ocak ayında bu oran %83 olarak gerçekleşmişti. İşte başarınızın göstergesi bu!

İHALE ELEŞTİRİSİ

Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar fahiş fiyatlarla yapılan ihale yok ve bunun yükü hiçbir yerde vatandaşın sırtına yüklenmiyor!

Eskilerin bir sözü var; kel başa şimşir tarak. Ne köprülerden ne yollardan ne tünellerden yeterince araç geçemiyor. Oradaki ücreti karşılayamadıkları için. Bu yatırımın kime ne faydası var.

Yeni seçim kanunu daha adil bir seçim olsun diye gelmiyor. Seçim güvenliği artsın diye de gelmiyor. Tamamen ucuz, basit politikalar içeriyor. 'Nasıl olur da biz daha iyi bir noktaya geliriz daha az oy alsak bile...' Bunun dışında başka dert yok. Ama eski bir söz var: Korkunun ecele faydası yok.

"KENDİ KURDUKLARI TUZAĞA KENDİLERİ DÜŞECEK"

Hükümetten gideceksiniz. Öyle çirkin tabirler, küfre varan ifadeler sizi bir yere götürmez. Zaten başka bir şeyi de beceremiyorlar. 3-5 tane fazla milletvekili çıkarmayı marifet sanıyorlar. Halbuki tümden kaybedecekler bunun farkında değiller. Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek.

Seçim neticesi ne olursa olsun mevcut iktidar görevine devam eder diye bir madde koymadıktan sonra seçimlerde iktidar olmaları mümkün değil.

Bütün İslam ülkeleri İsrail'le normalleşme sürecine girdi. Türkiye de aynı normalleşme sürecine ben de giriyorum dedi ve İsrail Cumhurbaşkanını Türkiye'ye davet etti.

Ama esas normalleşmeye ihtiyaç olan başka ülkeler var. Suriye'de, Yemen'de, Libya'da Mısır'da normalleşmeye ihtiyaç var. Dünyada normalleşmeye ihtiyacı olan ülkelerin yüzde 90'ı İslam ülkeler. Bunlarla normalleşmeyeceksiniz İsrail'in yaptıkları ortadayken, zulümlere tek kelime etmeden görüşme yapacaksınız...

Bu politikaları yeniden gözden geçirmeleri gerekir kanaatindeyim.

"MUHALEFET TAHMİNLERİNİN ÜZERİNDE OY ALACAK"

İktidar kendi menfaatini gözeterek bunları yapıyor. Ya tersi olursa? Benim kanaatim getirdikleri bu düzenlemeyle kendi sonlarını getirecekler, yok olacaklar belki de...

İktidar burada aradığını bulamayacak onun için çökecek. İktidar seçim numaralarıyla milletvekili adedini arttırmaya uğraşacağına daha iyi politikalar üretmekle uğraşsın. Pilleri bitti. Bu hazırladıkları metinde artık ümitlerinin bittiği gözüküyor. Bugün muhalefette bulunan partiler seçimlerde iktidarın tahminlerinden çok daha fazla oy alacaklar."