Zafer Partisi, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimine ilişkin bugün açıklama yaparak, Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.
İki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı. CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokolde şu maddeler yer aldı;
Bugün Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın görüşmesinin ardından ortak açıklamada ve protokolde yer almayan bir iddia ise özellikle sosyal medyada tartışma yarattı. Ankara kulislerinde Özdağ'a Kılıçdaroğlu'na destek karşılığında İçişleri Bakanlığı verileceği öne sürüldü.
CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal da ortaya atılan iddialar ve haberlerle ilgili, "Kesinlikle yalan haber. Böyle bir bilgi yok" dedi.
Gazeteci Canan Kaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nın basın danışmanı Ömer Topsakal ile konuştum. Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün "Özdağ'a İçişleri ve Kültür Bakanlığı ile TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı verildi" iddiasını kesin bir dille yalanladı. Özdağ'a, şu an için hiçbir görev verilmediğini belirtti" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı verileceği iddiasını yalanladı - Son Dakika