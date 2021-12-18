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Kılıçdaroğlu Kayseri'de konuştu: Sandık geldiği anda döviz düşer - Son Dakika

Kılıçdaroğlu Kayseri'de konuştu: Sandık geldiği anda döviz düşer

18.12.2021 11:25
Kılıçdaroğlu Kayseri'de konuştu: Sandık geldiği anda döviz düşer

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de gerçekleşen Belediye Başkanları toplantısında "Umudu büyütün, beraber büyüteceğiz. O yüzden diyoruz geliyor gelmekte olan" dedi. Faizi 100 baz puan daha indiren Merkez Bankası'na sert çıkan CHP lideri, "Egemen güçlere hizmet ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir rezalet hiç görülmemiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de gerçekleşen Belediye Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada umudu büyütme çağrısı yaptı.

"SANDIĞI GETİRİN"

Toplantı öncesi Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu "Yapılması gereken, eğer gerçekten ülkeyi yönetenler ülkeyi seviyorlarsa, insanlara saygı duyuyorlarsa, ticaret erbabına, sanayiciye saygı duyuyorlarsa, çiftçiye, esnaf saygı duyuyorlarsa, kısacası 84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Emin olun sandık geldiği andan itibaren döviz düşer. Bunu bilmelerini isterim." dedi.

Kılıçdaroğlu Kayseri'de konuştu: Sandık geldiği anda döviz düşer

Daha güçlü bir Türkiye'nin yolunun milletin iradesine başvurmak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletten hiç kimse korkmasın. Millet bizim milletimiz. Onun sağduyusuna da güvensin. Vatandaşımız gidecek oy kullanacaktır. Kendileri eğer çok güzel şeyler yaptıklarına inanıyorlarsa ki, öyle söylüyorlar. O zaman neden korkuyorlar, neden çekiniyorlar? Sandığı getirsinler, beş yıl daha yetki alsınlar. Ülkeyi yönetsinler. Eğer vatandaş güvenmiyorsa, zaten değiştirecektir."

Daha sonra belediye başkanlarına hitap eden Kılıçdaroğlu; "Güçlü, bağımsız bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Gücümüzü sizden alıyoruz, yeri geldiğinde sizi örnek gösteriyoruz. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye güzel, güçlü bir ülke. Türkiye'de olağanüstü yaratıcı insanlar var. Gençler müthiş... Taşı sıksa suyunu çıkaracak, bilgisiyle birikimiyle ülkeye önder olacak gençlerimiz var. Umudu büyütün, beraber büyüteceğiz. O yüzden diyoruz 'geliyor gelmekte olan'. Beraber Türkiye'yi büyüteceğiz" diye konuştu.

"EGEMEN GÜÇLERE HİZMET EDİYORLAR"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından şu başlıklar öne çıktı:

"Harcanan her kuruşun hesabını vereceğiz. Sizlerin yaptığı gibi yapacağız. Görecekler Türkiye'nin nasıl büyüyüp, kalkındığını. Adaletin nasıl geldiğini göstereceğiz."

" Merkez Bankası'nın faizi 1 puan düştü. Merkez Bankası bankalara para verirken bir puan düşürüyor. Çiftçinin faizi hiç düşmüyor. Esnafın hiç düşmüyor, emeklinin, vatandaşın kredi kartı hiç düşmez... Kim kazanıyor? Cebinde dolar tutanlar. Siz bu milleti çocuk mu sanıyorsunuz? Faizin düştüğü falan yok, egemen güçlere hizmet ediyor bunlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir rezalet hiç görülmemiştir."

"Şu anda var olan iktidara toplumun en az yüzde 63'ü güvenmiyor. Bugün bankalardaki mevzuat hesaplarının yüzde 63'ü dolar. Diğerleri de garibanların Türk Lirası. Bu, 'Biz bu iktidara güvenmiyoruz' demektir."

"SARAY HÜKÜMETİ ORGANİZE KÖTÜLÜK YAPIYOR"

"Biz, '128 milyar dolar nerede' derken bugünleri düşünerek söyledik. Arka kapıdan, kanunlara aykırı olarak kayınpeder-damat parayı yok ettiler. Borç aldılar, borçla dolara müdahale ediyorlar. Nereye kadar? Bunun adı organize kötülüktür. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti halkında var olan saray hükümeti organize kötülük yapıyorlar."

"'Yeni ekonomik model uyguluyoruz' diyorlar. Bizim stratejiye ihtiyacımız var. Türkiye'nin kalkınma, büyüme stratejisi nedir? Yarın sabahı göremeyenler strateji üretemezler. Ülkesini sevmeyenler strateji üretemezler. Üniversitelere değer vermeyenler strateji üretemezler. İthalata bağlı bir sanayi yaratanlar strateji üretemezler. Fiyatlarda istikrarı sağlama görevi Merkez Bankası'nın ama yapamıyor çünkü müdahale ediliyor."

"Korkunun ecele faydası yok. Hepinizin huzurunda, hepinize ve bu ülkenin insanlarına söz veriyorum. Organize kötülükle sonuna kadar mücadele edeceğim. Mücadele etmezseniz halkınızı sevmiyorsunuz, organize kötülüğe boyun eğiyorsunuz demektir. Mücadele edeceğim, etmeyen namerttir. Her bir vatandaşımın sorumluluğu var. Her birimizin sorumluluğu var. Bizim sorumluluğumuz daha fazladır. Halka gitmek, dinlemek, çözümü anlatmak.

"EKREM BAŞKAN, RAHAT EDECEKSİN"

"Kayseri Sanayi Odası'nda anlattım. Önemli bir projemiz var. Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar. Türkiye'yi Akdeniz'in en güçlü ülkesi haline getireceğiz. Katma değeri yüksek ürünler üretilecek orada. 5 yıl içinde Kayseri, 2 büyük Kayseri olacak. Nükleer Enerji alıyorlar. Dünyanın en büyük, en pahalı enerjisini satıyorlar sanayiciye. Allah'ın izniyle iktidar olacağız ürettiğimiz elektriğin maliyeti 5 senti aşmayacak. Katma değeri yüksek ürün üreteceğiz. 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2.5 milyon düşecek, Ekrem Başkan rahat edeceksin."

"KİŞİ BAŞINA GELİR 5 YIL İÇİNDE 2 KATI OLACAK"

"Türkiye'yi büyütüyoruz' diyorlardı. Türkiye'yi küçültüyorlar. 7 yıldır art arda kişi başına değer düşüyor. Anadolu'da gerçek anlamda Anadolu kaplanlarını yaratacağız. İster Trabzon'da olsun ister Kayseri'de ister Hakkari'de olsun ister Çankırı'da fabrikada üretilen mallar demir yolu ile Mersin'e geldiği zaman bütün nakliye masraflarını karşılayacağız. Dolayısıyla fabrika yalnızca deniz kenarında olmayacak. En kısa zamanda cari açık sorununu tamamen bitireceğiz. Kişi başına gelir 5 yıl içinde iki katı olacak. Güçlü, bağımsız bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Gücümüzü sizden alıyoruz, yeri geldiğinde sizi örnek gösteriyoruz. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye güzel, güçlü bir ülke. Türkiye'de olağanüstü yaratıcı insanlar var. Gençler müthiş... Taşı sıksa suyunu çıkaracak, bilgisiyle birikimiyle ülkeye önder olacak gençlerimiz var. Umudu büyütün, beraber büyüteceğiz. O yüzden diyoruz geliyor gelmekte olan. Beraber Türkiye'yi büyüteceğiz."

Kılıçdaroğlu Kayseri'de konuştu: Sandık geldiği anda döviz düşer

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu Kayseri'de konuştu: Sandık geldiği anda döviz düşer - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu Kayseri'de konuştu: Sandık geldiği anda döviz düşer - Son Dakika
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