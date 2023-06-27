Kılıçdaroğlu bayram mesajının arasına bir de eleştiri sıkıştırdı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu bayram mesajının arasına bir de eleştiri sıkıştırdı

27.06.2023 15:17

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı mesajında, "Yaşatılan ekonomik buhran nedeniyle alım gücü ve refah düzeyi düşen ve neşesi elinden alınan sevgili halkımızın mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini dilerim" ifadelerine yer verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla bugün bir kutlama mesajı yayınladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı mesajında, "Bizler; ahlaki, vicdani ve insani değerleri bayramlarda hatırlayan değil, doğanın doğallığını korumak dahil, yaşamın her alanına yayan bir ülkede yaşamak isteriz. Öte yandan, yaşatılan ekonomik buhran nedeniyle alım gücü ve refah düzeyi düşen ve neşesi elinden alınan sevgili halkımızın mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini dilerim" dedi.

"DEMOKRASİNİN VARLIK NEDENİ BUDUR"

Kılıçdaroğlu'nun bayram mesajı şöyle: "Kurban Bayramı, birlikteliğin olduğu kadar sevginin, hoşgörünün, gülümsemenin, selamlaşmanın, önyargılarımızdan arınmanın da günüdür. Bunları gerçekleştirdiğimizde adaleti de inşa etmiş olacağız. Bu nedenledir ki devleti yönetenler, liyakat sahibi ve adaletli davranmak zorundadırlar. Aslında demokrasinin varlık nedeni de bu.

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"ADALET ARAYIŞI, UMUT ARAYIŞIMIZIN DA HEP DİRİ TUTULMASI DEMEKTİR"

Unutulmaması gereken gerçek, insanlık tarihinin bir anlamda adaleti arama ve adaletsizliklerle mücadele tarihi olduğudur. Açıkça ifade etmek gerekirse adalet arayışı, aynı zamanda umudun tüketilmemesi ve umut arayışımızın da hep diri tutulması demektir.

"ALIM GÜCÜ DÜŞEN VE NEŞESİ ELİNDEN ALINAN HALKIMIZIN MUTLU BİR BAYRAM GEÇİRMESİNİ DİLERİM"

Dolayısıyla bizler; ahlaki, vicdani ve insani değerleri bayramlarda hatırlayan değil, doğanın doğallığını korumak dahil, yaşamın her alanına yayan bir ülkede yaşamak isteriz. Öte yandan, yaşatılan ekonomik buhran nedeniyle alım gücü ve refah düzeyi düşen ve neşesi elinden alınan sevgili halkımızın mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini dilerim.

Bu duygularla, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ayrıca bedenlerini bizler ve vatanımız için siper etmiş gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu bayram mesajının arasına bir de eleştiri sıkıştırdı - Son Dakika


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