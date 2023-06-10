Kılıçdaroğlu: Seçim sonucu Erdoğan açısından da büyük bir travma

28 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yenilgiye uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası ilk kez canlı yayına katıldı.

"ERDOĞAN İÇİN DE CİDDİ BİR TRAVMA"

Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, ""Erdoğan ilk turda kaybetti. İlk kez katıldığı bir seçimde kaybetti. Onun için de ciddi travma. Bugüne kadar hep ilk turda kazandı ama ilk kez kaybetti" ifadelerini kullandı.

"NEDEN İSTİFA ETMEDİNİZ?"

Kılıçdaroğlu'na "Seçim gecesi istifa ediyorum diyebilirdiniz, demediniz. 12 gün boyunca seçmenleri yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız?" sorusu da yöneltildi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "6 lider ve 2 belediye başkanı arkadaşlarımızla alanlara çıktık mitinglerimizi yaptık. Beklediğimiz olmadı. Beklediğimizin olmamasını bizim üzerimizde üzüntüye yol açtığını kabul edersiniz, biz de insanız. Üzüldük ama yine de ben o akşam konuştum. 6 lider bir araya geldik, toplantı yaptık. Oturduk konuştuk nasıl bir yöntem izleyelim diye.

"MİLLETVEKİLLERİMİZİ TOPLADIK TÜM AYRINTILARI ÇALIŞTIK"

MYK'yı, milletvekillerimizi topladık tüm ayrıntılarıyla çalıştık. Durumu değerlendirdik. Kimsenin hakkını yemek istemem, listelerde yer almayanlar da dahil çaba harcadı. Nerede bir boşluk varsa bir şekilde gidildi.

"KURULTAYI TOPLAMA KARARI ALDIK"

Sonra şu karara vardık. Talep var, ne yapmamız gerekiyor, kurultayımızı toplayacağız. Eleştirileri aldık, kurultay kararı aldık. Yetkiyi yine partililerimize bıraktık. Kurultay yerel seçimlerden önce. Benim düşüncem yerel seçimlerden önce kurultayın yapılması."

İMAMOĞLU'NUN DEĞİŞİM ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun yaptığı çağrı soruldu. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini söyleyerek İmamoğlu'na CHP Genel Başkanlığı'na giden yolu bir kez daha kapattı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Değişim çağrısı gayet güzel bir çağrı. Ben değişime karşıyım diyebilir misiniz? Hayatın kendisi değişim üzerine inşa edilmiştir. Siz değişim talebinde bulunuyorsunuz, bu değişim olacak zaten, bugün olmazsa yarın. Partilerin kendi kurultaylarını yapmaları, üyelerini seçmelerini, bunlar hayatın değişiminin bir gereğidir. Bizim cinsiyet kotamız var, gençlik kotamız var. Bu değişim, belli bir zaman dilimi içinde oluyor. Değişimin kendi içinde evreleri var. Değişim talebi olabilir.

"SEÇİLDİKLERİ BELDEYE HİZMET ETMEK ZORUNDALAR"

Belediye Başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar, birinci öncelikleri budur. Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir. Halk sizi seçti İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya... Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın; olmaz... Siyasetin temeline aykırıdır bu. Şu anlama gelmesin, siyaset yapmasın anlamına gelmiyor. Öncelik budur.

"İBB'NİN YENİ BİR CHP'Lİ TARAFINDAN YÖNETİLMESİ LAZIM"

İstanbullu, Ankaralı seni seçti, buralara hizmet edin diye. İşin doğası gereği kuralı da budur. Sadece orada kalın hiçbir iş yapmayın olmaz. Genel siyasetin içinde de yer alabilirler. Ben CHP Genel Başkanı olarak İstanbul Büyükşehir'in ne olması gerektiğini düşünmek zorundayım. Yeni bir CHP'li tarafından yönetilmesi gerekir. Şu anda CHP'li tarafından yönetilmezse bu bizim için ciddi bir sorun olur.Kazandığımız bir Büyükşehir Belediyesi'ni başka bir partiye neden verelim? İmamoğlu aday olabilir. Arkadaşlar olabilirler, neden oluyorsunuz demem. Ben İstanbul sorununun çözülmesini isterim."