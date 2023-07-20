Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki protokol tartışması - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki protokol tartışması

20.07.2023 23:48

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yapılan bir açıklamada İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir protokol olduğunu belirtti. Ancak CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu iddiayı yalanladı. Kılıçdaroğlu ise protokolün varlığını doğruladı ancak detayları paylaşmayacağını belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık" çıkışı ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın bu açıklamaları yalanlaması sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Kılıçdaroğlu, "Öztrak da protokolü bilmiyor ki. Danışman dahil kimse bilmiyordu. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür" dedi.

ÖZTRAK YALANLAMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık. Ama o sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı. Ben İçişleri Bakanı olacaktım." ifadeleri kullandı. Bu sözleri yalanlayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, "Zafer Partisi ile kamuoyuna açıklanan bir protokol yapıldı. İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diye konuştu.

"İKİ KİŞİNİN NAMUSUNA TESLİM EDİLEN BİR PROTOKOL"

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında CHP liderine Ümit Özdağ'ın bahsettiği protokol soruldu. "Sizin Özdağ ile aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet var. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değildir. Evet protokokol var, kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta" dedi.

"ÖZTRAK DA BİLMİYOR Kİ"

Bakanlıklar ve MİT Başkanlığı konusunda "Bunlara hiçbir yorum yapmam. Yorum yapmam doğru değil" diyen Kılıçdaroğlu, Syaın Öztrak'ın bu protokolü yalanlaması konusunda ise "Öztrak da protokolü bilmiyor ki. Danışman dahil kimse bilmiyordu" dedi.

ÖZDAĞ'IN AÇIKLAMASINDAN RAHATSIZ OLDU MU?

Kılıçdaroğlu, "Peki bu protokolün paylaşılmasından rahatsız oldunuz mu?" sorusuna ise "Bu konuda da yorum yapmak istemem. Düşüncelerimi söyledim az önce" dedi.

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