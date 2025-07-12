Kızılcahamam Kampı\'na Emine Erdoğan\'ın şıklığı damga vurdu

AK Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam Kampı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın şıklığı damga vurdu.

EMİNE ERDOĞAN ŞIKLIĞIYLA DAMGA VURDU

AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Emine Erdoğan, çiçek desenli yeşil renkli kaftan tarzı ceketi, krem rengi eşarbı ve turuncu renkli kolyesiyle büyük beğeni topladı. Emine Erdoğan zarif tarzıyla salondaki davetlilerin ilgi odağı oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, PKK'nın silah bırakma sürecine dair yaptığı konuşması sırasında salonda büyük bir coşku ve duygu seli hakimdi. Duyguların yoğunlaştığı anlarda Emine Erdoğan gözyaşlarına engel olamadı. Konuşma sonunda eşi Recep Tayyip Erdoğan'a sarılan Emine Erdoğan, eşinin omuzlarında ağladı.