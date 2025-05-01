KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye'nin gücüyle, milli savunma sanayisinin başarılarıyla buradaki milli egemenliğimizi bir kez daha hep birlikte... - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye'nin gücüyle, milli savunma sanayisinin başarılarıyla buradaki milli egemenliğimizi bir kez daha hep birlikte...

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye\'nin gücüyle, milli savunma sanayisinin başarılarıyla buradaki milli egemenliğimizi bir kez daha hep birlikte...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüyle, milli savunma sanayisinin başarılarıyla buradaki milli egemenliğimizi bir kez daha hep birlikte haykırabiliyoruz" dedi.

01.05.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüyle, milli savunma sanayisinin başarılarıyla buradaki milli egemenliğimizi bir kez daha hep birlikte haykırabiliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TEKNOFEST KKTC'nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a ve tüm misafirlere "hoş geldiniz" diyerek başladığı konuşmasında iki yıl önce Selçuk Bayraktar'ı ziyaret ederek, TEKNOFEST'in bir ayağının KKTC'de düzenlenmesi yönünde talepte bulunduğunu hatırlattı. "Kendisine, bunun hem gençlerimize ilham olacağını hem de KKTC'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söylemiştim. O da memnuniyetle kabul etmişti. İşte bugün buradayız" diyen Tatar, anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir"

Kıbrıs meselesine değinen Tatar, "KKTC sadece buradaki 3 bin 800 kilometrekare toprak değildir. Aynı zamanda etrafta, deniz kıyılarında, kıta sahanlığında, deniz yetki alanlarında, karasularında ve onun üzerindeki gök vatanda, hava sahasında milli varlığımızın sürdürülebilmesi için jeopolitik, jeostratejik gelişmelere bağlı olarak buradaki egemenliğimizle, bağımsızlığımızla, hürriyetimizle devletimizi sonuna kadar ilelebet yaşatmak için işte hep birlikte buradayız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüyle, milli savunma sanayisinin başarılarıyla buradaki milli egemenliğimizi bir kez daha hep birlikte haykırabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tatar, federal çözüm önerilerine karşı durduklarını ifade ederek, böyle bir yapının ileride garantörlüğün kaldırılmasına ve Türk askerinin adadan çekilmesine yol açabileceğini, bunun da Kıbrıs Türkü'nü tehlikeli bir geleceğe sürükleyeceğini işaret etti. Tatar, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Biliyoruz ki Güney'de farklı düşünenler var. Farklı hesabı, kitabı olanlar var. O hesap gün gele federal bir çatı, o federal çatıda Kuzey ve Güney Avrupa Birliği'nin içerisinde. ve anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği içerisinde olmadığı için bir süre sonra garantörlüğünün ortadan kalkması, Türk askerinin adadan çekilmesi ve burada Kıbrıs Türküne elbette tehlikeli ve geleceği hiç belli olmayan bir gelecek. Onun için biz diyoruz ki bu Doğu Akdeniz'de, mavi vatanda milli birliğimiz, egemenliğimizi, bağımsızlığımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bunu koruyabilmesi ve buradaki bağımsızlığımızı sonuna kadar sürdürebilmemiz, kendi gençlerimize, evlatlarımıza, kendi milli değerlerimizle, maneviyatımızla, milli kimliğimizle hep birlikte geleceği inşa ederken, bütün bunları değerlendirmek ve anavatanın bize getirdiği asrın projesi su kaynağı gibi birtakım büyük projelerle büyük düşünmek buradaki gerek turizm gerek yüksek öğrenim, inşaat, emlak her türlüsüne bir cazibe merkezi olması yönünde elbette teknoloji ve teknolojiyle yazılım sektörü, bilim, ilim gibi konularda gençlerimizin, gelecek nesillerin bu topraklarda daha verimli bir ekonomik yapı oluşması için bütün bu konularda hassasiyetlerini ve daha verimli bir gelecek inşa etmek için teknolojiyi benimsemeleri ve özümsemeleri çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Türk dünyasının birlik ve beraberliği için çalışmaya devam edeceğiz"

Festivalin gençler tarafından büyük ilgi gördüğünü ve Türkiye'den binlerce katılımcının festivale katıldığını belirten Tatar, farklı ülkelerden de misafirlerin katılımından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında Türk dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesine de değinerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu hatırlattı. "Bugün burada Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'dan gelen misafirlerimiz var. Türk dünyasının birlik ve beraberliği için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmelerinde bu iş birliğinin öneminin vurgulandığını belirtti.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Tatar, Erdoğan'ın her platformda KKTC'nin tanınması gerektiğini ifade ettiğini ve Kıbrıs Türk halkının asla yalnız olmadığını vurguladığını aktardı. Tatar, "Türkiye, her türlü zenginliğini bizimle paylaşma kararlılığındadır. Bizler de Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve hükümet olarak Türkiye ile uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu büyük organizasyonun tüm katılımcılara hayırlı olmasını temenni etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti, Etkinlikler, Teknoloji, Politika, Savunma, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Türkiye'nin gücüyle, milli savunma sanayisinin başarılarıyla buradaki milli egemenliğimizi bir kez daha hep birlikte... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 04:01:51. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye'nin gücüyle, milli savunma sanayisinin başarılarıyla buradaki milli egemenliğimizi bir kez daha hep birlikte... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.