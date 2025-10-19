Tufan Erhürman KKTC Cumhurbaşkanı - Son Dakika
Tufan Erhürman KKTC Cumhurbaşkanı

19.10.2025 23:38
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, seçimi kazanmasının ardından başkent Lefkoşa'da düzenlediği mitingde, "Dış politikada ve Kıbrıs sorununda çalışmalarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz" dedi. Erhürman ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti.

KKTC'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman, seçim galibiyetini başkent Lefkoşa'da bulunan Kızılbaş Parkı'nda düzenlediği mitingle kutladı.

"ASLA PARÇALANMAYACAĞIZ"

Mitingde ellerinde KKTC ve Türkiye bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman" tezahüratı yaptı. Erhürman yaptığı konuşmada, "Asla bölünmeyeceğiz, asla parçalanmayacağız, birleşeceğiz, bütünleşeceğiz. Bugünden itibaren bütün halkımızı seçim sürecinde kim ne demiş olursa olsun, herkesi kucaklayacağıma söz veriyorum. Asla zafer sarhoşluğuna kapılmayacağız. Çocuklarımız için yapacak çok işimiz var. Uluslararası alanda vermemiz gereken büyük bir mücadele var. Sizden de ricam hepimiz kucaklaşalım" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye ile ilişkilere değinen Erhürman, "Daha önceki dört cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi elbette dış politikada ve Kıbrıs sorununda çalışmalarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz" ifadelerini kullanarak, kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

TÜM SANDIKLARDA OY SAYIMI TAMAMLANDI

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanılan 777 sandığın tümünde oyların sayıldığını açıklayarak, resmi olmayan oy oranlarını aktardı. Kurul, seçime katılım oranının yüzde 64,87 olduğunu ifade ederek, 141 bin 615 seçmenin oy kullandığı seçimde 138 bin 839 oyun geçerli sayıldığını belirtti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CPT) Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,76'sını, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar oyların yüzde 35,81'ini alırken, diğer 5 adayın ise oy oranı yüzde 1'in altında kaldı.

DENKTAŞ'IN DIŞINDA HİÇBİR CUMHURBAŞKANI İKİNCİ KEZ SEÇİLEMEDİ

KKTC seçim tarihinde Rauf Denktaş'ın dışında hiçbir cumhurbaşkanı ikinci kez seçilemedi. 2005 yılından sonra cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan her aday, yerini karşı görüşten sağ ya da sol adaya devretti.

Kaynak: İHA

