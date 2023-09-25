4 kişinin öldüğü kanlı saldırı sonrası Kosova'da kontrol sağlandı

Kosova hükümeti, Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgede bir polisin öldürüldüğü saldırı sonrası yükselen gerilimin ardından yeniden kontrol sağlandığını duyurdu. Kosova'da Sırpların çoğunlukta olduğu kuzey bölgesinde polise yönelik kurulan pusu sonrası yükselen tansiyon dün gece saatlerinde düştü. Kosova hükümeti, bölgenin kontrol altına alındığını duyurdu.

POLİS OPERASYONU VE ÇATIŞMALAR SONA ERDİ

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, saldırganların kuşatıldığı bölgede düzenlenen polis operasyonu ve çatışmaların sona erdiği "bu alanda kontrolün sağlandığını" açıkladı.

BİR POLİS MEMURU ÖLDÜ, BİR POLİS YARALANDI

Kosova'da emniyet güçlerine yönelik kurulan pusuda bir polis memurunun hayatını kaybetmesi, bir polisin de yaralanmasının ardından saldırganlar Banjska köyündeki bir manastır ve civarında kuşatılmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, bu kişileri, ağır silahları bulunan en az 30 "profesyonel" olarak tanımlamıştı.

ÇATIŞMALARDA 3 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Kosova polisi, manastıra düzenlenen polis operasyonunda çıkan çatışmalarda üç saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. Polis, iki saldırganın da gözaltına alındığını duyurdu. Sırp Ortodoks Kilisesi, saldırganların gece saatlerinde manastırdan ayrıldığını söyledi. Kaçan saldırgan sayısı belirsizliğini koruyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic.

VUCIC: HEPİMİZİ ÖLDÜRSENİZ DE KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI TANIMAYACAĞIZ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, olayda ayrıca iki Sırp'ın ağır yaralandığını, bu kişilerden birinin de ölmüş olabileceğini belirtti. Polis memurunun öldürülmesini kınayan Vucic, Kosovalı Sırplara itidal çağrısında bulundu. Vucic yapılan eylemi, Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olarak yaşadığı belediyelerin birleştirilmesine karşı çıkan Kurti'ye yönelik bir isyan olarak tanımladı. Vucic, "Sırbistan, hepimizi öldürseniz de Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacak" açıklamasında bulundu.

YÜZLERCE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Kurti, Kosova polisinin operasyonda yüzlerce silah ele geçirdiğini duyurdu. Kosova lideri, operasyonda makineli tüfek ve el bombası gibi ağır askeri ekipmanın yanı sıra mühimmat da ele geçirildiğini belirtti.

TANSİYON NEDEN YÜKSELDİ?

Başkent Priştine'nin 55 kilometre kuzeyindeki Banjska köyünün girişindeki köprü yolunun plakasız iki kamyonla kapatılması üzerine bölgeye intikal eden Kosovalı polislere dün pusu kurulmuştu. Bir polis memurunun öldürüldüğü, bir diğerinin de yaralandığı saldırı sonrası Kosova emniyetinden yapılan açıklamada, "Polis birimleri, blokaj ihbarı yapılan yerin yakınlarına vardığında, farklı noktalardan gerçekleştirilen ve el bombasının yanı sıra omuzdan atılan füzeler dahil çeşitli silahların kullanıldığı saldırılara hedef oldular" denilmişti.

Bölgede gerginlik Kosova hükümetinin geçen Mayıs'ta Sırpların çoğunlukta olduğu dört ayrı belediyede Arnavut kökenli belediye başkanı seçtirme girişiminin ardından yeniden yükselmişti. Bölgedeki çatışmalarda onlarca NATO barış gücü askeri ve 50 Sırp protestocu yaralanmıştı. Tansiyonun giderek yükseldiği bu dönemde Sırbistan üç Kosovalı polisi gözaltına almıştı. Polisler daha sonra Sırbistan mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı.

Kosova 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Ancak bu bağımsızlık ilanını tanımayan Kosovalı Sırplar, başkentlerini Belgrad olarak kabul ediyor. Kosova nüfusunun yüzde 90'ını Arnavut kökenliler oluşturuyor.