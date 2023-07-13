- Kosova Parlamentosu'nda yumruklu kavga

PRİZREN - Kosova Parlamentosu'nda, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Kosova Parlamentosu'nun bugünkü Genel Kurul oturumunda iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Vetevendosje Parlamento Grup Başkanı Mimoza Kusari Lila ve Sırp Listesi Parlamento Grup Başkanı Slavko Simiç arasında gerçekleşen gizli görüşmelerin ses kaydının ortaya çıkmasının ardından gergin başlayan meclis oturumunda Başbakan Albin Kurti konuyla ilgili konuşurken Kosova Demokrat Partisi Milletvekili Ganimete Musliu, kürsüde Sırpça merhaba anlamında gelen "Zdravo" tabelasının üzerine Kurti'nin fotoğrafını bıraktı. Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi'nin ise fotoğrafı alıp yırtmasının ardından muhalefet milletvekili Mergim Lushtaku, Başbakan Kurti'ye su fırlattı. Olayı engellemeye çalışan Maliye Bakanı Hekuran Murati ise yumrukların hedefi oldu.Kavganın ortasında kalan Başbakan Kurti, korumaların yardımıyla olay yerinden uzaklaştırılırken Meclis Başkanı Glauk Konjufca, ortamın sakinleşmemesi üzerine polis çağırdı.