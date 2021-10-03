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Kürt sorunu tartışmalarına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Sadece HDP'yi muhatap almak doğru olmaz - Son Dakika

Kürt sorunu tartışmalarına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Sadece HDP'yi muhatap almak doğru olmaz

03.10.2021 17:38

Gazetecilerle buluşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kürt sorunu tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Davutoğlu, "Kürt sorununda muhatap Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Kürtler söz konusu olduğunda sadece HDP'yi, Türkler konusunda başka partiyi muhatap aldığınızda doğru bir tavır olmaz." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığının Şişli'de Marriott Hotel'de düzenlediği etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"YENİ GÜNDEMLERLE BERABER SİYASET AÇILIR"

1 Ekim'in siyasetin nevruzu olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Meclis açılır, yazın Anadolu sathında olan milletvekilleri Ankara'ya dönerler. Yeni gündemlerle beraber siyaset açılır. Böyle bir döneme ilk buluşmayı İstanbul basınıyla yaparak girmek istedik." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMSAL YARALAR AÇILIR"

Davutoğlu, konuşmasının devamında Anadolu şehirlerine yaptığı ziyaretlerdeki izlenimlerini paylaştı. Gezdiği şehirlerde karşılaştığı ana unsurun büyük meraların boşalması olduğunu aktaran Davutoğlu, şöyle devam etti:
"Küçük ve büyükbaş hayvanların sayısı düşüyor. Hakkari'de 1 milyon civarındaki küçükbaş hayan sayısı 300-400 bine kadar inmiş. Çiftçiler alanları boşaltıyor. Yüzde 97'si ekilebilir arazi olan Sivas'ta nüfus 736 bine geriledi. 1980'lerde 750 bin olan nüfus artmak yerine gerilemiş. Bingöl Adaklı'da ücra bir ilçede herkes genç neslin İstanbul'a gitmek için çaba sarf ettiği söylüyor. Hakkari'de genç işsizlik yüzde 70'leri bulmuş, Aydın'da pamuk üretimi sadece Söke ile sınırlı kalmış. Birçok yerde tarım üretimi durmuş. İktisat tarihi bilenler bilir. Tarımda büyük bir kriz yaşanmış ve insanlar çiftliklerini bozarak şehirlere gelmişse o andan itibaren o kitleleri yönetebilmek ve yeni bir hayata intibak ettirmek yeni bir soruna neden olur. Toplumsal yaralar açılır."

Davutoğlu: Kürt sorununda sadece HDP'yi muhatap almak doğru olmaz

"DOĞRU TAVIR OLMAZ"

Davutoğlu, "CHP Kürt sorunun HDP ile çözülebileceğini söyledi. HDP'yi ittifak ortağı olarak görüyor musunuz, Kürt sorununda siyasal muhatap kimdir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bütün vatandaşlarımız gibi Kürt vatandaşlarımızın da sorunları vardır. Türkiye'nin genel demokratikleşme sorunları yanında özellikle bölgede kayyım atamaları gibi Kürt vatandaşlarımızın sorunları vardır. Şu ana kadar bizim için bütün partiler muhataptır. Meşru olarak kurulmuş, faaliyet gösteren, Meclis'te bulunan herkesle görüşürüz. Bununla alakalı rezerv konulması da demokrasinin en temel unsuru olan siyasi partiler açısından sıkıntı olur. Muhatap Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Kürtler söz konusu olduğunda sadece HDP'yi, Türkler konusunda başka partiyi muhatap aldığınızda doğru bir tavır olmaz. Türkiye'de etnopolitik bir yapı doğar. HDP ve diğer partilerle her konu görüşülebilir. Kürt sorununda topumun her kesimiyle yol almak doğru olacaktır."

Kürt sorunu tartışmalarına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Sadece HDP'yi muhatap almak doğru olmaz
Kürt sorunu tartışmalarına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Sadece HDP'yi muhatap almak doğru olmaz

Halkların Demokratik Partisi, Gelecek Partisi, Türkiye, Kürt, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kürt sorunu tartışmalarına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Sadece HDP'yi muhatap almak doğru olmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kürt sorunu tartışmalarına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Sadece HDP'yi muhatap almak doğru olmaz - Son Dakika
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