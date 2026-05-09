Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, yemin ederek göreve başladı, AB bayrağı parlamentoya asıldı

09.05.2026 17:56
Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemi resmen kapandı. Yeni Başbakan Peter Magyar’ın yemin ederek göreve başlamasıyla birlikte, ülkede hem siyasi hem de sembolik bir devrim yaşandı. Yeni dönemin en dikkat çekici ve sembolik adımı, yemin töreninin hemen ardından atıldı. Yeni Parlamento Başkanı Agnes Forsthoffer, Viktor Orban tarafından 2014 yılında kaldırılan Avrupa Birliği bayrağının parlamento binasına geri getirilmesi talimatını verdi.

Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar'ın parlamentoda yemin ederek resmen göreve başlamasıyla birlikte eski Başbakan Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona ermiş oldu.

GÖREVE RESMEN BAŞLADI 

Macaristan'da 12 Nisan'da gerçekleştirilen genel seçimlerin galibi Tisza partisi lideri Peter Magyar, Macaristan Parlamentosu'nun açılış oturumunda yapılan oylamada başbakan seçildi. Oylamada 199 milletvekilinden 195'i oy kullandı ve bunlardan 140'ı "evet, 54'ü "hayır" oyu kullanırken biri ise çekimser kaldı. Magyar, bunun ardından parlamentoda yemin ederek dört yıllık başbakanlık vazifesini resmen üstlendi.

12 YIL SONRA BİR İLK: AB BAYRAĞI PARLAMENTOYA DÖNDÜ 

Yeni dönemin en dikkat çekici ve sembolik adımı, yemin töreninin hemen ardından atıldı. Yeni Parlamento Başkanı Agnes Forsthoffer, Viktor Orban tarafından 2014 yılında kaldırılan Avrupa Birliği (AB) bayrağının parlamento binasına geri getirilmesi talimatını verdi. Forsthoffer, bu kararı "Avrupa rotasına geri dönüşün sembolü" olarak nitelendirdi.

ORBAN'IN 16 YILLIK İKTİDARI SONA ERDİ 

12 Nisan seçimlerinden büyük bir zaferle çıkan Tisza Partisi lideri Péter Magyar, parlamentoda yapılan oylamada 140 "evet" oyu alarak Macaristan’ın yeni başbakanı seçildi. Yemin töreninin ardından kürsüye çıkan 1981 doğumlu genç lider, Macar halkının kendisine sadece hükümeti değil, sistemi de değiştirme yetkisi verdiğini vurguladı.

Parlamentodaki konuşmasında "Macar halkı, bize onlarca yıllık savrulmuşluğa son verme yetkisi verdi" diyen Magyar, "Macaristan tarihinin yeni bir sayfasını açma yetkisi aldık. Sadece hükümeti değiştirmek için değil, sistemi de değiştirmek için. Yeniden başlamak için" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANINA ŞOK ÇAĞRI: GİTME ZAMANINIZ GELDİ 

Magyar, konuşması sırasında diplomatik nezaket sınırlarını zorlayan cesur bir çıkışa imza attı. OrbAn döneminin hatalarına göz yummakla suçladığı Cumhurbaşkanı Sulyok’a dönerek, "Hala yapabiliyorken gitme zamanınız geldi Sayın Cumhurbaşkanı" dedi. Bu sözler salonda alkışlarla karşılanırken, Cumhurbaşkanı Sulyok'un zoraki bir gülümsemeyle tepki verdiği görüldü.

SKANDALLAR ZİNCİRİ İKTİDARI DEVİRDİ 

Peter Magyar’ın bu hızlı yükselişinin arkasında, ülkeyi sarsan bir çocuk istismarı skandalı yatıyor. Eski Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ın, bir çocuk istismarını örtbas eden kişiyi affetmesiyle başlayan kriz, Magyar'ın Fidesz partisinden kopmasına neden olmuştu.

Magyar, eski eşi olan dönemin Adalet Bakanı Judit Varga’nın da içinde bulunduğu hükümet yapısını "mafya yönetimi" olarak suçlamış ve yayınladığı ses kayıtlarıyla halkın büyük desteğini kazanmıştı.

YENİ BİR DÖNEM: YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE AB YANLISI SİYASET 

Seçimlerde 199 sandalyenin 141’ini alarak üçte iki çoğunluğa ulaşan Magyar, yeni dönemde önceliklerinin yolsuzlukla mücadele ve Avrupa Birliği ile bozulan ilişkileri onarmak olduğunu ilan etti. Macaristan sokaklarında kurulan dev ekranlarda yemin törenini izleyen binlerce vatandaş, Orban sonrası dönemi kutlamalarla karşıladı.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
