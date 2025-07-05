Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması - Son Dakika
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Politika

Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması

Manavgat Belediyesi\'nde Rüşvet Soruşturması
05.07.2025 12:39
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CHP'li Belediye Başkanı Kara da dahil 28 kişi gözaltına alındı; rüşvet ve yolsuzluk iddiaları var.

ANTALYA'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden, aralarında CHP'li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 28'i gözaltına alındı. Firari 6 kişinin yakalanmasına çalışılıyor. Gözaltındaki Başkan Kara ve beraberindekilerin salı günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, dün C.C. isimli bir kişiden baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet aldıktan sonra suçüstü yakalanması ile başlayan operasyonda belediye binasında arama yapıldı. Polis ve savcılık tarafından yürütülen arama sürecinde, partililer belediye binası önünde bir araya gelip tepki gösterdi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediyenin Side'deki ek hizmet binasında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Engin Tüter, Sıla Ceyhan Berkaya ve Gülsüm Özer, Başkan Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü B.Ş., İmar ve Şehircilik Müdürü M.A., Yapı Kontrol Müdürü H.K., Başkan Danışmanı M.T.'nin de olduğu öğrenildi. Kara ve belediye yöneticileri, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

RÜŞVET, YOLSUZLUK İDDİALARI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın Manavgat Belediyesi ve bağlı kurumlarında görev yapan üst düzey yöneticiler, belediye çalışanları ve bazı iş insanlarının dahil olduğu rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiaları üzerine 7 Mayıs'ta başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara dahil toplam 34 kişi hakkında dün gözaltı kararı verildi, 28 şüpheli gözaltına alındı.

'BAŞKANIN VİLLASININ BEDELİNİ TURİZMCİLER KARŞILADI' İDDİASI

Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre; belediyeye iş yeri açma, çalıştırma, inşaat ve iskan ruhsatı için başvuranların işlemlerinin kasten bekletilip rüşvet alınmadan işlem yapılmadığı, yaklaşık 800 milyon TL'nin zimmete geçirildiği, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in makam odasında 110 bin avro rüşveti baklava kutusu içinde alırken suçüstü yakalandığı, CİMER'e yapılan bir ihbarın kapatılması için 1 milyon TL rüşvet verildiği, başka bir CİMER ihbarında 50-60 milyon TL ceza yazılacağı belirtilerek 350 bin avro ve 1 milyon TL rüşvet alındığı, otel sahibi Z.S'ye, otel ruhsatı işlemleri için, belediyenin yerel bir televizyon kanalına olan 6 milyon 600 bin TL borcunun ödetildiği,

bir alışveriş merkezine usulsüz ruhsat ve iskan verilmesi karşılığında 500 bin avro rüşvet alındığı, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın Side Kemer Mahallesi'ndeki villasını 750 bin avro bedelle aldığı ve bedelin otel yatırımcıları tarafından karşılandığı, Kumköy'deki villasının bedelsiz şekilde yıkılıp yenilendiği ve otel sahiplerinden bedel talep edildiği kaydedildi.

'SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT'

Soruşturma konusu suçların 'rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak' olduğu belirtilerek, "Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma, kamu görevlerinin kötüye kullanıldığı ve belediye kaynaklarının sistematik bir şekilde şahsi menfaat sağlamak amacıyla kullanıldığına dair somut deliller ortaya koymuştur. Deliller arasında suçüstü yakalamalar, müşteki ifadeleri, ses kayıtları, banka hareketleri ve sahte fatura örnekleri yer almakta olup, adli süreç devam etmektedir. Soruşturma sonucunda kamu zararının tespiti ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi amaçlanmaktadır" denildi.

Diğer yandan gözaltındaki şüphelilerin, emniyetteki ifade sürecinin ardından salı günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması - Son Dakika

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