Mansur Yavaş gençlerle buluştu! "Çıkar telefonunu" sözlerine tepki gösterip, kendi çocuklarından örnek verdi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün katıldığı Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada son zamanların sokak röportajlarından en çok kullanılan cümlelerinden birini eleştirdi.

"BİLMEDİKLERİ BİR ŞEY VAR"

Genellikle siyasi ve ekonomik tartışmalarda gençlere "Telefonunu çıkar" diyen vatandaşları eleştiren Mansur Yavaş, "Size "Çıkar telefonunu" diyerek sizin şikayetini dertlenmeyenlerin bilmediği bir şey var. Bugünkü gençlik telefonun en iyisini kullanmak durumunda. En iyisini kullanmaya layık, niye görmüyorsunuz?" dedi.

"KEŞKE HER ŞEYİN EN İYİSİNİ KULLANSALAR"

Vatandaşları gençleri daha iyi anlamaya davet eden Yavaş, "Onun kullandığı telefona, giydiği elbiseye veya taşıdığı herhangi bir çantaya, ayakkabıya neden kafayı yoruyorsunuz? Yani bizim gençlerimiz bunlara layık değil mi? Keşke toplumuzda yaşayan gençlerimizin tümü en üst standartta, her şeyin en iyisini kullansa. İşte buna ulaşabilmek için ben sizlerin bu yolda neler yapmamız gerektiğiniz talebini almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

KENDİ ÇOCUKLARINDAN ÖRNEK VERDİ

Kendi çocukları ve torunu üzerinden de örnekler veren Yavaş, "Çünkü ben kendi çocuklarımın dünyasını anlayamadım. Anlayamıyorsunuz. Hele şimdiki nesil benim şu anda 5 yaşına gelen torunum, 2 yaşından itibaren YouTube'da arayıp bulduğu şeyleri izleyerek büyüyor. O nesil ile bizim neslimiz arasında o kadar büyük fark var ve bugünkü gençler o kadar güzel yetiştiler ki bu imkanlarla bizim yöneticiler olarak yapmamız gereken tek şey onlara güzel imkanlar sunmak" dedi.

DAHA ÖNCE ŞAKASINI DA YAPMIŞTI

Geçtiğimiz aralık ayında Mansur Yavaş, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak için geldiği Kayseri'nin sokaklarında gezerken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençlerle karşılaştı. Yavaş, sokak röportajlarında çokça karşılaşılan "Çıkar telefonunu" yanıtını vererek çevredekilerin gülüşmelerine neden oldu.