Siyasi isimlerin beğeni düzeyi araştırıldı! Çarpıcı ankete Bahçeli detayı damga vurdu

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MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, "Siyasi liderlerin 2022 yılındaki popülaritelerinin değişimi" notuyla bazı siyasi isimlerin 2022'deki beğeni düzeyini ölçen tabloyu Twitter hesabından paylaştı. Araştırmadan çıkan sonuçlar dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ ZİRVEDE, İMAMOĞLU İKİNCİ SIRADA

En beğenilen siyasetçiler arasında ilk beşte sırasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜÇÜNCÜ SIRADA

Mansur Yavaş'ın ocak ayında 60.6 olan beğeni düzeyi aralıkta yüzde 53.1 olarak ölçüldü. Ekrem İmamoğlu'nun ocak ayında beğeni düzeyi yüzde 50.5 olarak ölçülürken, aralıkta 46.4'e geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğeni düzeyi ocak ayında yüzde 38, aralıkta ise yüzde 39.4 oldu.

KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ'NİN BEĞENİ DÜZEYİ ARTTI

Meral Akşener ocakta yüzde 39.6 oranında oy alırken, bu rakam aralıkta 38.5'e geriledi. Ocak ayında beğeni düzeyi yüzde 31.1 olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu oranı yüzde 35.3'e çıktı. Altıncı sıradaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin beğeni düzeyi ocakta yüzde 28.5 olurken, aralıkta yüzde 34.2 oldu.

Listedeki diğer liderlerin beğeni düzeyi ise şu şekilde: